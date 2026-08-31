Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. aug. 31., hétfő Bella, Erika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
recept

Ha unod a bolti ketchupot, készíts otthon sárga ringlóból - Te lehetsz a grillpartik sztárja!

recept ketchup ringló
Horváth Angéla
2026.08.31.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Nyár végén érdemes kihasználni a mirabellaszilva (közismertebb nevén fosószilva) szezonját, a gyümölcsből ugyanis különleges, édeskés-savanykás ketchup készíthető.

A mirabellaszilvának (fosószilva vagy sárga ringló) augusztusban van szezonja, a szüret pedig egészen szeptemberig tarthat. A kis, aranysárga gyümölcs ekkor a legzamatosabb, ezért ilyenkor érdemes befőzni vagy szószt készíteni belőle. Ecettel, paprikával, fokhagymával és egy kevés chilivel összefőzve egyszerre lesz gyümölcsös, enyhén csípős és fűszeres. Egy kevés lilahagyma és füstölt paprika még karakteresebbé teszi. Grillételek mellé mártogatósként, sült burgonyához köretként vagy akár hamburgerbe is jól illik a szósz.

Mirabellaszilvából - másnéven fosószilvából vagy sárga ringlóból - különleges ketchup készíthető
Mirabellaszilvából - másnéven fosószilvából vagy sárga ringlóból - különleges ketchup készíthető
Forrás: Life.hu/ AI

Ketchup sárga ringlóból grillezéshez:

Hozzávalók körülbelül 2 kisebb üveghez:

  • 500 g mirabellaszilva, vagy helyette sárgabarack
  • 100 ml almaecet
  • 1 piros kaliforniai paprika
  • 1 kisebb lilahagyma
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 1 kisebb piros chilipaprika
  • 1 teáskanál füstölt pirospaprika
  • 2 evőkanál cukor
  • bors

Elkészítés:

1. Mosd meg a mirabellaszilvákat, távolítsd el a magjukat, majd vágd durvább darabokra.

2. Mosd meg a paprikát, magozd ki, és kockázd fel. A lilahagymát vágd apróra, a fokhagymát és a chilit szintén aprítsd finomra.

3. Tedd az összes hozzávalót egy lábasba az almaecettel, a cukorral és a füstölt pirospaprikával együtt, majd forrald fel.

4. Közepes lángon főzd körülbelül 20–25 percig, amíg a gyümölcs és a hagyma megpuhul, a szósz pedig besűrűsödik.

5. Botmixerrel pürésítsd simára, majd ízesítsd sóval és borssal.

6. A még forró ketchupot töltsd tiszta, sterilizált üvegekbe, és azonnal zárd le.

Felbontás nélkül, hűtőszekrényben tárolva több hétig eláll, felbontás után azonban érdemes egy-két héten belül elfogyasztani.

Még több recept a Life.hu-n: 

Vasárnapi húsleves helyett készíts görögdinnyés gazpachót - Hideg, frissítő és csípős

A legforróbb napokon jól jön egy olyan ebéd, amelyhez még a tűzhelyet sem kell bekapcsolni.

Selymesebb és krémesebb lesz a salátaöntet egy meglepő hozzávalótól

A népszerű zöld istennő (green goddess) dresszing egyik változatában egy egyszerű trükkel érik el a különösen krémes állagot.

Ez a ropogós japán uborkasaláta új szintre emeli a vasárnapi ebédeket: ezért különlegesebb, mint a hagyományos

Ropogós, könnyed és egyszerre édes, savanykás, valamint enyhén pikáns – nem véletlenül rajonganak érte világszerte.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu