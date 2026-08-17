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Kiemelkedő az intelligenciád, ha 6 másodperc alatt megtalálod a hibát: valami nem stimmel a képen

fejtörő feladat IQ-teszt
Nagy Anna
2026.08.17.
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Első pillantásra teljesen hétköznapinak tűnik a jelenet, mégis van rajta valami, ami nem stimmel. Az IQ-tesztben mindössze 6 másodperced van arra, hogy kiszúrd az apró hibát – vajon elég gyors leszel?

Az IQ-tesztek nemcsak szórakoztató fejtörők, hanem próbára teszik a megfigyelőképességet, a logikus gondolkodást és az elemzőkészséget is. A mostani IQ-teszt látszólag egyszerű: alaposan szemügyre kell venned egy éttermi jelenetet, és megtalálnod rajta azt az egy részletet, amely sehogy sem illik a képbe. Viszont erre mindössze 6 másodperced van.

Ebben az IQ-tesztben azt kell megtalálnod, hogy mi nem stimmel a képen.
Ebben az IQ-tesztben azt kell megtalálnod, hogy mi nem stimmel a képen.
Forrás:  BrigthSide / jagranjosh

IQ-teszt: egyetlen hiba rejtőzik az éttermi jelenetben

A képen egy pár látható, akik egy étteremben ülve teáznak. Minden teljesen normálisnak tűnik, ám ha igazán figyelmesen megnézed a jelenetet, észreveheted, hogy valami nincs rendben.

A feladat egyszerű: találd meg a hibát 6 másodperc alatt!

Indítsd el fejben a visszaszámlálást, és vizsgáld végig a kép minden részletét. Ne csak a két vendégre koncentrálj: érdemes alaposan megnézni mindent, ami körülöttük történik. Az ilyen képes fejtörők többek között a logikus gondolkodást, a minták felismerését, a memóriát és az elemzőkészséget teszik próbára. Rendszeres gyakorlásukkal ráadásul arra is ösztönözheted magad, hogy egy-egy problémát többféle nézőpontból vizsgálj meg.

Ha sikerült néhány másodperc alatt kiszúrnod, mi nem stimmel, remekül teljesítettél.

Megtaláltad? Ha még keresed, nézd át még egyszer a felszolgáláshoz kapcsolódó részleteket, mielőtt továbbgörgetsz a megfejtéshez.

Az IQ-teszt megoldása: ezt a hibát kellett észrevenned

Lejárt a 6 másodperc, ideje ellenőrizni a válaszodat! Az IQ-teszt megoldása a teáskannánál keresendő. A pincérnő éppen teát szolgál fel, csakhogy a kannáról hiányzik a fogantyú. Ez az a hiba, amely első pillantásra könnyen elkerülheti a figyelmet.

Ha időben megtaláltad, igazán jó szemed van az apró részletekhez. Ha pedig most nem sikerült, érdemes újabb hasonló képes feladványokkal próbálkoznod – a lényeg, hogy legközelebb még gyorsabban észrevedd, ha valami nem odaillő részlet bújik meg a képen.

Íme, az IQ-teszt megoldása: rájöttél időben?
Forrás:  BrigthSide / jagranjosh

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