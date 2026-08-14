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2026. aug. 14., péntek Marcell

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Megtörte a csendet Cindy Crawford lánya − Komoly betegségéről beszélt Kaia Gerber

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A 24 éves modell, akit gyakran nepo babyként emlegetnek, nem úgy érzi, hogy neki csak megszületnie volt nehéz. Kaia Gerber elárulta, az hogy édesanyja szupersztár, nem csak pozitív dolgokat hozott az életébe.

Kaia Gerber a Vogue címlapinterjújában mondta el, milyen hatással volt rá, hogy gyerekkorától kezdve folyamatosan világhírű édesanyjához, Cindy Crawfordhoz hasonlították. A 24 éves modell és színésznő bevallotta, nagyon féltékeny volt anyja alakjára, miközben a testével kapcsolatos megjegyzések mentális nehézségekhez és evészavarhoz is vezettek nála. 

Cindy Crawford lánya, Kaia Gerber rosszul viselte, hogy édesanyjához hasonlítják.
 Cindy Crawford lánya, Kaia Gerber rosszul viselte, hogy édesanyjához hasonlítják. 
Forrás: Getty Images North America

Kaia Gerber evészavarral küzdött

Gerber a Homer Gere-rel közös, a Vogue 2026. szeptemberi címlapinterjújában beszélt arról, milyen érzés volt úgy felnőni, hogy családja és külseje folyamatosan a nyilvánosság érdeklődésének középpontjában állt.  

Gerber azt is felidézte, mekkora súlya volt annak, hogy már gyerekként Cindy Crawford lányaként kezelték.

„Annyira féltékeny vagyok anyukám testére”

Gerber szerint a külsejével kapcsolatos összehasonlítások már fiatal korában elkezdődtek. Majd amikor modell lett, édesanyja, Cindy Crawford öröksége miatt különösen erős elvárásokkal találkozott. 

Cindy Crawford legjobb címlapfotóit az alábbi galáriánkban nézheted meg.

1986
1988
1988
1992
1993
1993
1994
1995
1995
1998
1999
2004
2011
2012
2012
2013
2013
2013, férjével
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1986
Forrás: Vogue

Saját bevallása szerint ekkor nagyon féltékeny volt édesanyja alakjára. „Szerettem volna, ha nagyobb a mellem és kerekebb a fenekem. Az emberek mindig is megjegyzéseket tettek a testemre: hol így-hol úgy” – idézi a People.

Kaia arról is beszélt, hogy korábban evészavarral küzdött, hogy az elvárásoknak megfelelően vékony legyen és ez érzelmileg is komolyan megterhelte. 

A Vogue-interjúban Homer Gere, Richard Gere és Carey Lowell fia is beszélt arról, hogyan éli meg a külsejével kapcsolatos megjegyzéseket. Richard Gere fia azután került különösen a figyelem középpontjába, miután az Eufória harmadik évadában alsóneműben forgatott.

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