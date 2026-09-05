Ne légy faragatlan! Ezt a 10 dolgot soha ne csináld a repülőn beszálláskor – A többi utas agyára mész vele

Rengetegen döntenek úgy, hogy nem nyáron, hanem az utószezonban indulnak pihenni. Egy kellemetlen repülés azonban a nyaralás első napjaira is rámnyomhatja a bélyegét, az etikettszakértők szerint pedig gyakran már a kapunál kezdődhetnek a problémák. Van, aki túl korán beáll a sorba, mások feltartják az egész sort, de vannak, akik meg se nézik, hova szól a jegyük, csak lehuppannak az első számukra szimpatikus helyre vagy nagy hangon üdvözlik ismerőseiket.

A repülésnél több szabályt is érdemes betartanunk.

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Íme, a legfontosabb szabályok repülésnél

1. Ne tolakodj!

Etikettszakértők egybehangzóan figyelmeztetnek arra, hogy nem érdemes, sőt, mások számára idegesítő már az első hívásnál a kapuhoz rohanni. A szakértő azt tanácsolja, hogy az utasok ellenőrizzék a beszállási csoportjukat, majd várják meg, amíg valóban őket szólítják.

2. A beszállókártya ne a táska alján legyen!

A beszállókártyát azonban már érdemes már előre előkészíteni, hogy ne húzd vele az időt és ne tarts fel másokat.

3. Ne akadályozd mások haladását!

Ha már a fedélzeten vagy, ne álldogálj a folyosón. Tedd fel a csomagodat, és ülj le, hagyd, hogy mások is ugyanezt tehessék.

4. Ne beszálláskor állj le beszélgetni!

Beszállás közben ne állj meg beszélgetni ismerősökkel, és ne kiabálj át a folyosón. „Ne állj meg, és ne a beszállásnál beszélgess a barátaiddal vagy az ismerőseiddel. Ez feltartja a sort” – jegyezte meg az egyik etikettszakértő, és hozzátette, nem ildomos hangosan, a mások feje felett kiabálva társalogni sem.

5. Ne foglald el mások helyét!

Ellenőrizd, hogy jó helyre ülsz-e le és soha ne foglald el valaki más kijelölt helyét engedély nélkül.

6. A gurulós bőröndre is figyelj!

A gurulós bőrönddel is könnyű kellemetlenséget okozni, figyelj arra, hogy ne hagyd se útban, és ne is told rá senkinek a lábára.

7. Tedd el a telefonod!

Ha telefonálsz, az szintén lassíthatja a beszállást, ha nem elengedhetetlenül sürgős, ne ilyenkor beszélgess.

8. Ne feküdj el azonnal!

Az ülésed hátradöntésével is várj, amíg nem szólnak, hogy ki lehet kapcsolni a biztonsági öveket.

9. Ne azonnal kérdezz!

A szakértők szerint a légiutas-kísérőket sem érdemes már a beszállás közben külön kérésekkel feltartani. „Várd meg, amíg mindenki leül, mielőtt koktélt kérsz” – javasolják.