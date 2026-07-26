A magabiztos emberek közös titka azonnal látszik – Nem a ruhájukban rejlik a siker

Sokan csak akkor figyelnek rá, amikor már fáj a nyakuk vagy a hátuk, pedig a testtartás jóval többet jelent egyszerű fizikai állapotnál. Meghatározza, hogyan lépsz be egy szobába, milyen benyomást keltesz, és még azt is, hogyan érzed magad a saját bőrödben nap mint nap.

A magabiztos testtartás nemcsak látszik rajtad, hanem a közérzetedet, hangulatodat is finoman átformálja.

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A testtartás közvetlenül hat a hangulatodra és az energiaszintedre.

Az egyenes tartás erősítheti az önbizalmat és a kisugárzást.

Apró napi szokásokkal is javítható a testtartás hosszú távon.

Miért árul el rólad többet a testtartás, mint gondolnád?

Egy elegáns ruha, egy tökéletes smink… és közben lehajtott fej, előreeső vállak? A legfrissebb szakértői vélemények szerint a testtartásunk nemcsak a megjelenésünket, hanem a hangulatunkat és az önbizalmunkat is formálja, méghozzá sokkal erősebben, mint hinnénk.

Mielőtt megszólalnál, a tested már üzen rólad. A testtartás sokszor hamarabb megmutatja a belső állapotodat, mint az arckifejezésed vagy a szavaid.

A tested beszél helyetted

A kutatások szerint a görnyedt testtartás gyakran együtt jár alacsonyabb energiaszinttel és negatívabb érzelmi állapotokkal. Azok, akik lehajtott fejjel és beesett vállakkal mozognak, kevésbé érzik magukat energikusnak, mint akik nyitott, egyenes tartással járnak – írja a Vogue India.

Sőt, a szakértők azt is megfigyelték, hogy a depresszióval küzdők körében gyakoribb a rossz testtartás, mert a test és a lélek folyamatos párbeszédben áll egymással.

Egyenes háttal magabiztosabb vagy

Ismerős az érzés, amikor egy fontos meeting vagy randi előtt automatikusan kihúzod magad? Nem véletlen.

A testtartásunk szinte észrevétlenül kommunikál az agyunkkal: amikor kihúzzuk magunkat, megemeljük a mellkasunkat és hátrahúzzuk a vállainkat, egyfajta belső erő és magabiztosság áramlik végig rajtunk. Ezzel szemben, amikor összegörnyedünk, a testünk mintha bezárkózna, és ezzel együtt egy visszahúzódóbb, bizonytalanabb lelkiállapot is könnyebben úrrá lesz rajtunk.

Aurora Vallejo, pszichológus szerint:



Ahogyan tartod magad, az elárulja, mennyire érzed magad erősnek, magabiztosnak, vagy épp bizonytalannak a mindennapokban

– vagyis a testtartás a belső világod tükre és a sikereid megalapozója is lehet.