Légy te is olyan sikkes, mint Katalin hercegné: szerezd be a legnőiesebb nadrágkosztümszettet – Termékekkel, árakkal

Katalin hercegné ikonikus outfitjeiről is híres, amit egy-egy alkalommal felvesz, az mindjárt trenddé válik. Egy januári jeles eseményen sem ő volt a rendezvény szürke eminenciása, és nemcsak a rangja miatt. A walesi hercegné egy mélyvörös, monokróm nadrágkosztümszettben jelent meg, amit azonnal meg is irigyeltünk tőle. Ha te is így érzel, jó hírünk van: az ikonikus szettet némi módosítással mi, civil emberek is átültethetjük a hétköznapi ruhatárunkba.

Katalin hercegné vérlázítóan vörös nadrágkosztümben jelent meg.

Forrás: Getty Images

Nadrágkosztüm, a jeles napok megmentője

Azt már rég tudjuk, hogy a ’90-es évek divatja után Katalin hercegné tette a nadrágkosztümöt ismét trendivé. Ezzel bizniszoutfittel nemcsak tekintélyt parancsoló leszel, de rögtön old money stílusúvá is válsz, ami valljuk be, egy fontos alkalom esetén nem mellékes tényező.

Katalin hercegné vörös szettje

A walesi hercegné nemrég az angol női rögbiválogatott, a Red Roses (vagyis Piros Rózsák) tagjait fogadta a windsori kastélyban. Az ünnepséget a csapat 2025-ös világbajnoki győzelmének tiszteletére rendezték, és mivel Katalin hercegné 2022 óta az Angol Rögbi Szövetség királyi patrónusa, ezért természetesen ő is jelen volt az eseményen, és kifejezte támogatását a csapat felé.

Ez az aszimmetrikus, monokróm nadrágkosztüm rendkívül jól passzolt Katalin hercegné bőrtónusához.

Forrás: Getty Images

Ám ezt nem akármilyen szettben tette: egy vörös, aszimmetrikus és kétsoros blézert viselt, a szettet pedig egy vörös kosztümnadrággal tette monokrómmá. A kilógó fehér gallér és az apró rubin nyaklánc gyönyörű kiegészítésül szolgált az elegáns, ám kifejezetten nőies szetthez.

A legnőiesebb nadrágkosztümszettek

Katalin hercegné mintájára szerezz be te is egy ilyen tekintélyt parancsolóan elegáns szettet! Nem kell, hogy ugyanolyan vörösben pompázz te is, hiszen rengetek egyéb izgalmas szín és textúra létezik a divatiparban.

1. Answear: LAB zakó 17.190 Ft, LAB nadrág: 18.990 Ft; 2. Ralph Lauren: kétsoros gyapjúkeverék twill blézer 152.180 Ft, gyapjúkeverék twill mellény 109.800 Ft, gyapjúkeverék, széles szárú twill nadrág 132.915 Ft; 3. Zalando: WE Fashion blézer 30.600 Ft, WE Fashion nadrág 23.800 Ft; 4. Reserved: Rövid blézer 12.995 Ft, Flare nadrág övvel 7.595 Ft; 5. H&M: Kosztümnadrág 10.995 Ft,

Forrás: answear.hu, ralphlauren.eu, zalando.hu, reserved.hu,, 2.hm.com

Legyen szó klasszikus szabású nadrágkosztümről, oversized szettről vagy éppen mellényes, hivatalosabb outfitről – ezekben az összeállításokban egész biztosan sziporkázni fogsz! Párosítsd egy elegáns cipővel és minitáskával, vagy köss a derékrészre egy feltűnő övet vagy selyemsálat, és máris stílusikonná válsz!

A legtutibb nadrágkosztümök, melyekkel mindig formálisan nézhetsz ki Romantikus vagy hivatalos vacsora? Állásinterjú? Vagy a párod családját ismernéd meg? Bármelyik alkalomra tökéletes választás ez a bizniszoutfit!

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

Ha még több termékajánlóra vágysz, akkor ezeket se hagyd ki!