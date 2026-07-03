Furcsán viselkedik a macskád? − 3 apró jel, ami betegségre utalhat

Sok macskagazdi hajlamos legyinteni arra, ha furán viselkedik a cica, mondván: szeszélyes. Kate Anderson állatorvos szerint ez nagy hiba, és azt is elárulta, hogy mi az a három jel, ami mellett nem szabad elmennünk.

Furcsán viselkedik a macska? − 3 apró jel, ami betegségre utalhat.

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Miért nehéz észrevenni, ha beteg a macska?

A cicák ösztönösen jól leplezik a fájdalmat és a rossz közérzetet, így a betegségek sokszor csak előrehaladott állapotban válnak láthatóvá náluk.

Kate Anderson állatorvos-viselkedésterapeuta elmondta, a macskák úgynevezett mezoragadozók: egyszerre vadászok és potenciális zsákmányállatok, ezért evolúciósan arra vannak programozva, hogy elrejtsék gyengeségüket.

Éppen ezért a macskatartóknak ismerniük kell azt a három jelet, amelyekből arra lehet gyanakodni, hogy a macska beteg.

Ez a 3 jel komoly bajra utalhat

1. Szokatlan pisilési szokások

Ha a macska nem az alomtálcát használja, sok gazdi azt gondolja, a kisállat valamiért bosszút akar állni, de ez nem mindig igaz. „Sokszor pont ez a viselkedés az, amiért állatmenhelyre viszik a macskát, ahol gyakran elaltatják. Tehát a macska élete veszélybe kerülhet, ha félreértik” – mondta Anderson, és hozzátette, ha a macska máshová pisil, az gyakran stresszt, szorongást jelez, de lehet, hogy egy másik macskától fél. A szakember azt javasolja, sokszor megoldja a dolgot, ha több alomtálcát helyezünk el a lakásban.

2. A dorombolás nem mindig a boldogság jele

A dorombolást a legtöbben automatikusan az elégedettséggel azonosítják, pedig nem mindig erről van szó. Az állatorvos szerint stressz vagy fájdalom esetén a dorombolás önnyugtató mechanizmusként működhet. Azt javasolja, hogy ne csak a hangot, hanem a macska egész testbeszédét figyeljük. Baj van, ha a doromboló macska bujkál, nem eszik, gyorsan lélegzik vagy görnyedten ül. Ilyenkor valójában rosszul érzi magát vagy fájdalmai lehetnek.

3. Ha hirtelen bujkálóssá válik

Sok macska fél az idegenektől, így az teljesen normális, ha vendégek érkezésekor elvonul. Az állatorvos azt javasolja, ilyenkor biztosítsunk számára egy nyugodt menedéket alomtálcával, vízzel és étellel. Fontos tudni, hogy a macska nem szereti, ha idegenek simogatják, ezért a szülők semmiképp se biztassák erre a gyereket. Bajt jelez, ha egy korábban társaságkedvelő macska hirtelen napokra eltűnik az ágy alatt vagy a szekrényben. „A macskák elrejtőznek, ha betegek. Az evolúció eredménye ez: a vadonban tanulták meg az őseik, hogy ha betegen nem rejtőznek el, könnyű célponttá válnak” − idézi a szakembert a Huffington Post.