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szülő-gyerek kapcsolat felnőtté válás szülői minta gyereknevelés
Life.hu
2026.07.18.
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Van néhány olyan negatív szülői minta, amit jobb, ha elkerülsz a gyereknevelésben. Íme 6 jellemző, ami közös azokban a szülőkben, akikkel szóba sem áll a felnőtt gyermekük!

Vannak olyan negatív szülői minták, amelyek hosszú távon súlyosan megterhelhetik a szülő-gyermek kapcsolatokat. Az alábbi 6 jellemző gyakran megfigyelhető azoknál a kapcsolatoknál, ahol a felnőtt gyermek teljesen eltávolodik a szülőktől.

Nem áll szóba veled a felnőtt gyereked? Ezt rontottad el szülőként.
Nem áll szóba veled a felnőtt gyereked? Ezt rontottad el szülőként.
Forrás: 123.rf.com
  • A felnőtt gyerekek gyakran akkor távolodnak el a szüleiktől, ha a kapcsolatban tartós érzelmi sérülések alakulnak ki.
  • Ezek a gyerekkori traumák sokszor csak felnőttkorban tudatosulnak.

Ezért távolodnak el a szülőktől a felnőtt gyerekek

Egy szülő-gyerek kapcsolat minősége sok tényezőn múlik, de ezek közül a legfontosabbak a kommunikáció, az érzelmi támogatás, valamint az elfogadás. Vannak azonban olyan jellemzői viselkedésformák, amelyek ezekkel ellentétes érzéseket váltanak ki a gyerekekből, ezért felnőttkorukban inkább megszakítják a családi kapcsolatokat a szülőkkel. Mutatjuk a negatív szülői viselkedéseket, amik ártanak a szülő-gyerek kapcsolatnak!

Feltételes elfogadás

Ha a szülők csak akkor mutatnak szeretetet vagy elismerést, amikor a gyermekük „jól teljesít”, az érzelmi bizonytalanságot alakít ki. A felnőtté váló gyermekben ez azt az érzést erősítheti, hogy önmagáért nem elfogadható, csak eredményeiért.

Empátia hiánya

Ha egy szülő nem tudja – vagy még rosszabb esetben nem is akarja – felismerni gyermeke érzéseit, az idővel komoly érzelmi szakadékot hozhat létre közüttük. Az ilyen hozzáállás gyakran együtt jár a gyors ítélkezéssel és a kevés valódi odafigyeléssel, ami miatt a gyermek nem érzi magát megértve.

A múlt hibáinak állandó felemlegetése

Ez nem csak egy szülő-gyerek kapcsolatban, hanem bármilyen más érzelmi viszonyulásban is toxikus viselkedés. Amikor egy szülő rendszeresen visszatér régi hibákra, rossz döntésekre vagy konfliktusokra, az megrekeszti a kapcsolatot a múltban. Ez megnehezíti a megbocsátást és a tiszta újrakezdést.

Túlzott kontroll, irányításmánia

A toxikus szülők nehezen engedik el az irányítást még akkor is, amikor a gyermekük már felnőtt. A döntésekbe való állandó beleszólás, manipuláció, akár nyíltan, akár burkolt nyomás formájában, feszültséget és ellenállást szül a felnőtt gyermekben, ami végül eltávolodáshoz vezethet.

Bűntudatkeltés

Vannak szülők, akik rendszeresen másokat hibáztatnak és ritkán vállalnak felelősséget. Ez a dinamika bűntudatot kelthet a gyermekben, ami később gyermekkori traumaként jelenhet. Az „ennyi mindent tettem érted”, „mi lesz velem nélküled” kifejezések hosszú távon visszaütnek. 

Az összehasonlítgatás másokkal

Ha a gyermekedet kiskorában folyamatosan másokhoz – testvérekhez, rokonokhoz vagy ismerősökhöz – hasonlítod, akkor az önértékelési problémákhoz vezethet. Ez a fajta nyomás sokszor inkább eltávolodást, mint motivációt eredményez, ami felnőttkorban különösen szenzitív téma lehet. 

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