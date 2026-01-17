Tudod ki volt Franciaország nőstény farkasa? Ezt a 3 belevaló középkori királynőt ismerned kell

Az olyan kifejezések, mint a bátor vagy belevaló sokszor igencsak elcsépeltnek hatnak, amikor a jóléti társadalomban elkényelmesedett ember a legkisebb erőfeszítést is eredménynek tekinti. Azonban azon középkori királynők esetében, akik a szokásokkal dacolva magukhoz ragadták a hatalmat és eredményesen kormányozták az országukat, egyáltalán nem indokolatlan. Hoztunk három olyan rendkívüli, de kevésbé ismert uralkodónőt, akik jelentős szerepet játszottak a középkor történetében.

A középkor legrátermettebb vezetői uralkodónők voltak, akik elhozták az aranykort.

A történelem leghíresebb női egy férfiak és hiedelmek által irányított világban törtek utat maguknak a hatalomig. Közülük is kiemelkedik három rendkívüli asszonynak a története.

1. Brünhilde frank királyné

A vizigót hercegnő, Brünhilde 573-ban ment feleségül I. Siegbert frank királyhoz, míg testvére, Galswintha újdonsült férje féltestvéréhez, Chilperikhez . Ha már itt úgy érzed, hogy egy retró brazil szappanopera forgatókönyvét olvasod, figyelj, mert most jön csak a java: sógora – Chilperik – szeretője, Fredegund megölette Brünhilde húgát, ami roppantmód felbőszítette a frank királynét. A gyilkosság egy negyven évig tartó háborúhoz vezetett.

Bünhilde frank királyné

Miután Sigebertet mérgezett tőrökkel meggyilkolták 575-ban, Brünildét bebörtönözték, azonban a megözvegyült Merovech feleségül vette és kiszabadította. Brünhilde visszatért néhai férje királyságába és kisebbik fiát, II. Childebertet kiáltatta ki királlyá, de régensként magánál tartotta a hatalmat. Nem is volt tehetségtelen királynő, mivel hatékonyabbá tette a hadsereget és az adórendszert, templomokat, utakat újított fel, erődöket, apátságokat épített. Ezzel a Nyugatrómai Birodalom bukását nyögő kultúrát és gazdaságot sikeresen fellendítette.

Fia halála után unokáját ültette a trónra, ám ekkor sem engedte ki kezéből a hatalmat, a fiút ágyasokkal foglalta le, hogy senki se kérdőjelezhesse meg a döntéseit. Azonban a szomorú vég őt is utolérte, amikor főellensége, Fredegund fia kivégeztette 613-ban.

2. Kasztíliai Blanka francia királyné

Nem hazudtolta meg nagyanyja, a szintén rendkívüli Aquitániai Eleonóra nevét Kasztíliai Blanka francia királyné. Ugyanis amikor férje, VIII. Lajos váratlanul meghalt 1224-ben, ő lett a még fiatalkorú fia, IX. Lajos helyett a régens. Az, hogy a király még kiskorú volt, kiszolgáltatottá tette az országot, több lázadás és háború is fenyegette a francia birtokokat. Csakhogy ellenségei nem számítottak Kasztíliai Blanka szívósságára és könyörtelenségére, aki ügyes politikai manőverek és szövetségek építése révén visszaverte a támadásokat.