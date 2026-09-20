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Nicolas Cage néhány hónap alatt évtizedeket öregedett: felismerhetetlen a színész – Fotó

hollywood nicolas cage ősz haj
Nagy Anna
2026.09.20.
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A színész ritkán látott feleségével érkezett egy Los Angeles-i eseményre, ám ezúttal szinte minden tekintet rászegeződött. Nicolas Cage kinézete ugyanis látványosan megváltozott: sötét hajának nyoma sincs, a színész teljesen ősz hajjal és szakállal állt a kamerák elé.

A 62 éves Nicolas Cage Riko Shibata oldalán vett részt a Lucas Museum of Narrative Art megnyitóján. Bár a vörös szőnyegen Kim Kardashian és Katy Perry is feltűnt, az Oscar-díjas színész új megjelenése mellett sem lehetett szó nélkül elmenni. 

Nicolas Cage 2026 májusában még a megszokott külsejével.
Nicolas Cage 2026 májusában még a megszokott külsejével.
Forrás: Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Nicolas Cage ősz hajjal és szakállal jelent meg

Az elmúlt évtizedek Nicolas Cage-filmjeiből egészen más külsővel őrizhetjük az emlékezetünkben a színészt, aki hosszú időn keresztül sötét hajjal volt látható. Most azonban teljesen ősz hajjal és hozzá illő, dús ősz szakállal jelent meg a nyilvánosság előtt.

A változás különösen feltűnő volt, a színész ugyanis nem próbálta elrejteni az ősz tincseket. A színész – akinek a luxusvilláját elnyelheti a föld – elegáns, kék szmokingzakót, fehér inget és fekete nadrágot viselt, megjelenését pedig napszemüveggel tette teljessé.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 19: (L-R) Riko Shibata and Nicolas Cage attend the Lucas Museum of Narrative Art Opening Night at Lucas Museum of Narrative Art on September 19, 2026 in Los Angeles, California. Monica Schipper/Getty Images for Lucas Museum of Narrative Art/AFP (Photo by Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Nicolas Cage és felesége, Riko Shibata: a színész teljesen felismerhetetlen.
Forrás: Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA  via AFP

A 31 éves Riko Shibata világos összeállítást választott az estére: krémszínű nadrágot, fehér felsőt és fehér kabátot viselt. A házaspár mosolyogva, egymáshoz bújva pózolt a fotósok előtt.

Nicolas Cage kinézete sokat változott az elmúlt évekhez képest

A színész új külseje azért is lehet meglepő, mert a közönség évtizedeken keresztül jellegzetes, sötét hajával láthatta. Az ősz haj és a szakáll most egészen más karaktert kölcsönöz neki, és első pillantásra nehéz is lehet felismerni.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 19: Nicolas Cage attends the Lucas Museum of Narrative Art Opening Night on September 19, 2026 in Los Angeles, California. Frazer Harrison/Getty Images/AFP (Photo by Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Nicolas Cage szinte felismerhetetlen.
Forrás: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Cage eközben továbbra is aktívan dolgozik. Nemrég az elkaszált Spider-Noir főszerepében volt látható, a sorozat azonban egy évad után véget ért. A színész már új projektre készül: következő munkái között szerepel a második világháború idején játszódó Fortitude című kémdráma is.

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