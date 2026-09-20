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Heti szerelmi horoszkóp szeptember 21-27: egy ártatlan flörtből óriási botrány lehet, de valakire új szerelem vár

kapcsolat horoszkóp szerelem
Angyal Léna
2026.09.20.
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Érzelmi hullámvasút, félreérthető flörtök és váratlan felismerések borzolhatják a kedélyeket a következő napokban. A szerelmi horoszkóp szerint lesz, akinek egy ártatlannak tűnő helyzet okozhat komoly bonyodalmat, míg más éppen most kerülhet közelebb ahhoz, aki igazán fontos számára.

A szerelemben ezen a héten nem feltétlenül az történik, amire első pillantásra számítanánk. Egy bókból flört lehet, egy barátság mögött váratlan érzelmek bukkanhatnak fel, míg egy nehezebb helyzet akár közelebb is hozhat két embert egymáshoz. A heti szerelmi horoszkóp arra figyelmeztet, hogy szeptember 21. és 27. között különösen fontos lesz, hogyan kommunikálunk, mennyire figyelünk a másikra, és mit olvasunk bele az apró gesztusokba.

Heti szerelmi horoszkóp: ezt tartogatja a szeptember utolsó hete a csillagjegyeknek.
Heti szerelmi horoszkóp: ezt tartogatja a szeptember utolsó hete a csillagjegyeknek.
Forrás: 123rf.com

Szerelmi horoszkóp: egyetlen félreérthető gesztus is felforgathat mindent

Nem minden csillagjegy számíthat békés napokra a szerelemben. Lesz, akinek arra kell vigyáznia, nehogy akaratlanul megbántsa a párját, másnak egy baráti kapcsolat okozhat érzelmi fejtörést, és olyan is akad, aki hirtelen jóval több figyelmet kap a környezetétől, mint amennyire számított. A párkapcsolatban élők számára a kommunikáció, a támogatás és az elismerés kerülhet előtérbe, míg a szingliknél egy-egy váratlan helyzetből akár izgalmas vonzalom is kialakulhat. Nézd meg, mit tartogat számodra a szerelemben szeptember 21. és 27. között a heti előrejelzés!

KOS

Vihar előtti csendet érzékelhetsz a hét elején. Majd egyértelművé válik, hogy ki az, aki akár provokációval akarja magára terelni a figyelmedet. A Mérlegbe lépő Nap reflektorként világít rá a szerelmi életed egyik legérzékenyebb pontjára. Akár van párod, akár nincs, figyelmesebbnek kell lenned, ha nem akarod megbántani a másikat.

BIKA

Szép a barátság, de nem szabad összekeverned a szerelemmel. A héten előfordulhat, hogy olyan ember iránt érzel vonzalmat, aki nem tudja, vagy nem akarja viszonozni. Más a helyzet, ha párkapcsolatban élsz. Ebben az esetben a gyengédség nem zárja ki azt, hogy a párodat engedd mesélni, panaszkodni! Valakinek ki kell öntenie a keserűségét.

IKREK

Ezen a héten több harmonikus fényszög és bolygójegyváltás zajlik, ami kimondottan kedvezően hat a közérzetedre és a hangulatodra. Ennek köszönhetően mindenki veled akar randizni, beszélgetni, bulizni, kávézni, mozizni, csavarogni, sportolni. Ez a nagy népszerűség necces lehet, ha van párod.

RÁK

Lehetetlennek tűnik számodra, hogy otthon és a munkában is helyt tudj állni. Igaz, hogy csak szombaton lesz a Nap-Neptunusz szembenállás, de te már hétfőtől fokozódó pánikban leszel. Ha van párod, akkor kérd meg, hogy segítsen! Meg fogsz lepődni, hogy erre várt.

OROSZLÁN

Nem elég, ha szépen, artikuláltan beszélsz. Ettől még nem biztos, hogy átmegy az, amit mondani akarsz. Ezen a héten többször lesz bonyodalom ilyesmiből. Ha párkapcsolatban élsz, akkor már kiismertétek egymást. Szóval nem szabadna meglepődnöd azon, ha félre megy valami, illetve tudnotok kell, hogyan kell korrigálni.

SZŰZ

Szerdán hajnalban a Nap kilép a Szűzből. Ettől úgy érezheted, hogy fakóbb és kevésbé kívánatos leszel. Emiatt sóvárogsz az elismerésre. Ha van párod, akkor ő már hozzászokott ehhez: tudja, hogy néhány jól időzített dicsérő szó megenyhít. De ha nincs párod, akkor egy új ember nem érti, hogy hirtelen miért mosolyogsz kevesebbet.

MÉRLEG

Nagy változásokra kell felkészülnöd. Érzelmi ellentmondás fogja jellemezni ezt a hetedet. Remek hír, hogy szerdán hajnalban a Nap belép a Mérlegbe, és közeleg a születésnapod. Több figyelmet kapsz, ami jót tesz az önbizalmadnak, és persze az ismerkedésnek is.

SKORPIÓ

Valami titok nyomja a lelkedet. Lehet, hogy rájöttél valamire, vagy fülest kaptál. Valószínű, hogy ez munkahelyi ügy. Tőled függ, hogy mennyit osztasz meg a másikkal. Megtarthatod a titkot, és elmondhatod a párodnak, hogy valamiről csak később beszélhetsz. Meglátod, hogy megértően fogja fogadni.

NYILAS

Megkönnyebbülést ígérnek a bolygók. Végre képes vagy gyönyörködni az ősz színeiben, fényeiben. A lelkesedésed terjedjen ki az embertársaidra is! Dicsérd meg őket! Csak arra ügyelj, hogy mennyire hízelegsz, mert valaki félreértheti, és többet gondolhat bele. Ebből botrány alakulhat ki akkor is, ha van párod, és akkor is, ha nincs.

BAK

Ellenszélben kell haladnod. Olyan bolygószembenállások lesznek az égen, amelyek sorozatos akadályt jeleznek. Ha nem akarsz elhasalni, akkor lassíts, és erősítsd meg a magadba és a sorsba vetett hitedet. Van valaki a közeledben, aki nálad jobb ebben. Szerencsés vagy, ha ez a párod. Az ő reakciói, optimizmusa fertőző, vagyis átragad rád, ha hagyod.

VÍZÖNTŐ

Ha van párod, akkor az ő sikereinek örülnöd kellene. Sőt büszkének kellene lenned rá. Dicsérd, és adj hangot annak, hogy mennyire csodálod őt! Ha nincs párod, csak ismerkedsz valakivel, akkor se fukarkodj az elismeréssel! Nem kell hízelegni. Elég, ha tiszteled a másikat.

HALAK

Nem egyszerű hét, jónéhány kihívással meg kell küzdened. De ha otthon minden rendben van, akkor most tényleg úgy érezheted, megacéloz, hogy vállt vállnak vetve küzdötök. Ha ismerkedési fázisban vagytok, a másik most alaposan meglephet – de igazán jó értelemben. Olyasmi derülhet ki róla, amitől még vonzóbb lesz számodra!

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