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Azonnal cselekedj, ha ilyen hangyák jelentek meg a lakásban - Nagy bajt is okozhatnak

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Bába Dorottya
2026.06.08.
Kellemetlen tud lenni, amikor az otthonunkban dolgozó hangyák gyűjtik a morzsákat. Amikor viszont szárnyas hangyák jelennek meg a lakásban, az már egyenesen katasztrófa.
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Mondhatni a nyár kellemetlen velejárója, hogy a táplálékot kereső hangyák nagyobb számban jelennek meg otthonainkban. A dolgozók jelenléte még nem jelent különösebb problémát, ám a szárnyas hangyák a lakásban már komoly bajt jeleznek, mely mihamarabbi cselekvést kíván. Mutatjuk, miért nem szabad félvárról venni.

Szárnyas hangyák a lakásban
Rossz jel, ha a szárnyas hangyák a lakásban garázdálkodnak.
Forrás: Shutterstock
  • Nyáron a dolgozó hangyák nagyobb számban jelenhetnek meg otthonainkban.
  • Rajzás idején szárnyas hangyák jelenhetnek meg a lakásban.
  • Ha ilyet tapasztalunk, azonnal intézkedjünk.

Ezért jelentenek gondot a szárnyas hangyák a lakásban

Bizonyára sokaknak okoztak már fejfájást az ételt vadászó hangyák, amik különösen a kora nyári melegben aktívak. A hangyakolóniák fenntartása érdekében a dolgozók hosszú utat tesznek meg. A háztartásokban lévő zsíros, cukros hulladék különösen vonzza őket. Elég egy vékony repedés az ablaknál, egy arra tévedt felderítő, és a következő nap már arra leszünk figyelmesek, hogy libasorban gyűjtik és viszik a kajamaradékokat a szorgalmas ízeltlábúak.

Nyáron azonban nemcsak dolgozókkal, hanem szárnyas hangyákkal is találkozhatunk, mely annak a jele, hogy az adott kolónia kellően fejlett lett ahhoz, hogy új hangyakirálynőket, illetve heréket, azaz ivaros hím és nőstény hangyákat bocsásson ki. Jellemzően meleg, párás napok után kelnek útra, relatíve nagy távolságokat is megtehetnek, így ha találkozunk velük a lakásban nem feltétlen kell azonnal tárcsázni a kártevőirtókat. Ez az eset ugyanis jellemzően pár óra alatt magától megoldódik, már csak azért is, mert a hímek maguktól elpusztulnak.

Ha nagyobb számban jelennek meg szárnyas hangyák a lakásban, az azt is jelentheti, hogy a kolónia otthonunk falában, esetleg a padló alatt fészkel, mely a kosz mellett akár szerkezeti gondokat is okozhat.

Ebben az esetben a szárnyas hangyák elleni fellépés akár szakember bevonását is indokolhatja, mivel a házi irtószerek nem lehetnek elégségesek. Ilyenkor sem azonnal tűnik el a kolónia, mivel általában a trójai faló elvét követve olyan, méreganyagot tartalmazó csalit helyeznek ki, amiket a dolgozók a boly szívébe hordanak, hogy belülről fejtse ki hatását. Szárnyas hangyák ellen házilag rendszeres takarítással, a nyílások lezárásával, illetve természetes riasztókkal védekezhetünk.

Tudatosítani kell magunkban, hogy a hangyák a természetes ökoszisztéma szerves részei, kiirtásuk nem célravezető. Hacsak nem a padló alatt vert tanyát a kolónia, érdemes inkább kitessékelni a betévedt szárnyas hangyákat.

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