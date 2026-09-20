Természetes mellpumpáló gyakorlatok – 1 hónap múlva lehidalsz a gyönyörű eredménytől

Az eredmény már 4-5 hét elteltével látható, amennyiben szorgalmasan, heti 2-3 alkalommal végzed az alábbi tréninget. Ezek a mellpumpáló gyakorlatok megfelelően kivitelezve biztonságosak és könnyen beilleszthetők a heti fitneszrutinba azon hölgyek esetében, akik szeretnének formásabb és teltebb melleket.
Mellpumpáló gyakorlatok
- Miért jobb a mellpumpáló gyakorlat, min a mellplasztika?
- Milyen előnyei lehetnek, ha heti rendszerességgel végzed?
- 2 mellpumpáló gyakorlat, aminek eredményén ledöbbensz 1 hónap múlva.
Az önbizalom nem kell(ene), hogy test- vagy mellmérettől függjön, a nők azonban egy picit másképp vannak bekötve, és rendszeresen vitatkoznak ezzel az állítással. Az biztos, hogy semmit nem célszerű a végletekig csinálni – legyen szó sportolásról vagy ránctalanításról –, az viszont még senkinek nem ártott, ha 15-20 percet szentelt a mellizmai fejlesztésére. Elég, ha Monica Belluccira (és lányára) vagy Marilyn Monroe-ra gondolunk, igaz?
A mellméret elsősorban genetikai adottság, de befolyásolhatják olyan tényezők is, mint az életkor, a hormonális változások, a testsúlyingadozás vagy a szoptatás.
A kisebb kebleket éppúgy badarság szégyellni, mint a nagyobbakat, de ha te úgy érzed, sokat dobna az önbizalmadon és a hangulatodon, ha 75-ös méret helyett 80-assal rendelkeznél, akkor az alábbi „mellpumpáló” tréning neked szól.
Milyen előnyei vannak a mellpumpáló gyakorlatoknak?
Azon kívül, hogy nem kell edzőteremben izzadnod és tűrnöd a kellemetlen, pásztázó tekinteteket és az idegesítő, pici topban sétálgató Kardashian-szerű lényeket? Hát az, hogy anélkül formálhatod és növelheted mellméreted, hogy fájdalmas, invazív beavatkozásokon kellene átesned, ja, és így annak a veszélye is nulla, hogy olyan brutális dolgok történjenek veled, mint azzal a hölggyel, akinek akkora melleket operáltak, hogy már fájalmas velük élnie.
Magát a mell szöveteit nem lehet megnövelni, hiszen legnagyobb része zsírszövet, de a mell alatti izmok erősítésével kebleid igenis feszesebbé válhatnak, optikailag pedig emeltebbeknek és nagyobbnak tűnhetnek.
A természetes push-up hatás érdekében az alábbi gyakorlatokat érdemes bevetned heti rendszerességgel.
Törölközős vagy szalaggyakorlat
Ez egy egyszerű, mégis hatékony gyakorlat a mell alatti izmokat dolgoztatja meg, és segít, hogy kebleid feszesebbek, jobb tartásúak legyenek. Ha nem akarsz törölközőt használni, a gumiszalag is megteszi.
- Állj egyenesen, a lábaid legyenek csípőszélességben.
- Fogj meg egy száraz törölközőt két kézzel.
- Emeld fel a karjaidat mellmagasságba úgy, hogy a törölköző legyen kifeszítve előtted.
- Feszítsd meg a törölközőt, mintha szét akarnád húzni a két ellentétes irányba.
- Közben szorítsd össze a mellkasodat, és figyelj arra, hogy a vállad ne húzd fel.
- Feszítsd 5–10 másodpercig.
- Lazíts, majd ismételd meg 10-15 alkalommal.
Pillangóprés
Ez is egy pofonegyszerű mellpumpáló gyakorlat, melynek célja a kerekded mellek kialakítása. Akkor is kiváló, ha fogyás miatt nincsenek a legjobb formában a melleid. Csupán egy pillangóprés nevű eszközre lesz szükséged, amit a boltokban comberősítő néven találsz meg. Ha nincs ilyened, a tenyereid mellkas előtti összenyomásával is végezheted a gyakorlatot.
- Ülj vagy állj egyenes háttal.
- Fogd meg a pillangóprést két kézzel.
- Helyezd mellmagasságba, a könyökeid nézzenek enyhén kifelé.
- Lassan nyomd össze az eszközt a két karoddal.
- Tartsd összenyomva 3–5 másodpercig.
- Lassan engedd vissza az eszközt az eredeti pozícióba, majd csinálj 2-3 sorozatot 10-15 ismétléssel.
Ha kedved tartja, nézz bele a videóba is, hogy a lehető legpontosabban végezhesd az egyes mellformáló gyakorlatokat. A fentieken kívül még több hasznos mellformáló tréninggyakorlatot is találsz benne.
Ha nem csak mellpumpáló gyakorlatokat végeznél, nézd meg az alábbi cikkek is: