Salma Hayek ritkán látott lánya mindenkit lenyűgözött: mindenki a kapcsolatukat irigyli

Salma Hayek ezúttal nem egy vörös szőnyeges eseményen, hanem egy laza vintage ruhavásárlás során került a figyelem középpontjába. A színésznő és lánya közös szereplése bepillantást engedett különleges kapcsolatukba, amelyet a kölcsönös bizalom és a rengeteg közös élmény tesz igazán szorossá.

Salma Hayek és lánya, Valentina 2023-ban.

Forrás: Michael TRAN / AFP

Salma Hayek ritka közös videóban mutatkozott 18 éves lányával, Valentinával.

A rajongók szerint az édesanya és lánya megszólalásig hasonlít egymásra.

A humoros videó bepillantást enged különleges anya–lánya kapcsolatukba.

A színésznő elárulta, miért érzi úgy, hogy lánya folyamatosan fiatalon tartja.

Salma Hayek lánya ellopta a show-t

A közösségi médiában megjelent videóban Salma Hayek lánya, a 18 éves Valentina is főszerepet kapott. A páros egy vintage üzletben válogatott ruhákat, miközben folyamatosan ugratták egymást. Valentina már a videó elején viccelődni kezdett édesanyja Instagram-bemutatkozásával, később pedig ő segített kiválasztani a megfelelő szetteket.

Amikor Salma kikérte lánya véleményét egy ruháról, Valentina nevetve reagált: „Abszolút nem. Erre mindig nem lesz a válasz. Zsebei vannak, anya.” Mire a színésznő csak ennyit felelt: „Megpróbáltam.”

Salma Hayek szerint lánya rengeteget tanít neki

A színésznő korábban is beszélt arról, mennyit tanul Valentinától. Nemcsak a divatban és a zenében számít lánya véleményére, hanem a technológiában is. Felidézte, hogy amikor segítséget kért a közösségi médiában, Valentina sorra letiltotta azokat a fiókokat, amelyek nem valók az édesanyja hírfolyamába. „Védett engem, mert nem tudtam, hogyan kell ezt csinálni” – mesélte.

Anya és lánya gyakran járnak együtt koncertekre és fesztiválokra is, amit Salma különösen értékel. Elmondása szerint megtisztelő számára, hogy lánya felnőttként is szeret vele időt tölteni, és a baráti társaságába is szívesen bevonja.

Erős kötelék köti össze őket

Salma Hayek szerint kapcsolatuk alapja az őszinteség. Úgy fogalmazott, lánya bármiről beszélhet vele anélkül, hogy attól kellene tartania, elítélik. Valentina hamarosan egyetemre készül: politikatudományt szeretne tanulni, emellett filmes képzésen is részt venne, mert hosszú távon rendezőként képzeli el a jövőjét.