Ezt jobb ha kidobod a lakásból: ágyi poloskák bújhatnak meg benne

Az ágyi poloskák egyik legkellemetlenebb tulajdonsága, hogy rendkívül jól el tudnak rejtőzni. Napközben többnyire sötét, védett helyeken húzódnak meg, éjszaka pedig aktívabbá válnak, amikor táplálékot keresnek. Éppen ezért sokan csak akkor gyanakodnak jelenlétükre, amikor már több árulkodó jel is megjelenik.

Az ágyi poloskákat könnyen behurcolhatjuk a lakásba.

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Egy hétköznapi tárgy is ideális búvóhelyet jelenthet számukra.

Utazás után különösen fontos, hogy mit és hová pakolunk le.

Ha már megjelentek az első árulkodó jelek, a gyors cselekvés kulcsfontosságú.

Itt bújnak meg az ágyi poloskák: ezt dobd ki

Az ágyi poloskák nem feltétlenül azért jelennek meg egy otthonban, mert az nem elég tiszta. Bár sokan automatikusan a higiéniai problémákkal hozzák összefüggésbe őket, valójában elsősorban az számít, hogy találnak-e megfelelő búvóhelyet és hozzáférést az emberhez. Néhány behurcolt példány is komoly problémát okozhat. A leggyakoribb eset az utazás: a rovarok könnyen bekerülhetnek a bőröndbe, ruhák közé vagy más csomagokba. Használt bútorok, matracok és egyéb berendezési tárgyak szintén kockázatot jelenthetnek, de társasházakban akár a szomszédos lakásokból is átjuthatnak.

Ha ágyi poloskákra gyanakszol, különösen érdemes átvizsgálni az ágy környékét, a matracot és az ágykeretet. A rovarok szívesen húzódnak meg apró résekben, varrásoknál, illesztéseknél, csavarok környékén és a bútorok nehezen hozzáférhető részeiben. A matrac mellett az ágykeret, az éjjeliszekrény, a szegélylécek, a falon lévő repedések, valamint a közeli kárpitozott bútorok is olyan helyek lehetnek, amelyeket érdemes alaposan ellenőrizni. Emiatt egy fertőzésnél nem elegendő pusztán az ágyneműt lecserélni.

A használt matrac vagy kárpitozott bútor különösen rizikós lehet, ezért ilyen tárgyat csak nagyon körültekintő ellenőrzés után érdemes bevinni a lakásba. Ha pedig már felmerült a fertőzés gyanúja, nem célszerű egyszerűen egyik szobából a másikba áthelyezni a problémás bútort, mert ezzel a rovarok továbbterjedhetnek.

A megelőzésben az utazás utáni rutin is sokat számíthat. A bőröndöt nem érdemes rögtön az ágyra vagy a hálószobai szőnyegre tenni, különösen akkor, ha olyan szálláshelyen jártunk, ahol nem tudjuk biztosan, hogy előfordult-e ágyi poloska. Ebbe az esetben jobb is kidobni és újra cserélni. Ha mégsem, akkor célszerű alaposan átvizsgálni, mielőtt visszakerül a szekrénybe. Érdemes a ruhákat átnézni és azokat, amelyeknél ez az anyag és a címke alapján megengedett, megfelelően magas hőmérsékleten kimosni.