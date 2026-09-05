Tökéletes, sima bőr 40 felett? Így érheted el, hogy kipihentnek tűnj a nehezebb napokon is

Meghódította a nyarat, de ez a Tiktok-sminktrend várhatóan ősszel is velünk. Mivel a technika a természetes, puha és bársonyos bőrhatásra épít, különösen előnyösen hathat 40 felett is.

Anne Hathaway is a cloud skin sminktechnikát használja, ami a legújabb TikTok-sminktrend.

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2026 legújabb sminktrendje, a cloud skin a természetes hatású, kipihent megjelenésre épít.

Lényege nem a túlzó ragyogás, vagy a matt hatás elérése, sokkal inkább az egyenetlen pólusok és arctónusok kisimítása.

Mutatjuk, hogyan készítheted el csupán néhány lépésben!

40 felettieknek kifejezetten előnyös a legújabb Tiktok-sminktrend

Az elmúlt időszakban egyre nagyobb visszhangot kapott sminktrend, a cloud skin éppen azt az egyensúlyt találja meg, amelyre sokan vágyunk: ragyogó, mégis természetes bőrt ad, miközben erős fedést biztosít túlzott csillogás nélkül.

Éppen ezért nem véletlen, hogy ekkora népszerűségre tett szert: ma már nemcsak a sztárok, hanem mi magunk is könnyen elkészíthetjük.

Cristina G. Nuevo sminkmester a Hello! magazinnak adott interjújában most felfedte azokat a lépéseket, amelyekkel mi is elérhetjük ezt a könnyed, bársonyos bőrhatást. A technika lényege ugyanis, hogy a bőr puha, sima és bársonyos hatású legyen, miközben megőrzi természetes fényét anélkül, hogy maszkos hatást keltene. A végeredmény valahol a fényes „üvegbőr” és a teljesen matt hatás között helyezkedik el: a pórusok és az apróbb egyenetlenségek eltűnnek, az arc pedig frissebbnek és kipihentebbnek hat.

Éppen ezért 40 felett is különösen előnyös lehet, hiszen nem ül rá a finom vonalakra, nem emeli ki a szárazabb területeket, és nem teszi keménnyé az arcvonásokat, egyszerűen egyenletesebbnek, üdébbnek és természetesen ragyogónak mutatja a bőrt.

Otthon is könnyen elkészíthető

A jó hír, hogy a cloud skin eléréséhez nincs szükség profi sminkesre, vagy elképesztően drága termékekre. A kulcs sokkal inkább a megfelelő bőrelőkészítésben, a könnyed rétegezésben és az összeillő textúrák kombinálásában rejlik. Mutatjuk, hogyan készítsd el lépésről lépésre!

Kezdjünk alapos hidratálással

A cloud skin alapját a megfelelően előkészített bőr adja, ezért első lépésként válasszunk a bőrtípusunknak megfelelő, könnyed hidratálókrémet. Miután ezzel megvagyunk, vigyük fel egyenletesen az arcunkra, majd hagyjuk néhány percig beszívódni, mielőtt nekilátunk a sminkelésnek.

Ez a részlet kihagyhatatlan alapját képezi a trendnek, hiszen a kellően hidratált bőrfelszínen az alapozó is szebben eldolgozható, egyenletesebben simul a bőrbe, és kevésbé ül bele a szárazabb területekbe.

Jöhet egy könnyed primer

A következő lépés a primer, ami egyenletesebbé és simábbá teszi a bőrfelszínt a sminkhez. Mivel a cloud skin esetében nem a ragyogás fokozása a cél, sokkal inkább az, hogy a pórusok és az apróbb bőregyenetlenségek optikailag kevésbé legyenek láthatók, ezért a primert nem feltétlenül kell az egész arcra felvinni: koncentráljunk azokra a területekre, ahol a bőr textúrája hangsúlyosabb, így még természetesebb lesz a végeredmény.

Vigyük fel az alapozót

A cloud skin egyik legfontosabb szabálya, hogy ne akarjunk minden bőrhibánkat egyetlen vastag alapozóréteggel elfedni. Válasszunk inkább egy természetes, bőrszerű végeredményt adó alapozót, és azt vékonyan dolgozzuk el az arcunkon. Ha egyes hibáknál több fedésre lenne szükségünk, ezekre a kritikus részekre, célzottan rétegezzük az alapot.

Finom korrekció se maradjon el

Az igazán egységes, természetes bőrtónus eléréséhez a korrektor használata sem maradhat el.

Fontos azonban, hogy itt is a kevesebb több elvét kövessük, és csak oda vigyünk fel belőle, ahol valóban szükség van rá; például a szem alatti karikákra, pirosabb területekre vagy kisebb bőrhibákra.

Ezeken a részeken azonban szükséges finoman eldolgoznunk a korrektot, annak érdekében, hogy szépen összeolvadjon az alapozóval, és ne képezzen vastag réteget a bőrön.

Bánjunk óvatosan a púderrel

A cloud skin természetességének eléréséhez érdemes óvatosan bánnunk a púderrel, hiszen a porózus smink könnyel elveheti a bőr természetes ragyogását. Éppen ezért ne vigyük fel a teljes arcunk területére, inkább csak azokon a részeken használjuk, ahol elengedhetetlen a fixálás, például a T-vonalban.

Használjunk egy kevés highlightert

Végül egy leheletnyi highlighterrel is megkoronázhatjuk a sminket. Érdemes azonban ennél a lépésnél is a természetességre törekedni, hiszen a cél nem a feltűnő csillogás, csupán csak a finom ragyogás, amely frissé varázsolja az arcot.