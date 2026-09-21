Hogyan teszed keresztbe a kezed? Azt árulja el rólad, amit a legjobban szeretnél elrejteni

A testbeszéd apró részletei – ahogyan ülünk, járunk vagy éppen állunk – sokat elárulhatnak arról, hogyan érezzük magunkat egy adott helyzetben. Ez a személyiségteszt most egy olyan hétköznapi gesztusra irányítja a figyelmet, amelyre talán még sosem koncentráltál: a keresztbetett kézre a hátad mögött. Figyeld meg, melyik mozdulatot választod ösztönösen!
Személyiségteszt: így tartod a kezed a hátad mögött?
1. Az egyik tenyereddel a másik kezedet fogod
Ha általában lazán összefogod a két kezed a hátad mögött, az magabiztosabb, önállóbb személyiségre utalhat. Nem feltétlenül várod mások jóváhagyását, és általában akkor is képes vagy a saját utadat járni, ha a környezeted mást gondol.
Kényelmesen érzed magad a saját bőrödben, és nehezebb helyzetekben is igyekszel megőrizni a nyugalmadat. A testtartás tekintélyt és határozottságot is sugallhat, ezért vezető pozícióban lévő embereknél sem ritka.
Mielőtt cselekszel, szereted átgondolni a helyzetet, megkeresni a dolgok mögötti összefüggéseket, és csak ezután dönteni.
2. Az egyik kezeddel a másik karodat fogod
Ha a hátad mögött az egyik kéz a másik karba kapaszkodik, az bizonytalanabb belső állapotra utalhat. Minél magasabban és erősebben fogod meg a karodat, annál inkább jelezhet a mozdulat feszültséget, nyugtalanságot vagy stresszt.
Előfordulhat, hogy nehezebben fejezed ki határozottan a gondolataidat, és konfliktushelyzetekben inkább háttérbe húzódsz. Érzékenységednek azonban előnye is lehet: könnyebben ráhangolódhatsz mások érzéseire és bizonytalanságaira.
Valószínűleg megfigyelő típus vagy, aki előbb felméri a helyzetet, és csak utána lép. A zajos, zsúfolt vagy kaotikus környezet könnyebben kimeríthet, az impulzív döntések helyett pedig inkább a megfontolt választásokat részesíted előnyben a személyiségteszt szerint.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: