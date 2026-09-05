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Hasfelmetsző Jack kiléte 137 éve rejtély: most egy DNS-teszt hozott áttörést

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Simon Péter
2026.09.05.
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Egy régi kendő, néhány DNS-nyom és egy több mint egy évszázada megoldatlan rejtély. Hasfelmetsző Jack kiléte 137 éve foglalkoztatja a nyomozókat és a történészeket, most pedig egy kutató azt állítja: végre tudja, ki rejtőzött a hírhedt név mögött.

A brit szerző és önjelölt „Ripperologist”, Russell Edwards szerint a bizonyítékok egy olyan férfihoz vezetnek, akit már annak idején is számításba vettek a nyomozók. Állítása szerint a DNS-vizsgálat azonosítja a legendás sorozatgyilkos, Hasfelmetsző Jack személyét.

hasfelmetsző jack
Vajon ki volt Hasfelmetsző Jack? Egy DNS-teszt elárulhatja.
Forrás: Bridgeman Images

Egy kendő lehet a kulcs Hasfelmetsző Jack kilétéhez

Edwards 2007-ben vásárolt meg egy kendőt, amelyről azt állítják, hogy Catherine Eddowes, Hasfelmetsző Jack egyik áldozatának holmija volt. Az anyagon vér- és ondófoltokat találtak, később pedig DNS-vizsgálatnak vetették alá.

A kutató szerint az egyik minta Eddowes családjához, a másik pedig Aaron Kosminski családjához köthető. Edwards úgy véli, ez döntő bizonyíték arra, hogy a lengyel származású borbély volt a gyilkos.

Kosminski ráadásul nem véletlenül került elő: a Whitechapel környékén élt, ahol a gyilkosságok történtek, és már a korabeli rendőrség is gyanúsítottként tartotta számon. Soha nem emeltek azonban vádat ellene, és 1919-ben egy elmegyógyintézetben halt meg.

Nem mindenki hisz a szenzációs felfedezésnek

Bár Edwards szerint a bizonyíték egyértelmű, a szakértők között nincs egyetértés. Az egyik legnagyobb probléma maga a kendő: nincs minden kétséget kizáró bizonyíték arra, hogy valóban Catherine Eddowes holmija volt, vagy hogy egyáltalán a gyilkosság helyszínén találták.

A DNS-eredmények átláthatóságát is kifogásolták. A vizsgálat genetikai adatait nem tették teljes egészében nyilvánossá, így más szakértők nem tudják függetlenül ellenőrizni az eredményt. A kutatást ráadásul nem publikálták lektorált tudományos folyóiratban.

Így hiába hangzik úgy, mintha 137 év után végre pont került volna Hasfelmetsző Jack történetének végére, a rejtély egyelőre hivatalosan továbbra is megoldatlan. Aaron Kosminski neve erős gyanúsítottként újra előtérbe került, de a bizonyítékokat még mindig vitatják.

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