A kórházi vészhelyzet után újra feltűnt Ben Affleck lánya – Meglepő, hogy így jelent meg a nyilvánosság előtt

Májusban még Ben Affleck és Jennifer Garner közösen támogatták lányukat egy sürgősségi egészségügyi központban, most viszont egészen más képet mutatott. Violet Affleck a nyári szünetet élvezi, és a friss fotók alapján jóval jobb állapotban van, mint a tavaszi egészségügyi vészhelyzet idején.

Néhány hónapja még édesapja támogatta a sürgősségire Violet Afflecket.

Forrás: TheImageDirect.com/Northfoto

Violet Affleck újra a nyilvánosság előtt

Májusban nagy visszhangot keltettek azok a felvételek, amelyeken Ben Affleck és Jennifer Garner legidősebb lánya nehezen tudott járni, ezért szülei támogatták, amikor egy Los Angeles-i sürgősségi klinikára kísérték. A fiatal nő később mankóval hagyta el az intézményt, a család azonban nem árulta el, pontosan milyen egészségügyi probléma állt a háttérben. Azóta hónapok teltek el, és a 20 éves Yale-hallgató ismét Los Angeles utcáin tűnt fel. Ezúttal egyedül sétált, láthatóan felszabadultan, ami arra utal, hogy sokat javult az állapota.

Violet Affleck azóta már határozottan meggyógyult, ráadásul a maszkját sem viselte.

Forrás: TheImageDirect.com/Northfoto

Ben Affleck lánya maszk nélkül jelent meg

A friss fotók egyik legfeltűnőbb részlete, hogy Ben Affleck lánya ezúttal nem viselte az arcmaszkját. Violet korábban egy vírusfertőzés utáni krónikus egészségügyi problémájáról is beszélt, ezért az elmúlt években rendszeresen maszkban lehetett látni, sőt korábban a maszkviselés fontossága mellett is nyilvánosan felszólalt. Most azonban a maszkot csak a kezében vitte, miközben kényelmes, színes nyári ruhában sétált, és új, rövidebb frizuráját is megvillantotta.

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