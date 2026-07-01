Hónapok után először láttuk András volt herceget: úgy lopakodott be a tömegbe − Lesifotósok kapták lencsevégre

Amióta 66. születésnapján őrizetbe vették és kiengedték, nem lehetett látni a lakóhelyén kívül András egykori herceget. Andrew Mountbatten-Windsor hosszú idő után június 28-án után ismét nyilvánosan mutatkozott. A sandringhami fogathajtó versenyen tűnt fel, ahol öccsével is találkozott.

Andrew Mountbatten-Windsor Land Roverrel távozott a sandringhami lófogathajtó versenyről Norfolkban.

Forrás: Profimedia

Andrew Mountbatten-Windsor Eduárdot és feleségét kísérte el

A 66 éves Andrew Mountbatten-Windsor öccsét, Eduárd herceget és annak feleségét, Zsófiát kísérte el a fogathajtó versenyre, amelyet a Sandringham Estate területén, Károly király III birtokán tartottak. Andrást akkor fotózták le, amikor Land Roverével távozott az eseményről. világoskék inget és napszemüveget viselt. Mielőtt autóba szállt, egy férfi kísérte kutyával, aki valószínűleg a biztonsági embere.

Egy, a The Sunnak nyilatkozó forrás szerint András úgy lopakodott be a fogathajtóra, nem akarta, hogy felfigyeljenek rá, pláne, hogy lefotózzák. Ennek ellenére beült a nézők közé, hogy szurkoljon Zsófiának, aki a fogathajtó verseny egyik résztvevője volt.

Eduárd és Zsófia a bennfentesek szerint feltehetően a Sandringham-birtokon található Wood Farmon szállt meg, amely András ideiglenes lakhelye volt, mielőtt a Mars Farmra költözött.

Rendeződhet a viszony a királyi családban?

András herceg nyilvános felbukkanása nyomán újraindultak a találgatások: kibékül-e a bűncselekmények sokaságával vádolt Andrással a családja?

Úgy tudni, Eduárd volt az első rokona, aki meglátogatta, nevezetesen húsvétkor, és azt is tudni lehet, hogy Anna is felhívta testvérét.

A Palota információi szerint Károly király azonban nem enyhült meg, sem telefonon, sem személyesen nem tartja a kapcsolatot Andrással. Lányai, Eugénia és Beatrix sem látogatták még meg új lakóhelyén, holott korábban rajongásig szerették apjukat.

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