Napi horoszkóp szeptember 21.: a Bak halogatása most jól jöhet, a Halak meghall valamit, ami nem rá tartozik

A hét olyan pillanatokkal indul, amelyek elsőre jelentéktelennek tűnnek, később viszont jó eséllyel eszedbe jutnak. Érdemes nyitott szemmel járni, mert ezen a héten az élet kicsit furcsább, játékosabb oldalát mutatja. Neked mit jósol a napi horoszkóp?

Napi horoszkóp: neked mit üzen az univerzum?

Forrás: 123rf

Mit üzen az univerzum? A jelentéktelennek tűnő dolgoknak is lehet történetük.

Van, hogy egy apróság dobja fel a hétköznapokat.

Ne siess el valamit csak azért, mert semmiségnek tűnik.

Egy régi szokás újra örömet okozhat.

Hagyd meg magadnak a lehetőséget, hogy valami meglepjen.

Napi horoszkóp szeptember 21.

12 csillagjegy, 12 üzenet az univerzumtól.

Kos

Reggel valami hiányzik, amit általában észre sem veszel: egy megszokott zene, egy kedvenc ital vagy egy apró reggeli rutin. Furcsán érint, és rájössz, mennyire hozzátartozik a napodhoz. A hétfő ettől kicsit személyesebb hangulatot kap.

Bika

Egy illat vagy íz hirtelen egy régi nyarat idéz fel. Talán egy sütemény, egy parfüm vagy egy ismerős étel hozza elő az emléket. Később még keresni is kezded, hogyan tudnád újra átélni azt az érzést.

Ikrek

Ma kétszer is ugyanazzal a szóval vagy kifejezéssel találkozol teljesen különböző helyzetekben. Először fel sem tűnik, másodszorra már elmosolyodsz rajta. A hétfő egyik furcsa kis egybeesése lesz.

Rák

Egy régi családi tárgy kerül a kezedbe, és kiderül róla egy történet, amelyet eddig nem ismertél. Lehet, hogy egy nagyszülőhöz, régi lakáshoz vagy egy fontos családi eseményhez kapcsolódik, de ma egészen más szemmel nézel majd rá.

Oroszlán

Ma egy teljesen hétköznapi bók lep meg. Nem a szokásos külsőddel vagy teljesítményeddel kapcsolatban kapsz elismerést, hanem valami olyan tulajdonságod miatt, amelyet te természetesnek veszel. Jólesik, hogy valaki más észrevette.

Szűz

Egy apró rendetlenség egész nap zavarni kezd. Végül rendbe teszed, és meglepően jó érzéssel tölt el, hogy eltűnt a szemed elől. Nem kell belőle nagy projektet csinálnod: egyetlen fiók is megteszi.

Mérleg

Egy régi kedvenc dalod bukkan fel valahol, és egész nap a fejedben marad. Este végül rákeresel, meghallgatod, és egy másik emlék is előkerül vele együtt. Néha ennyi kell egy jó naphoz.