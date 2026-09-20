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mellnagyobbítás

Természetes mellpumpáló gyakorlatok – 1 hónap múlva lehidalsz a gyönyörű eredménytől

Nő edzés köben, mellpumpáló gyakorlattal.
Shutterstock - UNIKYLUCKK
mellnagyobbítás természetes mód mellizom gyakorlatsor edzés
Jónás Ágnes
2026.09.20.
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Kamaszként számos praktikát bevetettünk, hogy nőjön kebleink mérete: ettünk Túró Rudit, masszíroztunk, de sajnos csalódnunk kellett. Most azonban ránk mosolyog a szerencse: íme a legtutibb mellpumpáló gyakorlatok, amelyeket, ha rendszeresen, legalább heti kétszer végzel, 1 hónap múlva sokkal elégedettebben nézel majd tükörbe.

Az eredmény már 4-5 hét elteltével látható, amennyiben szorgalmasan, heti 2-3 alkalommal végzed az alábbi tréninget. Ezek a mellpumpáló gyakorlatok megfelelően kivitelezve biztonságosak és könnyen beilleszthetők a heti fitneszrutinba azon hölgyek esetében, akik szeretnének formásabb és teltebb melleket. 

Női mell fehér topban, mellpumpáló gyakorlatok után.
Mellpumpáló gyakorlatok azoknak, akik formásabb és optikailag nagyobb kebleket szeretnének.
Forrás: Shutterstock

Mellpumpáló gyakorlatok

  • Miért jobb a mellpumpáló gyakorlat, min a mellplasztika?
  • Milyen előnyei lehetnek, ha heti rendszerességgel végzed?
  • 2 mellpumpáló gyakorlat, aminek eredményén ledöbbensz 1 hónap múlva.

Az önbizalom nem kell(ene), hogy test- vagy mellmérettől függjön, a nők azonban egy picit másképp vannak bekötve, és rendszeresen vitatkoznak ezzel az állítással. Az biztos, hogy semmit nem célszerű a végletekig csinálni – legyen szó sportolásról vagy ránctalanításról –, az viszont még senkinek nem ártott, ha 15-20 percet szentelt a mellizmai fejlesztésére. Elég, ha Monica Belluccira (és lányára) vagy Marilyn Monroe-ra gondolunk, igaz? 

Marilyn Monroe kebleiért még ma is odavannak.
Marilyn Monroe szép és okos volt, de formás kebleiért is rajongtak a férfiak.
Forrás: Hulton Archive

A mellméret elsősorban genetikai adottság, de befolyásolhatják olyan tényezők is, mint az életkor, a hormonális változások, a testsúlyingadozás vagy a szoptatás. 

A kisebb kebleket éppúgy badarság szégyellni, mint a nagyobbakat, de ha te úgy érzed, sokat dobna az önbizalmadon és a hangulatodon, ha 75-ös méret helyett 80-assal rendelkeznél, akkor az alábbi „mellpumpáló” tréning neked szól. 

Milyen előnyei vannak a mellpumpáló gyakorlatoknak?

Azon kívül, hogy nem kell edzőteremben izzadnod és tűrnöd a kellemetlen, pásztázó tekinteteket és az idegesítő, pici topban sétálgató Kardashian-szerű lényeket? Hát az, hogy anélkül formálhatod és növelheted mellméreted, hogy fájdalmas, invazív beavatkozásokon kellene átesned, ja, és így annak a veszélye is nulla, hogy olyan brutális dolgok történjenek veled, mint azzal a hölggyel, akinek akkora melleket operáltak, hogy már fájalmas velük élnie.

Nő és orvosa implantátumokat próbálgatnak, a fotó a mellpumpáló gyakorlatok cikkhez készült.
Miért feküdnél kés alá, ha otthon, mellpumpáló gyakorlatokkal is hasonló eredményt érhetsz el?
Forrás: Shutterstock

 

Magát a mell szöveteit nem lehet megnövelni, hiszen legnagyobb része zsírszövet, de a mell alatti izmok erősítésével kebleid igenis feszesebbé válhatnak, optikailag pedig emeltebbeknek és nagyobbnak tűnhetnek. 

A természetes push-up hatás érdekében az alábbi gyakorlatokat érdemes bevetned heti rendszerességgel. 

Törölközős vagy szalaggyakorlat 

Ez egy egyszerű, mégis hatékony gyakorlat a mell alatti izmokat dolgoztatja meg, és segít, hogy kebleid feszesebbek, jobb tartásúak legyenek. Ha nem akarsz törölközőt használni, a gumiszalag is megteszi.

Nő gumiszalaggal edz
Szalaggyakorlat heti 3-szor
Forrás: Shutterstock
  • Állj egyenesen, a lábaid legyenek csípőszélességben.
  • Fogj meg egy száraz törölközőt két kézzel.
  • Emeld fel a karjaidat mellmagasságba úgy, hogy a törölköző legyen kifeszítve előtted.
  • Feszítsd meg a törölközőt, mintha szét akarnád húzni a két ellentétes irányba. 
  • Közben szorítsd össze a mellkasodat, és figyelj arra, hogy a vállad ne húzd fel.
  • Feszítsd 5–10 másodpercig.
  • Lazíts, majd ismételd meg 10-15 alkalommal. 


Pillangóprés

Ez is egy pofonegyszerű mellpumpáló gyakorlat, melynek célja a kerekded mellek kialakítása. Akkor is kiváló, ha fogyás miatt nincsenek a legjobb formában a melleid. Csupán egy pillangóprés nevű eszközre lesz szükséged, amit a boltokban comberősítő néven találsz meg. Ha nincs ilyened, a tenyereid mellkas előtti összenyomásával is végezheted a gyakorlatot.

Fiatal nő tenyereit összenyomja maga előtt.
Pillangóprés, ami megdolgoztatja a mell- és karizmokat.
Forrás: Shutterstock
  • Ülj vagy állj egyenes háttal.
  • Fogd meg a pillangóprést két kézzel.
  • Helyezd mellmagasságba, a könyökeid nézzenek enyhén kifelé. 
  • Lassan nyomd össze az eszközt a két karoddal.
  • Tartsd összenyomva 3–5 másodpercig.
  • Lassan engedd vissza az eszközt az eredeti pozícióba, majd csinálj 2-3 sorozatot 10-15 ismétléssel. 
    Ha kedved tartja, nézz bele a videóba is, hogy a lehető legpontosabban végezhesd az egyes mellformáló gyakorlatokat. A fentieken kívül még több hasznos mellformáló tréninggyakorlatot is találsz benne. 

Ha nem csak mellpumpáló gyakorlatokat végeznél, nézd meg az alábbi cikkek is: 

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