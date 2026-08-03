Keith Urban összetört: Nicole Kidman új szerelme miatt teljesen padlóra került az énekes

Nicole Kidman és Keith Urban ugyan elváltak, de úgy tűnik, hogy az énekes még nem zárta le a házasságát. Miközben a színésznőt egy új férfi oldalán látták, bennfentesek szerint Keith Urbant nagyon megviselte, hogy volt felesége ilyen hamar új kapcsolatba kezdett.

Keith Urban és Nicole Kidman 2017-ben.

Forrás: Image Press Agency / NurPhoto via AFP

Keith Urban még reménykedett a kibékülésben

A hírek szerint Nicole Kidmant az elmúlt napokban az olasz Riviérán kapták lencsevégre a magántőke-befektetőként dolgozó Michael Reinstein társaságában. A fotók alapján kézen fogva sétáltak, sőt csókot is váltottak, ami rögtön beindította a találgatásokat az új románcról.

A Nicole Kidman exe, Keith Urban azonban állítólag egyáltalán nem számított arra, hogy volt felesége ilyen gyorsan továbblép, pedig őt is hírbe hozták már egy jóval fiatalabb nővel, aki Nicole Kidman hasonmása, de úgy tűnik, az a kapcsolat nem volt komoly. A New Idea magazinnak nyilatkozó informátor szerint az énekes egészen mostanáig hitt abban, hogy egyszer még újra egymásra találhatnak.

Egészen mostanáig reménykedett abban, hogy még lehet esély a kibékülésre. Teljesen összetört, és újra átéli a mély veszteség érzését.

A bennfentes szerint a történtek annyira megviselték, hogy a közeli barátai különösen figyelnek rá ezekben a hetekben.

A válás után újra felszakadtak a régi sebek

Keith Urban és Nicole Kidman közel húsz évig éltek házasságban, mielőtt 2025 szeptemberében különváltak. A válást végül ez év januárjában mondták ki hivatalosan, miután a színésznő kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva beadta a keresetet.

A forrás szerint bár az énekes jelenleg még nem áll készen egy új kapcsolatra, már belátta, hogy a Nicole-lal közös jövő végleg a múlté.

Összetört, és most egyáltalán nem vágyik arra, hogy új kapcsolatba kezdjen, de tudja, hogy Nicole-lal végleg lezárult a történetük.

A lánya viselkedése is fájhatott az énekesnek

A bennfentesek szerint nem csupán Nicole új románca okozott csalódást Keith Urbannek. A pár idősebb lánya, Sunday Rose egy magazininterjúban édesanyját nevezte legnagyobb inspirációjának, és arról beszélt, hogy Nicole ismertette meg vele a modellkedés világát.