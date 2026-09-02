Michael Jackson testőre kitálalt: ezért viselt a pop királya orrtapaszt

A popsztár maszkokkal, napszemüvegekkel és időnként az orrára ragasztott tapasszal jelent meg a nyilvánosság előtt. Michael Jackson orra emiatt újra és újra a címlapokra került, egykori testőre, Matt Fiddes szerint pedig ez egyáltalán nem volt véletlen.

Michael Jackson orrtapasza sok kérdést vetett fel annak idején.

Forrás: LOS ANGELES TIMES / POOL / AFP

Michael Jackson orra folyamatos beszédtéma volt

Fiddes az Elite podcastban azt állította, Michael Jackson pontosan tudta, hogyan tarthatja fenn a média érdeklődését.

„Az egészet megrendezték. Azt akarta, hogy az emberek azt higgyék, leesik az orra” – mondta. Az egykori testőr szerint a maszkok, a napszemüvegek, a smink és a különböző tapaszok mind a tudatosan kialakított nyilvános kép részét képezték. Korábban arról is beszélt, hogy Jackson egy-egy új városba érkezve tudatosan tervezte meg, mivel kelthetné fel a sajtó figyelmét.

„Tudta, hogyan manipulálja a médiát. Pontosan tudta, hogyan kerülhet a címlapokra” – fogalmazott Fiddes, aki szerint az énekes azt akarta, hogy az élete „a világ legnagyobb rejtélye” legyen.

Nem minden változás volt puszta látszat

Michale Jackson életében két orrműtétet ismert el. Az elsőre azután került sor, hogy 1979-ben egy táncpróbán eltörte az orrát, ami légzési problémákat is okozott. A történet a Michael Jackson életét feldolgozó filmben is előkerül. Az énekes emellett állimplantátumról is beszélt. Bőrszínének változását pedig vitiligo okozta, egy autoimmun állapot, amely pigmentvesztéssel jár.

Michael Jackson halála óta több mint 17 év telt el, a külsejét övező találgatások azonban máig nem tűntek el. Az énekes által felállított rekordok és pályafutásának különleges fejezetei éppúgy tovább foglalkoztatják a közönséget, mint a róla kialakult rejtélyes kép.

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