Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 29., szerda Péter

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
legenda

Elképesztő, de pár napon belül kétszer is látták a Loch Ness-i szörnyet – VIDEÓ

Közel 100 éve tartja lázban az embereket a skóciai kriptolény. Márciusban ráadásul két újabb Loch Ness-i szörny észlesés is történt, az egyikről pedig felvétel is készült, amit elhoztunk!

Tudtad, hogy webkamerán keresztül, élőben pásztázhatod a hírhedt skóciai tavat? Bizony, ez nem más, mint a Visit Inverness Loch Ness által üzemeltetett oldal. Az egyik márciusi észlelés is ezen keresztül történt, ezért is tudjuk megmutatni azt a felvételt, amin állítólag a Loch Ness-i szörny látható. A dolog izgalmát azonban az adja, hogy pár nappal korábban valaki más is látni vélte Nessie-t.

Illusztráció a Loch Ness-i szörnyről.
Közel 100 éve próbálják megtalálni a Loch Ness-i szörnyet. (illusztráció)
Forrás: Shutterstock
  • Nessie-t 93 éve látták először, azóta pedig számos észlelésről tudunk.
  • Idén márciusban, csupán pár nap eltéréssel újabb szemtanúk állítják, hogy látták a kriptolényt.
  • Mindkét eset bekerült a hivatalos Loch Ness-i szörny észlelési nyilvántartásba.

A Loch Ness-i szörny rejtélye

A Loch Ness-i szörny legendája 1933 óta tartja lázban az embereket, ekkor látták ugyanis először a skóciai Ness-tóban. A hosszú nyakú, hatalmas testű vízi szörnyről szóló beszámolók évtizedek óta borzolják a kedélyeket, teszik mindezt úgy, hogy a tudomány máig nem talált bizonyítékot a létezésére. Egyes kutatók abszolút szkeptikusak, míg a kriptozoológusok szerint az is lehetséges, hogy Nessie egy még élő dinoszaurusz faj példánya, de az sem zárható ki, hogy egy különleges angolna.

A márciusi Loch Ness-i szörny észlelések

Az első friss észlelést 2026. március 1-én jelentették. A turista, Tony Inhorn délelőtt 10:30 körül, a Caledonian Canal bejáratának közelében hajózott, amikor mindössze mintegy 4-5 méterre a csónakjától különös jelenséget vett észre. Elmondása szerint egy sötétzöldes-szürkés test emelkedett ki a vízből körülbelül 60 centiméterre, a látható rész pedig 1,5-3 méter hosszú lehetett. A lény nagyjából öt másodpercig maradt a felszínen, majd visszasüllyedt, miközben mozgása – a szemtanú szerint – egyértelműen szembement a hullámzással.  

A második észlelés mindössze négy nappal később, március 5-én történt. Eoin Fagan egy, a tóra néző élő webkamera felvételét figyelte a Clansman Hotel közelében, amikor furcsa mozgást vett észre a vízen. Beszámolója szerint egy ismeretlen objektum négyszer is áttörte a vízfelszínt, majd alámerült, miközben a sodrással ellentétes irányban haladt. A Loch Ness-i szörny észlelése a parttól körülbelül 180-200 méterre történt, a környéken pedig ebben az időben nem közlekedett hajó. Íme a felvétel:

 

A két eset, amelyről a Female First számolt be, azért keltett nagy feltűnést, mert hónapok óta nem érkezett hivatalos észlelés. Bár továbbra sincs bizonyíték arra, hogy a Loch Ness-i szörny valóban létezik, az ilyen izgalmas beszámolók újra és újra felélesztik a legendát.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
