Nicolas Cage néhány hónap alatt évtizedeket öregedett: felismerhetetlen a színész – Fotó

A 62 éves Nicolas Cage Riko Shibata oldalán vett részt a Lucas Museum of Narrative Art megnyitóján. Bár a vörös szőnyegen Kim Kardashian és Katy Perry is feltűnt, az Oscar-díjas színész új megjelenése mellett sem lehetett szó nélkül elmenni.

Nicolas Cage 2026 májusában még a megszokott külsejével.

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Nicolas Cage ősz hajjal és szakállal jelent meg

Az elmúlt évtizedek Nicolas Cage-filmjeiből egészen más külsővel őrizhetjük az emlékezetünkben a színészt, aki hosszú időn keresztül sötét hajjal volt látható. Most azonban teljesen ősz hajjal és hozzá illő, dús ősz szakállal jelent meg a nyilvánosság előtt.

A változás különösen feltűnő volt, a színész ugyanis nem próbálta elrejteni az ősz tincseket. A színész – akinek a luxusvilláját elnyelheti a föld – elegáns, kék szmokingzakót, fehér inget és fekete nadrágot viselt, megjelenését pedig napszemüveggel tette teljessé.

Nicolas Cage és felesége, Riko Shibata: a színész teljesen felismerhetetlen.

Forrás: Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

A 31 éves Riko Shibata világos összeállítást választott az estére: krémszínű nadrágot, fehér felsőt és fehér kabátot viselt. A házaspár mosolyogva, egymáshoz bújva pózolt a fotósok előtt.

Nicolas Cage kinézete sokat változott az elmúlt évekhez képest

A színész új külseje azért is lehet meglepő, mert a közönség évtizedeken keresztül jellegzetes, sötét hajával láthatta. Az ősz haj és a szakáll most egészen más karaktert kölcsönöz neki, és első pillantásra nehéz is lehet felismerni.

Nicolas Cage szinte felismerhetetlen.

Forrás: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Cage eközben továbbra is aktívan dolgozik. Nemrég az elkaszált Spider-Noir főszerepében volt látható, a sorozat azonban egy évad után véget ért. A színész már új projektre készül: következő munkái között szerepel a második világháború idején játszódó Fortitude című kémdráma is.

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