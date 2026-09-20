Heti szerelmi horoszkóp szeptember 21-27: egy ártatlan flörtből óriási botrány lehet, de valakire új szerelem vár

A szerelemben ezen a héten nem feltétlenül az történik, amire első pillantásra számítanánk. Egy bókból flört lehet, egy barátság mögött váratlan érzelmek bukkanhatnak fel, míg egy nehezebb helyzet akár közelebb is hozhat két embert egymáshoz. A heti szerelmi horoszkóp arra figyelmeztet, hogy szeptember 21. és 27. között különösen fontos lesz, hogyan kommunikálunk, mennyire figyelünk a másikra, és mit olvasunk bele az apró gesztusokba.

Heti szerelmi horoszkóp: ezt tartogatja a szeptember utolsó hete a csillagjegyeknek.

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Szerelmi horoszkóp: egyetlen félreérthető gesztus is felforgathat mindent

Nem minden csillagjegy számíthat békés napokra a szerelemben. Lesz, akinek arra kell vigyáznia, nehogy akaratlanul megbántsa a párját, másnak egy baráti kapcsolat okozhat érzelmi fejtörést, és olyan is akad, aki hirtelen jóval több figyelmet kap a környezetétől, mint amennyire számított. A párkapcsolatban élők számára a kommunikáció, a támogatás és az elismerés kerülhet előtérbe, míg a szingliknél egy-egy váratlan helyzetből akár izgalmas vonzalom is kialakulhat. Nézd meg, mit tartogat számodra a szerelemben szeptember 21. és 27. között a heti előrejelzés!

KOS

Vihar előtti csendet érzékelhetsz a hét elején. Majd egyértelművé válik, hogy ki az, aki akár provokációval akarja magára terelni a figyelmedet. A Mérlegbe lépő Nap reflektorként világít rá a szerelmi életed egyik legérzékenyebb pontjára. Akár van párod, akár nincs, figyelmesebbnek kell lenned, ha nem akarod megbántani a másikat.

BIKA

Szép a barátság, de nem szabad összekeverned a szerelemmel. A héten előfordulhat, hogy olyan ember iránt érzel vonzalmat, aki nem tudja, vagy nem akarja viszonozni. Más a helyzet, ha párkapcsolatban élsz. Ebben az esetben a gyengédség nem zárja ki azt, hogy a párodat engedd mesélni, panaszkodni! Valakinek ki kell öntenie a keserűségét.

IKREK

Ezen a héten több harmonikus fényszög és bolygójegyváltás zajlik, ami kimondottan kedvezően hat a közérzetedre és a hangulatodra. Ennek köszönhetően mindenki veled akar randizni, beszélgetni, bulizni, kávézni, mozizni, csavarogni, sportolni. Ez a nagy népszerűség necces lehet, ha van párod.