40 éves a Rabszolgasors: őrület, amihez foghatót aligha láttunk azóta Magyarországon – Videó

1986. szeptember 2-án mutatták be Magyarországon a Rabszolgasors című brazil telenovellát. Ez volt az első latin-amerikai telenovella, amely képernyőre került hazánkban, és akkora sikert aratott, amire valószínűleg kevesen számítottak.

Lucélia Santos, a Rabszolgasors Isaurája.

Forrás: Profimedia

A Rabszolgasors kulisszatitkai legalább olyan érdekesek, mint maga a történet

A főszereplő Lucélia Santosnak például a rendező szerint túl alacsony termete miatt folyamatosan magas sarkút kellett viselnie a forgatáson – előfordult, hogy 18 órán keresztül.

Isaura szerelme, Tobias pedig az eredeti könyvben nem is létezett: a producerek alkották meg, hogy romantikus szállal egészítsék ki a történetet.

A sorozat végül 27 országba jutott el, szereplői pedig elképesztően népszerűvé váltak. Lucélia Santost Kubában állítólag szinte szentként kezelték, Magyarországon pedig máig tartja magát a legenda, hogy a nézők még gyűjtést is rendeztek a rabszolgalány megsegítésére.

A videóból még több érdekesség kiderül a 40 éves Rabszolgasorsról.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: