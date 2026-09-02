3 eszköz, amit soha ne hagyj bekapcsolva éjszakára – Lakástüzet is okozhatnak

A legtöbbünknek teljesen természetes, hogy bizonyos háztartási eszközöket hosszabb időre bekapcsolva hagyunk. A hűtőszekrénynek például alapvető, hogy folyamatosan működnie kell, és számos modern készüléket eleve úgy terveznek, hogy hosszabb ideig biztonságosan üzemeljen. Más eszközöknél azonban már nem ilyen egyértelmű a helyzet.

Ha égve hagysz egyes eszközöket, lakástüzet is okozhatnak éjszaka.

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Bizonyos készülékeknél a túlmelegedés vagy elektromos meghibásodás jelenthet kockázatot.

Alvás közben később vesszük észre a füstöt, a furcsa szagot vagy a készülék rendellenes működését.

Lefekvés előtt néhány egyszerű szokással jelentősen csökkenthető az otthoni elektromos tűz kockázata.

3 eszköz, amit soha ne hagyj bekapcsolva éjszaka

Az elektromos készülékeknél a meghibásodás, a sérült kábel, a túlterhelt hálózat vagy a nem megfelelő használat is problémát okozhat. Különösen éjszaka fontos az elővigyázatosság. Amikor alszunk, nem vesszük észre azonnal, ha egy eszköz szokatlanul felmelegszik, füstölni kezd, égett szagot áraszt vagy rendellenesen működik. Mire felébredünk, egy kisebb elektromos probléma akár komolyabb tűzzé is alakulhat.

Hősugárzó és elektromos fűtőberendezés

Az elektromos hősugárzók, ventilátoros fűtők és egyéb hordozható fűtőberendezések különösen nagy odafigyelést igényelnek. Ezek működés közben jelentős hőt termelnek, ezért nem jó ötlet őket felügyelet nélkül, például egész éjszakára bekapcsolva hagyni. A veszélyt tovább növelheti, ha a készülék közelében függöny, takaró, ruha, ágynemű vagy más könnyen meggyulladó tárgy található. Ha szükség van fűtésre, fontos, hogy stabil, megfelelő felületre helyezzük, és mindig tartsuk be a gyártó előírásait. Lefekvés előtt pedig a legbiztonságosabb megoldás az, ha kikapcsoljuk.

Hajformázó

A hajformázó eszközöket könnyű használat után elfelejteni, különösen egy rohanós reggelen vagy egy fárasztó este végén. A hajsütővas és a hajvasaló azonban rendkívül magas hőmérsékletre képes felmelegedni, ezért bekapcsolva semmiképpen sem érdemes magára hagyni. Még nagyobb a kockázat, ha a forró eszköz textillel, papírral, kozmetikai termékekkel vagy más éghető anyaggal érintkezik. Ezért használat után mindig kapcsoljuk ki, húzzuk ki a konnektorból, és csak akkor tegyük el, amikor már teljesen lehűlt. Az automatikus kikapcsolási funkció hasznos biztonsági megoldás lehet, de nem érdemes kizárólag erre hagyatkozni. Ha pedig a kábel sérült vagy a készülék szokatlanul melegszik, jobb lecserélni.