Természetes mellpumpáló gyakorlatok – 1 hónap múlva lehidalsz a gyönyörű eredménytől

Az eredmény már 4-5 hét elteltével látható, amennyiben szorgalmasan, heti 2-3 alkalommal végzed az alábbi tréninget. Ezek a mellpumpáló gyakorlatok megfelelően kivitelezve biztonságosak és könnyen beilleszthetők a heti fitneszrutinba azon hölgyek esetében, akik szeretnének formásabb és teltebb melleket.

Mellpumpáló gyakorlatok azoknak, akik formásabb és optikailag nagyobb kebleket szeretnének.

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Mellpumpáló gyakorlatok

Miért jobb a mellpumpáló gyakorlat, min a mellplasztika?

Milyen előnyei lehetnek, ha heti rendszerességgel végzed?

2 mellpumpáló gyakorlat, aminek eredményén ledöbbensz 1 hónap múlva.

Az önbizalom nem kell(ene), hogy test- vagy mellmérettől függjön, a nők azonban egy picit másképp vannak bekötve, és rendszeresen vitatkoznak ezzel az állítással. Az biztos, hogy semmit nem célszerű a végletekig csinálni – legyen szó sportolásról vagy ránctalanításról –, az viszont még senkinek nem ártott, ha 15-20 percet szentelt a mellizmai fejlesztésére. Elég, ha Monica Belluccira (és lányára) vagy Marilyn Monroe-ra gondolunk, igaz?

Marilyn Monroe szép és okos volt, de formás kebleiért is rajongtak a férfiak.

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A mellméret elsősorban genetikai adottság, de befolyásolhatják olyan tényezők is, mint az életkor, a hormonális változások, a testsúlyingadozás vagy a szoptatás.

A kisebb kebleket éppúgy badarság szégyellni, mint a nagyobbakat, de ha te úgy érzed, sokat dobna az önbizalmadon és a hangulatodon, ha 75-ös méret helyett 80-assal rendelkeznél, akkor az alábbi „mellpumpáló” tréning neked szól.

Milyen előnyei vannak a mellpumpáló gyakorlatoknak?

Azon kívül, hogy nem kell edzőteremben izzadnod és tűrnöd a kellemetlen, pásztázó tekinteteket és az idegesítő, pici topban sétálgató Kardashian-szerű lényeket? Hát az, hogy anélkül formálhatod és növelheted mellméreted, hogy fájdalmas, invazív beavatkozásokon kellene átesned, ja, és így annak a veszélye is nulla, hogy olyan brutális dolgok történjenek veled, mint azzal a hölggyel, akinek akkora melleket operáltak, hogy már fájalmas velük élnie.

Miért feküdnél kés alá, ha otthon, mellpumpáló gyakorlatokkal is hasonló eredményt érhetsz el?

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Magát a mell szöveteit nem lehet megnövelni, hiszen legnagyobb része zsírszövet, de a mell alatti izmok erősítésével kebleid igenis feszesebbé válhatnak, optikailag pedig emeltebbeknek és nagyobbnak tűnhetnek.

A természetes push-up hatás érdekében az alábbi gyakorlatokat érdemes bevetned heti rendszerességgel.