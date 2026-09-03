Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 3., csütörtök Hilda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szappanopera

40 éves a Rabszolgasors: őrület, amihez foghatót aligha láttunk azóta Magyarországon – Videó

szappanopera Rabszolgasors Isaura
Nagy Anna
2026.09.03.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Negyven éve egy brazil rabszolgalány története szinte egy csapásra meghódította a magyar nézőket. A Rabszolgasors 40 éves, pedig Isaura története és a sorozathoz kapcsolódó legendák még ma is élnek.

1986. szeptember 2-án mutatták be Magyarországon a Rabszolgasors című brazil telenovellát. Ez volt az első latin-amerikai telenovella, amely képernyőre került hazánkban, és akkora sikert aratott, amire valószínűleg kevesen számítottak.

Lucélia Santos, a Rabszolgasors Isaurája.
Lucélia Santos, a Rabszolgasors Isaurája.
Forrás: Profimedia

A Rabszolgasors kulisszatitkai legalább olyan érdekesek, mint maga a történet

A főszereplő Lucélia Santosnak például a rendező szerint túl alacsony termete miatt folyamatosan magas sarkút kellett viselnie a forgatáson – előfordult, hogy 18 órán keresztül.

Isaura szerelme, Tobias pedig az eredeti könyvben nem is létezett: a producerek alkották meg, hogy romantikus szállal egészítsék ki a történetet.

A sorozat végül 27 országba jutott el, szereplői pedig elképesztően népszerűvé váltak. Lucélia Santost Kubában állítólag szinte szentként kezelték, Magyarországon pedig máig tartja magát a legenda, hogy a nézők még gyűjtést is rendeztek a rabszolgalány megsegítésére.

A videóból még több érdekesség kiderül a 40 éves Rabszolgasorsról.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Ekkorát változtak a régi szappanoperák legnagyobb sztárjai − Így néznek ki ma: VIDEÓ és GALÉRIA

Gyerekként minden este tátott szájjal figyeltük őket.

Ő volt az Árva angyal szépsége: 43 évesen már boldog családanya Maite Perroni

A csodaszép Marichuy megformálója, Maite Perroni ma már büszke édesanya.

Emlékszel a Soñadoras – Szerelmes álmodozók sztárjára? Ledöbbensz, milyen gyönyörű 51 évesen Aracely Arámbula – GALÉRIA

A mexikói telenovellák a '90-es és 2000-es évek elején igen nagy népszerűségnek örvendtek hazánkban. A régi sorozatok főszereplői viszont, mintha nem is öregednének.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu