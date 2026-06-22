Mit árul el rólunk, az, hogy miben alszunk? A pszichológusok szerint többet, mint gondolnánk

Sokat elárul rólad, miben alszol. Egy nemrég több mint 50 ezer ember bevonásával végzett felmérése szerint a válaszadók 60%-a pólóban alszik. Csak 22% választ összeillő pizsamát. A pszichológusok szerint a hálóruha-választást ritkán esztétikai szempontok alapján történik. Akkor mire utal? A cikkből kiderül. Jessica Meers alváspszichológus szerint az emberek alvóruházata ritkán szól a divatról: az alvóruha általában nem a stílusról, hanem arról szól, hogy a viselője mit szeretne érezni éjszaka.

Pizsama, hálóing, egy elnyűtt póló vagy az sem? Te miben alszol?

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Pizsama helyett egy régi póló, amely biztonságot ad

Sokan ragaszkodnak egy-egy elnyűtt ruhadarabhoz, amelyet évek, akár évtizedek óta viselnek lefekvéskor. A szakértők szerint ezek a darabok nem egyszerűen megszokásból maradnak velünk.

Christina Chick, a Stanford Egyetem Orvostudományi Karának klinikai szakpszichológusa „hordható biztonságként” írja le ezeket a ruhákat. Az agy és a test ugyanis megtanulja, hogy egy adott ruhadarab viselése a pihenést, a megnyugvást és az ellazulás idejét jelenti. Az egyik megkérdezett nő elmondta, hogy ő mindig ugyanabban a pólóban alszik, amit egy 2008-as belize-i búvárút során szerzett. A ruhadarab túlélte a válását, karrierváltását és költözését is.

„Ez nem a divatról szól. Az anyag az évek alatt olyan puha lett, mintha a második bőröm lenne. Amikor lekapcsolódnak a fények, nem kell, hogy bárkinek is megfeleljek” – fogalmazott.

A szakértő szerint az ilyen ruhadarabok gyakran egy biztonságosabbnak érzett életszakaszt, egy fontos kapcsolatot vagy az önmagunk egy korábbi, kiegyensúlyozottabb verzióját idézik fel.

A gyermekkori félelmek is velünk maradhatnak

Az alvási szokásokat nemcsak érzelmi kötődések, hanem korai élmények is formálhatják. Egy másik alany egy gyerekkori félelme miatt hord minden éjjel zoknit, holott már rég nem olyan területen él, ahol ez indokolt lenne. A szakértők szerint az ilyen beidegződések gyakran az idegrendszer kondicionálásának eredményei, és hosszú éveken át fennmaradhatnak.

Mit jelent mindez egy párkapcsolatban?

Giulia Davis pár- és családterapeuta szerint az alvóruha kérdése a párkapcsolatokban is jelentőséggel bírhat.