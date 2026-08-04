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Jennifer Garner

A kórházi vészhelyzet után újra feltűnt Ben Affleck lánya – Meglepő, hogy így jelent meg a nyilvánosság előtt

Jennifer Garner Ben Affleck Violet Affleck
Nagy Anna
2026.08.04.
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Májusban még komoly aggodalom övezte az állapotát, amikor sürgősségi klinikára került. Violet Affleck most először mutatkozott maszk nélkül, és úgy tűnik, maga mögött hagyta a nehéz időszakot.

Májusban még Ben Affleck és Jennifer Garner közösen támogatták lányukat egy sürgősségi egészségügyi központban, most viszont egészen más képet mutatott. Violet Affleck a nyári szünetet élvezi, és a friss fotók alapján jóval jobb állapotban van, mint a tavaszi egészségügyi vészhelyzet idején.

05/26/2026 EXCLUSIVE: Ben Affleck and Jennifer Garner reunite with their daughter Violet in Los Angeles. Ben and Jennifer were in high spirits as they helped their eldest offspring walk as she put her arms around each of them. The family emerged from an urgent care with Violet using crutches and wearing a boot on one foot. Violet has returned to L.A. from Yale where she is currently enrolled in college. sales@theimagedirect.com Please byline:TheImageDirect.com *EXCLUSIVE PLEASE EMAIL sales@theimagedirect.com FOR FEES BEFORE USE
Néhány hónapja még édesapja támogatta a sürgősségire Violet Afflecket.
Forrás: TheImageDirect.com/Northfoto

Violet Affleck újra a nyilvánosság előtt

Májusban nagy visszhangot keltettek azok a felvételek, amelyeken Ben Affleck és Jennifer Garner legidősebb lánya nehezen tudott járni, ezért szülei támogatták, amikor egy Los Angeles-i sürgősségi klinikára kísérték. A fiatal nő később mankóval hagyta el az intézményt, a család azonban nem árulta el, pontosan milyen egészségügyi probléma állt a háttérben. Azóta hónapok teltek el, és a 20 éves Yale-hallgató ismét Los Angeles utcáin tűnt fel. Ezúttal egyedül sétált, láthatóan felszabadultan, ami arra utal, hogy sokat javult az állapota.

08/02/2026 EXCLUSIVE: Violet Affleck is spotted on a coffee run in Los Angeles. The 20 year old lookalike daughter of Jennifer Garner carried a face mask in her and and wore a pair of headphones, red blouse, green skirt, tights, and trainers. sales@theimagedirect.com Please byline:TheImageDirect.com *EXCLUSIVE PLEASE EMAIL sales@theimagedirect.com FOR FEES BEFORE USE
Violet Affleck azóta már határozottan meggyógyult, ráadásul a maszkját sem viselte.
Forrás: TheImageDirect.com/Northfoto

Ben Affleck lánya maszk nélkül jelent meg

A friss fotók egyik legfeltűnőbb részlete, hogy Ben Affleck lánya ezúttal nem viselte az arcmaszkját. Violet korábban egy vírusfertőzés utáni krónikus egészségügyi problémájáról is beszélt, ezért az elmúlt években rendszeresen maszkban lehetett látni, sőt korábban a maszkviselés fontossága mellett is nyilvánosan felszólalt. Most azonban a maszkot csak a kezében vitte, miközben kényelmes, színes nyári ruhában sétált, és új, rövidebb frizuráját is megvillantotta.

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