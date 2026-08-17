Azt hinnéd, megbüntet érte a rendőr, pedig nem: 6 eset, amikor nem kötelező a biztonsági öv

A biztonsági öv az autózás egyik legalapvetőbb szabálya. Olyannyira, hogy sokan már reflexből csatolják be magukat, mielőtt még beindulna a motor. És ez így van jól, hiszen egyetlen mozdulat életeket menthet. De mi van akkor, ha azt mondjuk: vannak helyzetek, amikor nem muszáj becsatolnod a biztonsági övet és a rendőr sem büntethet meg?

Ezekben az esetekben nem kötelező a biztonsági öv használata.

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Sokan nem tudják: ebben a 6 esetben nem büntet meg a rendőr, ha nincs becsatolva a biztonsági öv A KRESZ 6 olyan kivételt ismer, amikor nem kötelező a biztonsági öv használata.

Az öv nélküli közlekedésért akár 40 ezer forintos bírság is járhat.

Taxi, busz, tolatás vagy orvosi igazolás: mutatjuk, mikor lehet kivételt tenni.

Bár a biztonsági öv használata Magyarországon évtizedek óta kötelező – az első üléseken 1976 óta, hátul pedig 1993-tól –, a KRESZ bizonyos kivételeket is enged - írja a vezess.hu. A szabályok szerint összesen hat olyan eset van, amikor teljesen jogszerű öv nélkül közlekedni.

Ilyen például, ha a jármű vezetője éppen hátramenetben közlekedik, de kivételt jelent az is, ha valaki orvosi igazolással rendelkezik, amely felmenti az övhasználat alól. A taxivezetőknek utasszállítás közben sem kötelező becsatolniuk magukat, ahogy bizonyos esetekben a mentőautó betegellátó részében utazóknak sem.

És itt még nincs vége, hisz a lakott területen közlekedő menetrend szerinti autóbuszokon, illetve azokon a járatokon, ahol álló utasokat is szállíthatnak, szintén nem kötelező az öv használata.

Persze mielőtt valaki túlzottan megörülne a kiskapuknak, jobb az óvatosság. Az öv mellőzése normál esetben drága mulatság lehet. A szabályszegésért akár 40 ezer forintos bírság és büntetőpontok is járhatnak. Szóval ha nem tartozol a kivételek közé, az a bizonyos „katt” továbbra is az egyik legjobb hang, amit indulás előtt hallhatsz.

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