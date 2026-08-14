Megtörte a csendet Cindy Crawford lánya − Komoly betegségéről beszélt Kaia Gerber

Kaia Gerber a Vogue címlapinterjújában mondta el, milyen hatással volt rá, hogy gyerekkorától kezdve folyamatosan világhírű édesanyjához, Cindy Crawfordhoz hasonlították. A 24 éves modell és színésznő bevallotta, nagyon féltékeny volt anyja alakjára, miközben a testével kapcsolatos megjegyzések mentális nehézségekhez és evészavarhoz is vezettek nála.
Kaia Gerber evészavarral küzdött
Gerber a Homer Gere-rel közös, a Vogue 2026. szeptemberi címlapinterjújában beszélt arról, milyen érzés volt úgy felnőni, hogy családja és külseje folyamatosan a nyilvánosság érdeklődésének középpontjában állt.
Gerber azt is felidézte, mekkora súlya volt annak, hogy már gyerekként Cindy Crawford lányaként kezelték.
„Annyira féltékeny vagyok anyukám testére”
Gerber szerint a külsejével kapcsolatos összehasonlítások már fiatal korában elkezdődtek. Majd amikor modell lett, édesanyja, Cindy Crawford öröksége miatt különösen erős elvárásokkal találkozott.
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Saját bevallása szerint ekkor nagyon féltékeny volt édesanyja alakjára. „Szerettem volna, ha nagyobb a mellem és kerekebb a fenekem. Az emberek mindig is megjegyzéseket tettek a testemre: hol így-hol úgy” – idézi a People.
Kaia arról is beszélt, hogy korábban evészavarral küzdött, hogy az elvárásoknak megfelelően vékony legyen és ez érzelmileg is komolyan megterhelte.
A Vogue-interjúban Homer Gere, Richard Gere és Carey Lowell fia is beszélt arról, hogyan éli meg a külsejével kapcsolatos megjegyzéseket. Richard Gere fia azután került különösen a figyelem középpontjába, miután az Eufória harmadik évadában alsóneműben forgatott.
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