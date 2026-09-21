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Hogyan teszed keresztbe a kezed? Azt árulja el rólad, amit a legjobban szeretnél elrejteni

kar titok személyiségteszt
Nagy Anna
2026.09.21.
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Nemcsak az számít, mit mondasz: a testbeszéded is rengeteg apró jelzést közvetíthet rólad. Ez a személyiségteszt azt vizsgálja, hogyan tartod a kezed a hátad mögött. Nézd meg a két lehetőséget, és válaszd ki azt, amelyik rád jellemzőbb!

A testbeszéd apró részletei – ahogyan ülünk, járunk vagy éppen állunk – sokat elárulhatnak arról, hogyan érezzük magunkat egy adott helyzetben. Ez a személyiségteszt most egy olyan hétköznapi gesztusra irányítja a figyelmet, amelyre talán még sosem koncentráltál: a keresztbetett kézre a hátad mögött. Figyeld meg, melyik mozdulatot választod ösztönösen!

Ez a személyiségteszt azt vizsgálja, hogyan teszed keresztbe a kezed a hátad mögött.
Ez a személyiségteszt azt vizsgálja, hogyan teszed keresztbe a kezed a hátad mögött.
Forrás:  jagranjosh.com

Személyiségteszt: így tartod a kezed a hátad mögött?

1. Az egyik tenyereddel a másik kezedet fogod

Ha általában lazán összefogod a két kezed a hátad mögött, az magabiztosabb, önállóbb személyiségre utalhat. Nem feltétlenül várod mások jóváhagyását, és általában akkor is képes vagy a saját utadat járni, ha a környezeted mást gondol.

Kényelmesen érzed magad a saját bőrödben, és nehezebb helyzetekben is igyekszel megőrizni a nyugalmadat. A testtartás tekintélyt és határozottságot is sugallhat, ezért vezető pozícióban lévő embereknél sem ritka.

Mielőtt cselekszel, szereted átgondolni a helyzetet, megkeresni a dolgok mögötti összefüggéseket, és csak ezután dönteni.

2. Az egyik kezeddel a másik karodat fogod

Ha a hátad mögött az egyik kéz a másik karba kapaszkodik, az bizonytalanabb belső állapotra utalhat. Minél magasabban és erősebben fogod meg a karodat, annál inkább jelezhet a mozdulat feszültséget, nyugtalanságot vagy stresszt.

Előfordulhat, hogy nehezebben fejezed ki határozottan a gondolataidat, és konfliktushelyzetekben inkább háttérbe húzódsz. Érzékenységednek azonban előnye is lehet: könnyebben ráhangolódhatsz mások érzéseire és bizonytalanságaira.

Valószínűleg megfigyelő típus vagy, aki előbb felméri a helyzetet, és csak utána lép. A zajos, zsúfolt vagy kaotikus környezet könnyebben kimeríthet, az impulzív döntések helyett pedig inkább a megfontolt választásokat részesíted előnyben a személyiségteszt szerint.

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