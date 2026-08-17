Képeken Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez esküvője: nem erre számítottak a rajongók!

A pár öt nappal az esküvő előtt, cascaisi nyaralójukban adott közös interjút a Vogue-nak. Az új házat júliusban vették birtokba, az építkezés pedig hét évig tartott – ez Cristiano Ronaldo életében különösen fontos szám, hiszen egész pályafutása során a hetes mezhez kötődött. „Tökéletes. Minden hetes szám egy jel” – mondta Georgina Rogríguez.
Az esküvő időpontját azonban egy másik fontos dátumhoz igazították. Augusztus 11-én volt pontosan tíz éve annak, hogy először találkoztak egy madridi Gucci üzletben.
Az interneten már hetekkel korábban találgatások indultak arról, mikor és hol házasodik össze a pár, sőt azt is feltételezték, hogy a lakodalomra rengeteg híresség kapott meghívót.
„Elképesztő, miket lehet hallani” – mondta mosolyogva Georgina.
A fényűző sztáresküvő azonban ezúttal elmaradt, a saját nappalijukban volt a szertartás. Ám ami késik, nem múlik.
„A jövőben lesz egy nagy esküvőnk is, hogy együtt ünnepelhessünk a családunkkal és a barátainkkal” – árulta el Georgina.
Az idei év azonban a munka, a foci-vb és a gyerekek miatt rendkívül zsúfolt volt, Gio pedig semmiképpen sem akarta úgy elengedni a kapcsolatuk tizedik évfordulóját, hogy ne ünnepeljék meg.
„Kislányként a legnagyobb kastélyról, a legnagyobb hintóról, a leghosszabb fátyolról és egy gyémántokkal teli koronáról álmodtam. Most pedig azt mondtam: nem. Valami meghittet akartam, a párommal és a gyerekeinkkel, itthon. Kastélyok, házak, szigetek, lovak, autók – ezek mindennap elérhetők számunkra. De az igazán meghitt dolgok ritkábbak az életünkben” – fogalmazott.
A ház nappaliját nem véletlenül választották a ceremónia helyszínének.
„Ott reggelizünk, ebédelünk és vacsorázunk, ott éljük a valódi életünket. Azt szeretném, ha harminc év múlva a gyerekek arra gondolnának: ennél az asztalnál történt valami csodálatos, itt mondták el egymásnak a szüleink az esküvői fogadalmukat.
Ronaldo rögtön közbevágott: „Valószínűleg addigra már nem ugyanez az asztal lesz. Lehet, hogy átrendezzük a lakást.”
Georgina nem fogadta jól ezt a megjegyzést. Mint kiderült, kifejezetten ragaszkodik az emlékekhez: még egy 15 éves futópadot is őrizgetnek. Georgina nem hajlandó megválni tőle, mert Ronaldo ezen edzett Madridban, akkoriban, amikor megismerkedtek.
Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez 10 éve együtt
2016 augusztusában az akkor 31 éves Cristiano Ronaldo hatéves fiával, Cristiano Jr.-ral lépett be a madridi Calle Serranón található Gucci üzletbe. A 22 éves Georgina nem sokkal korábban tért vissza Angliából Spanyolországba, ahol au pairként dolgozott. A Gucci üzletben eladóként helyezkedett el, és eredetileg aznap nem is dolgozott volna, csak egy barátnőjét helyettesítette.
„Ez a sors” – mondta.
Ronaldo így emlékezett vissza az első pillanatra:
„Háttal álltam neki, aztán megfordultam és megláttam. Találkozott a tekintetünk, és onnantól kezdve…”
„Álom volt” – segítette ki Georgina.
„Igen, egy álom. Tudom, hogy ő életem szerelme, és azt hiszem…” – mondta Ronaldo, majd elmosolyodott. – „Azt hiszem, ő is úgy gondolja, hogy én vagyok élete szerelme.”
A következő évben megszülettek az ikrek, Eva és Mateo, valamint Alana. 2022-ben újabb ikreket vártak, Bellát és Ángelt, de közülük csak Bella maradt életben. Cristiano Jr.-ral együtt így népes családot alkotnak.
Az esküvőn a gyerekek kapták az egyik legfontosabb szerepet.
„Ők lesznek a főszereplők, ahogyan mindennap azok” – mondta Georgina.
Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez esküvőjén fontos szerepet kapott a Gucci
Mivel szerelmük egy Gucci üzletben kezdődött, az esküvői ruhákat is a divatház készítette. Georgina fehér selyemfaille kosztümöt és hozzá illő szaténcipőt választott. Ronaldo egyedi, világos bézs pamutöltönyt és külön erre az alkalomra készített loafert kapott, a gyerekek pedig mind hasonló ruhákat viseltek.
A Gucci művészeti igazgatója, Demna különlegesnek nevezte a feladatot.
„Hihetetlenül különleges érzés volt Georginát és Cristianót felöltöztetni erre a pillanatra, tudva, hogy a szerelmük egy madridi Gucci üzletben kezdődött. Van benne valami nagyon romantikus: bezárul egy gyönyörű kör, olyan, mint egy modern mese.”
Georgina szerint Demna rögtön megértette, mire vágynak.
„Nem akart kiöltöztetni bennünket. Nem szerettem volna, hogy jelmezben legyünk egy olyan napon, amely számunkra ennyire egyszerű.”
Az esküvői képeket Juergen Teller készítette, aki szokatlan, nyers művészi fotóiról ismert.
„A képei műalkotások. Nem egy szokványos, unalmas családi albumot akartam, hanem valami művészit, ami örökre megmarad” – mondta Georgina.
A szertartás után autóval a mintegy egyórányira fekvő fatimai kegyhelyhez utaztak, ahol a pap lezárta számukra az egyik kisebb szentélyt, majd megáldotta őket.
Nászútra nem mentek. Már másnap vissza kellett utazniuk rijádi otthonukba, Ronaldo szezonja ugyanis augusztus 15-én kezdődött.
Arra a kérdésre, változtat-e valamit a kapcsolatukon a házasság, mindketten azt válaszolták, valószínűleg nem.
„De már önmagában az, hogy férj és feleség vagyunk, egy másik liga” – mondta Ronaldo. És azt is elárulták, nem zárják ki, hogy újabb gyermeket vállaljanak., de Georgina nem sietne ezzel.
Még egy baba most túl nagy elfoglaltság lenne. De amikor a legkisebbek 15-16 évesek lesznek, mi még mindig fiatalok leszünk, szóval miért ne? Az igazság az, hogy nem tudom elképzelni magamat kisgyerekek nélkül, úgyhogy majd meglátjuk.
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