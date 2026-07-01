Agresszív betegség után elhunyt a Village People ikonikus énekese

Közleményben tudatták a szomorú hírt. A Village People ikonikus énekese, Victor Willis egy rövid, de agresszív betegség után 74 évesen meghalt.
A Village People énekese, Victor Willis 74 éves korában elhunyt. Az ikonikus énekes haláláról a zenekar tett közzé egy rövid közleményt.
Meghalt a Village People énekese, Victor Willis
„Mélységes szomorúsággal jelentjük be Victor Willis, a Village People énekesének elhalálozását” – közölte a zenekar a Facebookon.
„Victor 2026. június 30-án, hétfőn, rövid, de agresszív betegség után elhunyt” – tették hozzá.
Victor Willis egy nappal a 75. születésnapja előtt hunyt el, betegségének részleteiről egyelőre nem osztottak meg részleteket.
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