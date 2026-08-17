Képeken Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez esküvője: nem erre számítottak a rajongók!

A pár öt nappal az esküvő előtt, cascaisi nyaralójukban adott közös interjút a Vogue-nak. Az új házat júliusban vették birtokba, az építkezés pedig hét évig tartott – ez Cristiano Ronaldo életében különösen fontos szám, hiszen egész pályafutása során a hetes mezhez kötődött. „Tökéletes. Minden hetes szám egy jel” – mondta Georgina Rogríguez.

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez nem akart nagy felhajtást, a saját nappalijukban házasodtak össze

Forrás: Cristiano Ronaldo/Instagram

Az esküvő időpontját azonban egy másik fontos dátumhoz igazították. Augusztus 11-én volt pontosan tíz éve annak, hogy először találkoztak egy madridi Gucci üzletben.

Az interneten már hetekkel korábban találgatások indultak arról, mikor és hol házasodik össze a pár, sőt azt is feltételezték, hogy a lakodalomra rengeteg híresség kapott meghívót.

„Elképesztő, miket lehet hallani” – mondta mosolyogva Georgina.

A fényűző sztáresküvő azonban ezúttal elmaradt, a saját nappalijukban volt a szertartás. Ám ami késik, nem múlik.

„A jövőben lesz egy nagy esküvőnk is, hogy együtt ünnepelhessünk a családunkkal és a barátainkkal” – árulta el Georgina.

Az idei év azonban a munka, a foci-vb és a gyerekek miatt rendkívül zsúfolt volt, Gio pedig semmiképpen sem akarta úgy elengedni a kapcsolatuk tizedik évfordulóját, hogy ne ünnepeljék meg.

„Kislányként a legnagyobb kastélyról, a legnagyobb hintóról, a leghosszabb fátyolról és egy gyémántokkal teli koronáról álmodtam. Most pedig azt mondtam: nem. Valami meghittet akartam, a párommal és a gyerekeinkkel, itthon. Kastélyok, házak, szigetek, lovak, autók – ezek mindennap elérhetők számunkra. De az igazán meghitt dolgok ritkábbak az életünkben” – fogalmazott.

A ház nappaliját nem véletlenül választották a ceremónia helyszínének.

„Ott reggelizünk, ebédelünk és vacsorázunk, ott éljük a valódi életünket. Azt szeretném, ha harminc év múlva a gyerekek arra gondolnának: ennél az asztalnál történt valami csodálatos, itt mondták el egymásnak a szüleink az esküvői fogadalmukat.

Ronaldo rögtön közbevágott: „Valószínűleg addigra már nem ugyanez az asztal lesz. Lehet, hogy átrendezzük a lakást.”

Georgina nem fogadta jól ezt a megjegyzést. Mint kiderült, kifejezetten ragaszkodik az emlékekhez: még egy 15 éves futópadot is őrizgetnek. Georgina nem hajlandó megválni tőle, mert Ronaldo ezen edzett Madridban, akkoriban, amikor megismerkedtek.