Mit árul el rólunk, az, hogy miben alszunk? A pszichológusok szerint többet, mint gondolnánk

Sokat elárul rólad, miben alszol. Egy nemrég több mint 50 ezer ember bevonásával végzett felmérése szerint a válaszadók 60%-a pólóban alszik. Csak 22% választ összeillő pizsamát. A pszichológusok szerint a hálóruha-választást ritkán esztétikai szempontok alapján történik. Akkor mire utal? A cikkből kiderül. Jessica Meers alváspszichológus szerint az emberek alvóruházata ritkán szól a divatról: az alvóruha általában nem a stílusról, hanem arról szól, hogy a viselője mit szeretne érezni éjszaka.
Pizsama helyett egy régi póló, amely biztonságot ad
Sokan ragaszkodnak egy-egy elnyűtt ruhadarabhoz, amelyet évek, akár évtizedek óta viselnek lefekvéskor. A szakértők szerint ezek a darabok nem egyszerűen megszokásból maradnak velünk.
Christina Chick, a Stanford Egyetem Orvostudományi Karának klinikai szakpszichológusa „hordható biztonságként” írja le ezeket a ruhákat. Az agy és a test ugyanis megtanulja, hogy egy adott ruhadarab viselése a pihenést, a megnyugvást és az ellazulás idejét jelenti. Az egyik megkérdezett nő elmondta, hogy ő mindig ugyanabban a pólóban alszik, amit egy 2008-as belize-i búvárút során szerzett. A ruhadarab túlélte a válását, karrierváltását és költözését is.
„Ez nem a divatról szól. Az anyag az évek alatt olyan puha lett, mintha a második bőröm lenne. Amikor lekapcsolódnak a fények, nem kell, hogy bárkinek is megfeleljek” – fogalmazott.
A szakértő szerint az ilyen ruhadarabok gyakran egy biztonságosabbnak érzett életszakaszt, egy fontos kapcsolatot vagy az önmagunk egy korábbi, kiegyensúlyozottabb verzióját idézik fel.
A gyermekkori félelmek is velünk maradhatnak
Az alvási szokásokat nemcsak érzelmi kötődések, hanem korai élmények is formálhatják. Egy másik alany egy gyerekkori félelme miatt hord minden éjjel zoknit, holott már rég nem olyan területen él, ahol ez indokolt lenne. A szakértők szerint az ilyen beidegződések gyakran az idegrendszer kondicionálásának eredményei, és hosszú éveken át fennmaradhatnak.
Mit jelent mindez egy párkapcsolatban?
Giulia Davis pár- és családterapeuta szerint az alvóruha kérdése a párkapcsolatokban is jelentőséggel bírhat.
„Ami elsőre egyszerű pizsamavitának tűnik, valójában jelezheti, hogy a felek eltérően viszonyulnak a kapcsolathoz vagy a vonzerő fenntartásához” – magyarázza. A szakember ugyanakkor hangsúlyozza: aki egy tízéves, lyukas pólóban alszik, nem feltétlenül hanyag. Sokkal inkább arról lehet szó, hogy számára a kényelem fontosabb, mint a külső megjelenés.
A szakember szerint az sem ritka, hogy valaki más-más alvóruhát visel különböző kapcsolatokban, ami az adott kapcsolat intimitásának vagy biztonságérzetének fokát is tükrözheti. A meztelen alvás sem feltétlenül az önbizalom jele
A felmérés szerint a megkérdezettek 9 százaléka ruha nélkül alszik. Sokan ezt nagyobb önbizalommal vagy felszabadultsággal társítják, a valóság azonban ennél jóval árnyaltabb. A pszichológus szerint a meztelen alvás mögött legtöbbször praktikus okok állnak, és nincs közvetlen összefüggés az önbizalom vagy a szexuális nyitottság mértékével.
„Nem az a lényeg, mit viselünk az ágyban, hanem az, hogy figyelünk-e a testünk igényeire, vagy inkább egy elképzelt elvárásnak próbálunk megfelelni” – hangsúlyozza.
A szakértők szerint az alvási szokások különösen nagy életfordulók idején változhatnak meg. Egy új kapcsolat, a gyermekvállalás, egy költözés vagy akár egy válás is átalakíthatja az esti rutinokat. Míg egyesek ilyenkor tudatosabb esti rituálékat alakítanak ki a stabilitás érdekében, mások a lehető legegyszerűbb megoldásokat keresik a túléléshez. A pszichológusok szerint ezért nem érdemes ítélkezni mások alvási szokásai felett. Ami kívülről igénytelenségnek vagy közönynek tűnik, valójában lehet az idegrendszer megnyugtatásának vagy egyszerűen a kimerültség kezelésének egyik módja.
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