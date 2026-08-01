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Ekkor érkezhet az ELSŐ ORSZÁGOS ESŐ az előrejelzések szerint

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A hőkupola okozta kegyetlen forróság mellett enyhülést hozó csapadék nem lesz. Az esőre még várni kell.

A legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint a következő legalább egy hétben-10 napban sem érkezik országos, jelentős eső Magyarországra. Bár helyenként előfordulhatnak záporok vagy zivatarok, ezek területileg elszórtak lesznek, és érdemben nem enyhítik a szárazságot.

Egyelőre nem érkezik a várva várt eső.
Egyelőre nem érkezik a várva várt eső.
Forrás: 123.rf.com

Csapadék nélküli forróság: egyelőre nem lesz eső

A HungaroMet és az Európai Középtávú Időjárás-előrejelzések Központjának (ECMWF) modelljei egyaránt azt jelzik, hogy a következő napokban anticiklonális hatások alakítják hazánk időjárását. Ez azt jelenti, hogy a napsütéses, forró idő marad, 35-40 fokos csúcshőmérsékletekkel, de meghatározó, miközben a csapadék kialakulásának esélye alacsony. A hét során ugyan elszigetelten kialakulhatnak záporok és zivatarok, de ezek kis területet érintenek, és nem hoznak országos, számottevő csapadékot. A többhetes európai előrejelzések is megerősítik ezt a tendenciát. 

Az ECMWF valószínűségi modelljei alapján Magyarország térségében az átlagosnál szárazabb időjárás valószínű, miközben a hőmérséklet továbbra is az ilyenkor megszokottnál magasabban alakul. Ennek következtében a talaj kiszáradása folytatódhat, és egyelőre nem látszik olyan időjárási fordulat, amely tartós, nagy területet érintő esőt hozna.

Kizsigereli a tesünket a kánikula

A legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos csütörtök (július 30.) 0 órától kedd (augusztus 4.) 24 óráig. A déli órákban nagyon erős, helyenként extrém UV-B-sugárzásra kell készülni, napkerülő magatartás és fényvédő használata ajánlott. Fontos a megfelelő folyadékbevitel, a világos, szellős öltözet viselése, valamint az, hogy kisgyermekeket, időseket és háziállatokat ne hagyjunk parkoló autóban. A nagy meleg a szív- és érrendszeri betegséggel élőket, valamint a szabadtéren dolgozókat különösen megterhelheti, de mindenkit megvisel. 

Részletes előrejelzést itt olvashatsz. 

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