A magabiztos emberek közös titka azonnal látszik – Nem a ruhájukban rejlik a siker

Sokan csak akkor figyelnek rá, amikor már fáj a nyakuk vagy a hátuk, pedig a testtartás jóval többet jelent egyszerű fizikai állapotnál. Meghatározza, hogyan lépsz be egy szobába, milyen benyomást keltesz, és még azt is, hogyan érzed magad a saját bőrödben nap mint nap.
- A testtartás közvetlenül hat a hangulatodra és az energiaszintedre.
- Az egyenes tartás erősítheti az önbizalmat és a kisugárzást.
- Apró napi szokásokkal is javítható a testtartás hosszú távon.
Miért árul el rólad többet a testtartás, mint gondolnád?
Egy elegáns ruha, egy tökéletes smink… és közben lehajtott fej, előreeső vállak? A legfrissebb szakértői vélemények szerint a testtartásunk nemcsak a megjelenésünket, hanem a hangulatunkat és az önbizalmunkat is formálja, méghozzá sokkal erősebben, mint hinnénk.
Mielőtt megszólalnál, a tested már üzen rólad. A testtartás sokszor hamarabb megmutatja a belső állapotodat, mint az arckifejezésed vagy a szavaid.
A tested beszél helyetted
A kutatások szerint a görnyedt testtartás gyakran együtt jár alacsonyabb energiaszinttel és negatívabb érzelmi állapotokkal. Azok, akik lehajtott fejjel és beesett vállakkal mozognak, kevésbé érzik magukat energikusnak, mint akik nyitott, egyenes tartással járnak – írja a Vogue India.
Sőt, a szakértők azt is megfigyelték, hogy a depresszióval küzdők körében gyakoribb a rossz testtartás, mert a test és a lélek folyamatos párbeszédben áll egymással.
Egyenes háttal magabiztosabb vagy
Ismerős az érzés, amikor egy fontos meeting vagy randi előtt automatikusan kihúzod magad? Nem véletlen.
A testtartásunk szinte észrevétlenül kommunikál az agyunkkal: amikor kihúzzuk magunkat, megemeljük a mellkasunkat és hátrahúzzuk a vállainkat, egyfajta belső erő és magabiztosság áramlik végig rajtunk. Ezzel szemben, amikor összegörnyedünk, a testünk mintha bezárkózna, és ezzel együtt egy visszahúzódóbb, bizonytalanabb lelkiállapot is könnyebben úrrá lesz rajtunk.
Aurora Vallejo, pszichológus szerint:
Ahogyan tartod magad, az elárulja, mennyire érzed magad erősnek, magabiztosnak, vagy épp bizonytalannak a mindennapokban
– vagyis a testtartás a belső világod tükre és a sikereid megalapozója is lehet.
Megtanulni kifejezni magunkat
Most, hogy tudjuk, mennyit árul el rólunk a testtartásunk, érdemes tudatosabban figyelni rá. Egy nyitott, határozott tartás – felemelt fejjel, hátrahúzott vállakkal és előretolt mellkassal – gyakran a magas önbizalom és az optimista hozzáállás jele. Ezzel szemben a lehajtott fejjel, görnyedt vállakkal felvett testtartás sokszor bizonytalanságot és zárkózottságot tükröz.
A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy az izomfeszültség szintén árulkodó lehet: a túl merev tartás gyakran együtt jár a maximalizmussal és a mások véleményére való fokozott érzékenységgel, míg a lazább, természetesebb testtartás inkább rugalmasságot és alkalmazkodóképességet sugall.
A modern élet a legnagyobb testtartásromboló
Laptop, telefon, kanapén görnyedés… nem csoda, ha estére úgy érezzük, összeestünk. A mindennapi szokásaink komolyan hatnak a testünkre: a hosszú ülés és a folyamatos képernyőhasználat megterheli a nyakat, a rossz alvási pozíció rontja az összképet, és még a nehéz táskák is hozzájárulnak a vállak előreeséséhez.
A titok nem (csak) a válladban van
A jó testtartás jóval több annál, mint hogy egyszerűen kihúzzuk magunkat. Valójában a mélyebb izomrendszer adja az alapját: a törzsizmok, a medencefenék és az egész test stabilitása együtt dolgozik azon, hogy tartásunk természetes, könnyed és hosszú távon is fenntartható legyen. Ha ezek erősek, természetesen tartod majd magad, nem erőltetetten, hanem könnyed eleganciával.
Kis változtatás, nagy hatás
A legjobb az egészben, hogy nem kell egyik napról a másikra új életet kezdened ahhoz, hogy változást érezz. A testtartás finomhangolása inkább apró, tudatos pillanatokból áll össze, szinte észrevétlenül épül be a mindennapokba.
Elég, ha néha megállsz egy pillanatra, és elképzeled, hogy egy láthatatlan fonál finoman felfelé húzza a fejed búbját. Ettől nem merevvé, hanem könnyeddé válik a tartásod, mintha egy kis extra eleganciát kapnál ajándékba.
Ugyanilyen sokat adhat az is, ha elkezded megfigyelni az embereket magad körül: ki az, aki ösztönösen magabiztosan tartja magát, és ki az, aki szinte összehúzza magát a térben. Meglepően gyorsan ráérzel majd, milyen különbséget sugároznak ezek az apró jelek.
És ott vannak azok a mozgásformák is, amelyek nemcsak a testedet, hanem a belső egyensúlyodat is formálják. A jóga vagy a pilates például nem egyszerűen erősít: megtanít jelen lenni a testedben, finoman korrigálni a tartásodat, és közben lelassítani az elmédet. Egy idő után pedig azt veszed észre, hogy már nem kell külön figyelned rá, a magabiztos, nyitott testtartás egyszerűen a részed lesz.
Nemcsak tükrözöd – alakítod is a hangulatodat
És talán ez a legizgalmasabb felismerés: a testtartás nemcsak visszatükrözi, amit érzel, hanem aktívan formálja is azt. A tested és az agyad folyamatos párbeszédben áll egymással, és néha elég a test felől indítani a változást.
Ha rossz a kedved, próbáld ki: húzd ki magad, emeld meg az állad, nyisd meg a mellkasod. Elsőre talán csak egy apró mozdulatnak tűnik, de az agyad ezt erőként, nyitottságként értelmezi, és ehhez igazítja az érzelmi állapotodat is. Ugyanígy, ha tudatosan lazábban, könnyedebben mozogsz, mintha letennél egy láthatatlan terhet, a lelked is követi ezt az elengedettséget.
Ez a kétirányú kapcsolat az oka annak, hogy a test szinte képes meggyőzni az elmét. Nem arról van szó, hogy becsapod magad, sokkal inkább arról, hogy új jelzéseket küldesz az idegrendszerednek: biztonságban vagy, erős vagy, jelen vagy. És az agyad – meglepően gyorsan – elhiszi ezt. Aztán a lelked is rezonál…
A stílus új dimenziója
A divat nem csak ruhákból áll. A testtartás az a láthatatlan kiegészítő, ami minden outfitet igazán élővé tesz, vagy épp teljesen kiüresít.
Legközelebb, amikor belenézel a tükörbe, ne csak azt kérdezd: mit viselek, jól áll ez a ruha? Hanem azt is: milyen a testtartásom? Valóban viselem az öltözetet, vagy csak rajtam van?
Nem véletlen, hogy a magyar nyelvben régen viseletnek hívták az öltözetet. Egy-egy darabot nem volt elég felvenni, azt hordozni kellett: tartással, mozdulatokkal, jelenléttel. A viselet meghatározta a viselkedést, azt, hogyan léptek be egy térbe, hogyan ültek le, hogyan fordultak mások felé. És ez a viselkedés visszahatott a lelkiállapotra is: tartást adott, önbizalmat, egyfajta belső tartalmat.
Ez egy oda-vissza működő finom rendszer: amit viselsz, hat arra, hogyan mozogsz, ahogyan mozogsz, hat arra, hogyan érzed magad, és végül ez az érzés válik a kisugárzásoddá és belső állapotoddá.
Néha egy apró mozdulat – egyenes hát, megemelt áll – is elég ahhoz, hogy ne csak szebbnek, hanem erősebbnek, magabiztosabbnak és önazonosnak érezd magad.
Olvass tovább!