Megtörte a csendet Cindy Crawford lánya − Komoly betegségéről beszélt Kaia Gerber

Kaia Gerber a Vogue címlapinterjújában mondta el, milyen hatással volt rá, hogy gyerekkorától kezdve folyamatosan világhírű édesanyjához, Cindy Crawfordhoz hasonlították. A 24 éves modell és színésznő bevallotta, nagyon féltékeny volt anyja alakjára, miközben a testével kapcsolatos megjegyzések mentális nehézségekhez és evészavarhoz is vezettek nála.

Cindy Crawford lánya, Kaia Gerber rosszul viselte, hogy édesanyjához hasonlítják.

Forrás: Getty Images North America

Kaia Gerber evészavarral küzdött

Gerber a Homer Gere-rel közös, a Vogue 2026. szeptemberi címlapinterjújában beszélt arról, milyen érzés volt úgy felnőni, hogy családja és külseje folyamatosan a nyilvánosság érdeklődésének középpontjában állt.

Gerber azt is felidézte, mekkora súlya volt annak, hogy már gyerekként Cindy Crawford lányaként kezelték.

„Annyira féltékeny vagyok anyukám testére”

Gerber szerint a külsejével kapcsolatos összehasonlítások már fiatal korában elkezdődtek. Majd amikor modell lett, édesanyja, Cindy Crawford öröksége miatt különösen erős elvárásokkal találkozott.

Cindy Crawford legjobb címlapfotóit az alábbi galáriánkban nézheted meg.