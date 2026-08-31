Ha unod a bolti ketchupot, készíts otthon sárga ringlóból - Te lehetsz a grillpartik sztárja!

A mirabellaszilvának (fosószilva vagy sárga ringló) augusztusban van szezonja, a szüret pedig egészen szeptemberig tarthat. A kis, aranysárga gyümölcs ekkor a legzamatosabb, ezért ilyenkor érdemes befőzni vagy szószt készíteni belőle. Ecettel, paprikával, fokhagymával és egy kevés chilivel összefőzve egyszerre lesz gyümölcsös, enyhén csípős és fűszeres. Egy kevés lilahagyma és füstölt paprika még karakteresebbé teszi. Grillételek mellé mártogatósként, sült burgonyához köretként vagy akár hamburgerbe is jól illik a szósz.

Mirabellaszilvából - másnéven fosószilvából vagy sárga ringlóból - különleges ketchup készíthető

Forrás: Life.hu/ AI

Ketchup sárga ringlóból grillezéshez:

Hozzávalók körülbelül 2 kisebb üveghez:

500 g mirabellaszilva, vagy helyette sárgabarack

100 ml almaecet

1 piros kaliforniai paprika

1 kisebb lilahagyma

2 gerezd fokhagyma

1 kisebb piros chilipaprika

1 teáskanál füstölt pirospaprika

2 evőkanál cukor

só

bors

Elkészítés:

1. Mosd meg a mirabellaszilvákat, távolítsd el a magjukat, majd vágd durvább darabokra.

2. Mosd meg a paprikát, magozd ki, és kockázd fel. A lilahagymát vágd apróra, a fokhagymát és a chilit szintén aprítsd finomra.

3. Tedd az összes hozzávalót egy lábasba az almaecettel, a cukorral és a füstölt pirospaprikával együtt, majd forrald fel.

4. Közepes lángon főzd körülbelül 20–25 percig, amíg a gyümölcs és a hagyma megpuhul, a szósz pedig besűrűsödik.

5. Botmixerrel pürésítsd simára, majd ízesítsd sóval és borssal.

6. A még forró ketchupot töltsd tiszta, sterilizált üvegekbe, és azonnal zárd le.

Felbontás nélkül, hűtőszekrényben tárolva több hétig eláll, felbontás után azonban érdemes egy-két héten belül elfogyasztani.

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