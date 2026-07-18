Vannak olyan negatív szülői minták, amelyek hosszú távon súlyosan megterhelhetik a szülő-gyermek kapcsolatokat. Az alábbi 6 jellemző gyakran megfigyelhető azoknál a kapcsolatoknál, ahol a felnőtt gyermek teljesen eltávolodik a szülőktől.

Nem áll szóba veled a felnőtt gyereked? Ezt rontottad el szülőként.

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A felnőtt gyerekek gyakran akkor távolodnak el a szüleiktől, ha a kapcsolatban tartós érzelmi sérülések alakulnak ki.

Ezek a gyerekkori traumák sokszor csak felnőttkorban tudatosulnak.

Ezért távolodnak el a szülőktől a felnőtt gyerekek

Egy szülő-gyerek kapcsolat minősége sok tényezőn múlik, de ezek közül a legfontosabbak a kommunikáció, az érzelmi támogatás, valamint az elfogadás. Vannak azonban olyan jellemzői viselkedésformák, amelyek ezekkel ellentétes érzéseket váltanak ki a gyerekekből, ezért felnőttkorukban inkább megszakítják a családi kapcsolatokat a szülőkkel. Mutatjuk a negatív szülői viselkedéseket, amik ártanak a szülő-gyerek kapcsolatnak!

Feltételes elfogadás

Ha a szülők csak akkor mutatnak szeretetet vagy elismerést, amikor a gyermekük „jól teljesít”, az érzelmi bizonytalanságot alakít ki. A felnőtté váló gyermekben ez azt az érzést erősítheti, hogy önmagáért nem elfogadható, csak eredményeiért.

Empátia hiánya

Ha egy szülő nem tudja – vagy még rosszabb esetben nem is akarja – felismerni gyermeke érzéseit, az idővel komoly érzelmi szakadékot hozhat létre közüttük. Az ilyen hozzáállás gyakran együtt jár a gyors ítélkezéssel és a kevés valódi odafigyeléssel, ami miatt a gyermek nem érzi magát megértve.

A múlt hibáinak állandó felemlegetése

Ez nem csak egy szülő-gyerek kapcsolatban, hanem bármilyen más érzelmi viszonyulásban is toxikus viselkedés. Amikor egy szülő rendszeresen visszatér régi hibákra, rossz döntésekre vagy konfliktusokra, az megrekeszti a kapcsolatot a múltban. Ez megnehezíti a megbocsátást és a tiszta újrakezdést.

Túlzott kontroll, irányításmánia

A toxikus szülők nehezen engedik el az irányítást még akkor is, amikor a gyermekük már felnőtt. A döntésekbe való állandó beleszólás, manipuláció, akár nyíltan, akár burkolt nyomás formájában, feszültséget és ellenállást szül a felnőtt gyermekben, ami végül eltávolodáshoz vezethet.