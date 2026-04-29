Elképesztő, de pár napon belül kétszer is látták a Loch Ness-i szörnyet – VIDEÓ

Tudtad, hogy webkamerán keresztül, élőben pásztázhatod a hírhedt skóciai tavat? Bizony, ez nem más, mint a Visit Inverness Loch Ness által üzemeltetett oldal. Az egyik márciusi észlelés is ezen keresztül történt, ezért is tudjuk megmutatni azt a felvételt, amin állítólag a Loch Ness-i szörny látható. A dolog izgalmát azonban az adja, hogy pár nappal korábban valaki más is látni vélte Nessie-t.

Közel 100 éve próbálják megtalálni a Loch Ness-i szörnyet. (illusztráció)

Nessie-t 93 éve látták először, azóta pedig számos észlelésről tudunk.

Idén márciusban, csupán pár nap eltéréssel újabb szemtanúk állítják, hogy látták a kriptolényt.

Mindkét eset bekerült a hivatalos Loch Ness-i szörny észlelési nyilvántartásba.

A Loch Ness-i szörny rejtélye

A Loch Ness-i szörny legendája 1933 óta tartja lázban az embereket, ekkor látták ugyanis először a skóciai Ness-tóban. A hosszú nyakú, hatalmas testű vízi szörnyről szóló beszámolók évtizedek óta borzolják a kedélyeket, teszik mindezt úgy, hogy a tudomány máig nem talált bizonyítékot a létezésére. Egyes kutatók abszolút szkeptikusak, míg a kriptozoológusok szerint az is lehetséges, hogy Nessie egy még élő dinoszaurusz faj példánya, de az sem zárható ki, hogy egy különleges angolna.

A márciusi Loch Ness-i szörny észlelések

Az első friss észlelést 2026. március 1-én jelentették. A turista, Tony Inhorn délelőtt 10:30 körül, a Caledonian Canal bejáratának közelében hajózott, amikor mindössze mintegy 4-5 méterre a csónakjától különös jelenséget vett észre. Elmondása szerint egy sötétzöldes-szürkés test emelkedett ki a vízből körülbelül 60 centiméterre, a látható rész pedig 1,5-3 méter hosszú lehetett. A lény nagyjából öt másodpercig maradt a felszínen, majd visszasüllyedt, miközben mozgása – a szemtanú szerint – egyértelműen szembement a hullámzással.

A második észlelés mindössze négy nappal később, március 5-én történt. Eoin Fagan egy, a tóra néző élő webkamera felvételét figyelte a Clansman Hotel közelében, amikor furcsa mozgást vett észre a vízen. Beszámolója szerint egy ismeretlen objektum négyszer is áttörte a vízfelszínt, majd alámerült, miközben a sodrással ellentétes irányban haladt. A Loch Ness-i szörny észlelése a parttól körülbelül 180-200 méterre történt, a környéken pedig ebben az időben nem közlekedett hajó. Íme a felvétel: