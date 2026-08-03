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strandolás

Ezt a testrészt szinte mindenki elfelejti bekenni naptejjel, pedig nagyon könnyen leég

strandolás naptej leégés
Horváth Angéla
2026.08.03.
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Az arcra, a vállra, a karra és a lábra általában bőségesen kerül fényvédő, egy apró, mégis nagyon érzékeny terület azonban gyakran kimarad a kenekedésből. A szakemberek pedig figyelmeztetnek, hogy ezt a területet is védeni kell a napsugárzástól.

Naptej felkenve, napszemüveg a helyén, kezdődhet a strandolás – sokan úgy érzik, minden szükséges óvintézkedést megtettek. A füllel azonban senki sem foglalkozik, pedig órákon át süti a nap.

Egyetlen apró területről szinte mindenki megfeledkezik, amikor naptejjel kenekedik
Egyetlen apró területről szinte mindenki megfeledkezik, amikor naptejjel kenekedik
Forrás: Shutterstock

A fül bőre vékonyabb és érzékenyebb, ezért szüksége van naptejre

Bőrgyógyászok és fül-orr-gégész szakorvosok rendszeresen felhívják a figyelmet arra, hogy napozás előtt a fület is be kell kenni, lehetőleg magas faktorszámú naptejjel. A fülkagyló bőre vékony, ezért különösen érzékenyen reagálhat az UV-sugárzásra.

Különösen fontos a fényvédelem azoknak, akiknek rövid a hajuk, vagy összekötve viselik. A hosszú haj részben árnyékolhatja a fület, rövid vagy hátrakötött frizuránál azonban ez a természetes védelem hiányzik. Széles karimájú kalappal vagy sapkával további védelmet biztosíthatunk.

Mit tehetünk, ha már leégett a fülünk?

Ha a bőr kipirosodott és kellemetlenül ég, minél hamarabb hűteni kell. A szakértők azt tanácsolják, hogy legalább tíz percre tegyünk az érintett területre borgatást. Arra azonban ügyelni kell, hogy a sérült bőrt ne irritáljuk tovább. Erős fájdalom, hólyagosodás vagy nagyobb felületet érintő napégés esetén orvoshoz kell fordulni.

Minden napégés károsítja a bőrt

Sokan legyineten arra, ha megkapja a nap a bőrüket, valójában azonban minden egyes napégés súlyos károkat okoz. A leégés növeli a bőrrák kialakulásának kockázatát, még az olyan területeken is, amelyekről hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Naptejjel ezért nemcsak az arcot, a vállat és a karokat kell bekenni. A fül, a tarkó és minden apró bőrfelület ugyanolyan gondos fényvédelmet igényel.

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