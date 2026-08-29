Ezt tedd az ablakpárkányra, hogy a pókok és a szúnyogok messziről elkerüljék az otthonodat

Amikor este felkapcsoljuk a lámpát, és a nyitott ablak körül hirtelen megjelenik egy pók vagy néhány légy, sokan megijedünk. A melegebb hónapokban különösen gyakori, hogy a rovarok a nyitott ablakokon és ajtókon keresztül jutnak be, ezért rengetegen keresnek olyan megoldást, amely vegyszerek nélkül is segíthet távol tartani őket. Az interneten számos természetes házi praktika terjed, ezek közül az egyik legnépszerűbb egy erőteljes illatú fűszer használatára épül. Az ötlet egyszerű: a kellemetlennek tartott illatot a betolakodók érzékelik, ezért bizonyos helyeken kevésbé szívesen vernek sátrat.

Elűzi a pókokat egy meglepő, olcsó házi praktika.

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Egy hétköznapi fűszer lehet a természetes rovarriasztás főszereplője.

Nemcsak a pókok, hanem egyes rovarok ellen is használják.

Néhány perc alatt házilag elkészíthető, vegyszermentes megoldás is készülhet belőle.

Pókok ellen ezt tedd az ablakpárkányra: filléres riasztó

A módszer főszereplője a szegfűszeg, amelynek jellegzetesen erős, fűszeres illatát több rovar sem kedveli. Egyes házi praktikák szerint egész szegfűszeget érdemes az ablakpárkányra, az ajtók közelébe vagy más lehetséges bejutási pontokra helyezni. Egyik jellegzetes vegyülete az eugenol, amely intenzív aromájáról ismert. Az illata miatt elsősorban légyriasztóként használják, de pókok és más rovarok távol tartására is alkalmazzák. Fontos azonban, hogy ez nem irtószer, hanem legfeljebb természetes riasztóként működhet. Ha az illat idővel elhalványul, a szegfűszeget érdemes frissre cserélni.

A legegyszerűbb megoldás, ha néhány egész szegfűszeget kis tálkába vagy közvetlenül az ablakpárkányra helyezünk. Érdemes elsősorban azokat a pontokat kezelni, ahol gyakran látunk rovarokat vagy pókhálót. Az illóolajos változatnál néhány csepp szegfűszeg-illóolajat vízzel lehet elkeverni, majd az oldatot permetezőflakonba tölteni. A forrás szerint 10–15 csepphez vizet és néhány csepp mosogatószert lehet adni, amely segíti az olaj eloszlását. Használat előtt a flakont alaposan fel kell rázni, majd az oldatot az ablakpárkányokra, ajtókeretekre és más lehetséges bejutási pontokra lehet permetezni.