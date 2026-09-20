Heti karrier- és pénzhoroszkóp szeptember 21-27: 3 csillagjegynek hatalmas fordulatot hozhat a hét

Szeptember utolsó teljes hete több olyan égi eseményt is tartogat, amely felkavarhatja az állóvizet. Szerdán az őszi nap-éj egyenlőséggel kezdetét veszi a csillagászati ősz, szombaton pedig a telihold fokozhatja tovább a feszültséget. A heti karrier- és pénzhoroszkóp alapján mindez a munka és az anyagiak területén is éreztetheti a hatását: egyesek előtt kedvező lehetőségek nyílhatnak meg, másoknak a költekezéssel vagy éppen egy fontos döntéssel kell óvatosabbnak lenniük.

Ezt tartogatja a heti karrier-és pénzhoroszkóp.

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Heti karrier- és pénzhoroszkóp: munkahelyi fordulatok és pénzügyi döntések jönnek

Nem minden csillagjegy számára ugyanazt tartogatják a következő napok. Lesz, aki végre leszámolhat egy régóta nyomasztó munkahelyi helyzettel, más jó hírt kaphat pénzügyi téren, és olyan is akad, akinek éppen most kell szorosabbra húznia a nadrágszíjat. A hét egyik legfontosabb üzenete, hogy nem érdemes kapkodni: a bizonytalan helyzetekben jobb kivárni, átgondolni a lehetőségeket, és csak ezután cselekedni. Mutatjuk, mit jelez a heti karrier- és pénzhoroszkóp mind a 12 csillagjegynek szeptember 21–27. között.

KOS

A hét 2 nagy csillagászati eseménye a szerdai őszi nap-éj egyenlőség, azaz a csillagászati ősz kezdete és a szombati telihold. Nehéz lesz megértőnek maradnod. Sőt úgy érzed, hogy neked több feladatod van, így neked lenne nagyobb szükséged megértésre. Pedig a munkahelyen nincsenek erre tekintettel…

BIKA

Szeptember utolsó hetének minden napjára jut valamilyen nagy horderejű fényszög, ami eseménydússá teszi a hetet. Neked annyi a dolgod, hogy kizárólag azokkal az ügyekkel foglalkozz, amire van hatásod. Őrlődés helyett tedd fel a kérdést magadnak: „Mi tehetek?”! Amint megvan a válasz, cselekedj!

IKREK

A kedd és a szerda lesz a te napod. Bármi fontosat kell intézned, időzítsd erre a két napra! Szerdán hajnalban a Nap belép a Mérlegbe. Ez a hivatalos őszi nap-éj egyenlőség és a csillagászati ősz kezdete. Szerencsés fordulatokat hoz neked.

RÁK

A szombati telihold csak aznap, de a szombati Nap-Neptunusz szembenállás hatása már hét elejétől érzékelhető lesz. Mindenáron maximálisan helyt akarsz állni otthon és a munkahelyeden is. Ez csak akkor fog sikerülni, ha mindig az éppen aktuális feladatra koncentrálsz.