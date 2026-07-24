A saláta a nyár egyik legjobban szeretett alapanyaga. Könnyedsége miatt ugyanis olyan frissítő ételek is készülhetnek belőle, amik laktatnak, de mégsem okoznak túlzottan telített érzést. A megvásárlása azonban sokszor okoz komoly fejtörést, ugyanis néhány nap alatt könnyen bebarnul, és elveszíti kellemes, ropogós frissességét. Ahhoz, hogy ne romoljon meg idő előtt, mutatunk egy olyan pofonegyszerű tárolási taktikát, amivel akár hetekig is tökéletesen megőrizheti állagát.

Ha celofánba tekerve tároljuk a saláta leveleit, a hűtőbe téve könnyen bebarnulhat, és pár napon belül megromolhat.

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Magas víztartalma miatt a saláta könnyen romlásnak indulhat a hűtőben, ha nincs megfelelően tárolva.

A műanyag zacskók és csomagolások ugyanis bent tartják a nedvességet, ráadásul még a gombáknak és a penésznek is valóságos melegágy.

Mutajuk, hogyan tudod megőrizni a saláta frissességét, akár 2 hétig is!

A saláta levelei hűtőben tárolva könnyen megfonnyadhatnak

Ha a boltból hazatérve a salátát nemes egyszerűséggel bedobjuk a hűtőbe, szinte biztos, hogy napokon belül a kukában végzi. A hűtőszekrény belsejében lévő nedvesség és a közvetlen oxigén ugyanis drasztikusan felgyorsítja a rohadási folyamatokat, aminek következtében a friss fejes saláta villámgyorsan bebarnul és megfonnyad. Ráadásul a levelek között lévő extra nyirkosság is közrejátszik abban, hogy a zöldség idejekorán elveszítse a tartását. Bár a bolti műanyag csomagolás néhány napig védelmet nyújthat a külső hatások ellen, hosszú távon egyáltalán nem ez a jó megoldás.

A zacskók ugyanis csapdába ejtik a nedvességet, a fellépő párásodás miatt pedig a saláta szinte pillanatok alatt nyálkássá válik és megromlik.

Tárolásához még a bolti műanyag csomagolások is kerülendők, hiszen a műanyag zacskókhoz hasonlóan egy olyan párás környezetet teremtenek a zöldségnek, amiben a penészgombák és baktáriumok könnyen megtelepszenek.

Ezzel a trükkel a hosszantartó frissesség is garantált

Nicole Modic szakácskönyvíró végre lerántotta a leplet, és megosztotta azt a módszert, amivel akár 2 hétig is friss maradhat a hűtőben tárolt saláta. Ehhez nincs szükség bonyolult folyamatokra, mindössze annyit kell tennünk, hogy hazaérve kivesszük a zöldséget a műanyag csomagolásból, megmossuk, majd levágjuk a salátafej szárát, és egy papírtörlőbe vagy konyharuhába csomagolva megszárítjuk.

Ahhoz, hogy igazán cseppmentes legyen, nem árt, ha egy tiszta törlővel még alaposan áttöröljük a leveleket, hogy biztosan ne romoljanak meg a tárolás során.

Ha ezzel megvagyunk, csomagoljuk be a salátát egy friss konyhai papírtörlőbe, majd egy fedeles, lezárható ételes dobozba vagy egy szendvicszacskóba helyezve tegyük a hűtőbe.

Ezzel a módszerrel örökre elfelejthetjük a gyorsan megromló zöldségeket, helyette akár 2 hétig is frissen tarthatjuk az alapanyagot, és bármilyen ételhez bátran felhasználhatjuk.

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