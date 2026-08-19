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házi praktika

Sokáig friss és penészmentes marad a kenyér, ha így tárolod: 1 dolgot kell mellétenni

Shutterstock - Irina Shatilova
házi praktika tárolás kenyér
Váradi Melinda
2026.08.19.
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Nyáron különösen bosszantó, amikor a frissen vásárolt pékáru néhány nap alatt kiszárad vagy penészedni kezd. Egy egyszerű, házi tárolási trükk azonban segíthet abban, hogy a kenyér tovább megőrizze kellemes állagát és fogyaszthatóságát.

A kenyér szinte minden háztartásban alapélelmiszer, mégis meglepően nehéz úgy tárolni, hogy napokkal később is ugyanolyan finom legyen, mint amikor hazavittük. A meleg idő ráadásul különösen próbára teszi a pékárukat: a hőmérséklet és a nedvesség miatt hamarabb megváltozhat az állaguk, miközben a nem megfelelő tárolás a penészedésnek is kedvezhet. Sokan egyszerűen egy zacskóba teszik a kenyeret, mások kenyértartót használnak, és olyanok is akadnak, akik a hűtőszekrényben próbálják megőrizni. Nem mindegy azonban, milyen környezetben tartjuk a veknit, hiszen a túl száraz levegő kiszáríthatja, a túl nedves közeg pedig elősegítheti a penész kialakulását.

friss kenyér
Ez a trükk a friss, penészmentes kenyér titka.
Forrás: Shutterstock
  • Egy hétköznapi zöldség lehet a meglepő segítség. 
  • A megfelelő nedvességtartalom kulcsszerepet játszhat a frissesség megőrzésében. 
  • Nyáron különösen érdemes odafigyelni arra, hogyan tároljuk a pékárut.

Sokáig friss marad a kenyér, ha így tárolod: ezt tedd mellé

Élelmiszer-tárolási szakértők szerint egy meglepően egyszerű módszerrel tovább őrizhetjük meg a kenyér frissességét: egy darab zellerszárat kell mellétenni. Elsőre furcsán hangozhat az ötlet, ám a zeller magas víztartalma miatt érdekes szerepet tölthet be a tárolás során. Miközben a kenyér fokozatosan veszít a nedvességtartalmából, a zellerszárból származó nedvesség hozzájárulhat ahhoz, hogy a pékáru kevésbé száradjon ki. A trükk lényege tehát nem az, hogy a zeller különleges módon megakadályozza a romlást, hanem az, hogy nedvességet biztosíthat a kenyér környezetében.

A kenyér tárolásánál továbbra is fontos a megfelelő hely kiválasztása. Érdemes száraz, hűvösebb, közvetlen napfénytől védett helyet keresni, és kerülni a túlzottan párás környezetet. A penészes pékárut pedig nem érdemes megmenteni azzal, hogy csak a látható részt vágjuk le: ha már megjelent rajta a zöldes-szürkés folt, biztonságosabb az egész darabot kidobni. 

A zellerszáras módszer inkább egy egyszerű házi praktika, amelyet azok próbálhatnak ki, akik szeretnék egy kicsit tovább frissen tartani a kenyeret. A siker természetesen függhet a kenyér típusától, a tárolási körülményektől és a környezet hőmérsékletétől is.

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