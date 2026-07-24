Shakira és Beyoncé közös szexi fotója most az internet kedvence − Mintha 20 év alatt egyetlen napot sem öregedtek volna

Valósággal felrobbantotta az internetet Shakira és Beyoncé legfrissebb, a 2026-os világbajnokságon készült közös fotója. A popdíva és a latin királynő ugyanis közel 50 évesen is olyan elképesztően dögösen festett, hogy időtálló fiatalságukat még a rajongók is megjegyezték, akik szerint a sztárok a 21 év alatt szinte egy percet sem öregedtek.

Shakira a 2026-os világbajnokság félidei showjában Burna Boy énekessel adta elő a Dai Dai című dalát.

Forrás: Northfoto

Shakira és Beyoncé friss, a világbajnokságon készült közös képe letarolta az internetet.

A popikonok közel 50 évesen is elképesztően fiatalosak és szexik.

Az Instagramon megosztott dögös fotót a rajongók sem hagyták szó nélkül.

Ultraszexin festett közös képükön Shakira és Beyoncé

Legfrissebb közös képüket Shakira az Instagram oldalán is megosztotta. A fotón mindkét világsztár olyan elképesztően szexi és magabiztos volt, hogy a rajongóknak leesett az álluk. A fotón Shakira feszülős, félholdmintás Marine Serre luxusszettben mutatta meg hibátlan alakját, míg Beyoncé falatnyi, derekán megkötött fehér blézerben és egy dögös, áttetsző csipkenadrágban pózolt mellette.

Shakira persze a vb-döntő félidei show-jában viselt öltözékét sem aprózta el: egy ultraszexi, rózsaszín flitteres, csillogó Swarovski-kristályokkal kirakott Roberto Cavalli szettben állt a színpadra, amivel teljesen feltüzelte a tömeget.

A popdívának azonban a világbajnokság nem csak a csillogásról szólt, komoly érzelmi szálak fűzik a tornához: „Minden világbajnokság varázslatos. Arról szól, hogy összehozza az embereket ebben az érzékeny időszakban” – mondta a Daily Mailnek.

A rajongók sem hagyták szó nélkül

Az ikonokról készült közös kép a rajongóikat is levette a lábukról, akik megjegyzéseikkel szinte pillanatok alatt elárasztották a kommentszekciót.

A hozzászólók 2026-os világbajnokságon készült képet a páros 2007-es, ikonikus közös fotójához hasonlították, így tisztán láthatóvá vált, hogy közel két évtized elteltével is ugyanolyan üdék, dögösek és fiatalosak, mint karrierjük hajnalán.

Shakirán és Beyoncén ugyanis látszólag nem fog az idő, sőt az évek elteltével most talán még szexibbek, mint valaha.

Mutatjuk a legfelkapottabb hozzászólásokat: „Mindketten az ötvenhez közelítenek, mégis húszévesnek néznek ki.”

„Ezek a nők egyszerűen nem öregszenek.”

„Akár testvérek is lehetnének.”

„Ennyi év után is olyanok, mint az ikrek.”

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