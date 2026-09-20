Heti karrier- és pénzhoroszkóp szeptember 21-27: 3 csillagjegynek hatalmas fordulatot hozhat a hét

Szeptember utolsó teljes hete több olyan égi eseményt is tartogat, amely felkavarhatja az állóvizet. Szerdán az őszi nap-éj egyenlőséggel kezdetét veszi a csillagászati ősz, szombaton pedig a telihold fokozhatja tovább a feszültséget. A heti karrier- és pénzhoroszkóp alapján mindez a munka és az anyagiak területén is éreztetheti a hatását: egyesek előtt kedvező lehetőségek nyílhatnak meg, másoknak a költekezéssel vagy éppen egy fontos döntéssel kell óvatosabbnak lenniük.
Heti karrier- és pénzhoroszkóp: munkahelyi fordulatok és pénzügyi döntések jönnek
Nem minden csillagjegy számára ugyanazt tartogatják a következő napok. Lesz, aki végre leszámolhat egy régóta nyomasztó munkahelyi helyzettel, más jó hírt kaphat pénzügyi téren, és olyan is akad, akinek éppen most kell szorosabbra húznia a nadrágszíjat. A hét egyik legfontosabb üzenete, hogy nem érdemes kapkodni: a bizonytalan helyzetekben jobb kivárni, átgondolni a lehetőségeket, és csak ezután cselekedni. Mutatjuk, mit jelez a heti karrier- és pénzhoroszkóp mind a 12 csillagjegynek szeptember 21–27. között.
KOS
A hét 2 nagy csillagászati eseménye a szerdai őszi nap-éj egyenlőség, azaz a csillagászati ősz kezdete és a szombati telihold. Nehéz lesz megértőnek maradnod. Sőt úgy érzed, hogy neked több feladatod van, így neked lenne nagyobb szükséged megértésre. Pedig a munkahelyen nincsenek erre tekintettel…
BIKA
Szeptember utolsó hetének minden napjára jut valamilyen nagy horderejű fényszög, ami eseménydússá teszi a hetet. Neked annyi a dolgod, hogy kizárólag azokkal az ügyekkel foglalkozz, amire van hatásod. Őrlődés helyett tedd fel a kérdést magadnak: „Mi tehetek?”! Amint megvan a válasz, cselekedj!
IKREK
A kedd és a szerda lesz a te napod. Bármi fontosat kell intézned, időzítsd erre a két napra! Szerdán hajnalban a Nap belép a Mérlegbe. Ez a hivatalos őszi nap-éj egyenlőség és a csillagászati ősz kezdete. Szerencsés fordulatokat hoz neked.
RÁK
A szombati telihold csak aznap, de a szombati Nap-Neptunusz szembenállás hatása már hét elejétől érzékelhető lesz. Mindenáron maximálisan helyt akarsz állni otthon és a munkahelyeden is. Ez csak akkor fog sikerülni, ha mindig az éppen aktuális feladatra koncentrálsz.
OROSZLÁN
A hét első felében bolond, illetve bolondozó emberekkel kell zöldágra vergődnöd a munkahelyen. Ez csak a hét második felében fog sikerülni. Addig kövess el mindent, hogy ne legyen se sértődés, se civakodás!
SZŰZ
Hétfőn és kedden úgy érzed, hogy be kell hoznod a lemaradásaidat. Jogos, hiszen szerdán hajnalban a Nap kilép a Szűzből. De nincs világvége. Nem kell kapkodnod, mert annak sosincs jó vége. Igaz? Hétvégén a szombati telihold nincs jó hatással a pénztárcádra. Észszerűsítsd a kiadásaidat!
MÉRLEG
Szombaton hajnalban a Mérleg Nap szembekerül a Neptunusszal, kedvező fényszöget alkot a Plútóval, és telihold is lesz. Mindez ellentmondásos hatásokat szimbolizál. Nem csak szombaton, hanem már korábban fel kell készülnöd az emberek kétértelmű reakcióira… Pénzügyekben jó hír jön.
SKORPIÓ
Hivatalosan szerdán kezdődik a csillagászati ősz. Ám a meleg még tartja magát, ami összezavarhat embert, állatot, növényt. Az égi folyamatok is összezavarhatnak. A Nap-Neptunusz szembenállás ellentmondásos információkat hozhat. De nem kell megijedned, rövidesen kitisztul a kép.
NYILAS
A szerdai napon lesz az őszi nap-éj egyenlőség, ami számodra megkönnyebbülést hoz. Egy munkahelyi nyomás megszűnik. Lehet, hogy valaki kilép, vagy bejelenti a távozását. Nem ünnepelj feltűnően, ne igyál előre a medvebőrére! Kínos helyzetbe kerülsz, ha valami közbe jön.
BAK
Amint szerdán belép a Nap a Mérlegbe, hivatalosan elkezdődik a csillagászati ősz. Ez kedvező, ha a jövődért akarsz tenni. De nem szabad erőlködnöd, mert az, ami túlságosan görcsös, sosem lesz tartós. A szombati Nap-Neptunusz szembenállás és a telihold is pont erre akar rávilágítani. Szóval jobban jársz, ha teszed a dolgodat, és bizakodó maradsz.
VÍZÖNTŐ
Ünnepelni támad kedved. Szerdán a Nap belép a Mérlegbe, ami az őszi nap-éj egyenlőség és csillagászati ősz kezdete. Neked csupa kedvező lehetőséget hoz mindez. Akkor is, ha szombati Nap-Neptunusz szembenállás már hét elejétől növekvő feszültséget jelez.
HALAK
A pénz okozza a legnagyobb fejtörést a héten. Szinte minden napra esik olyan konstelláció, ami anyagi döntés sürgetését szimbolizálja. Ha nem tudsz dönteni, akkor kérj tanácsot! Persze nem kell szó szerint azt tenned, amit a másik javasol.
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