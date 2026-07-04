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spórolási trükk

Ez az eszköz a háztartások legnagyobb áramzabálója: NEM a klíma és NEM IS a fagyasztó az, amitől az egekbe szökik a villanyszámlád

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Lehet, hogy mindenre odafigyelsz, de a főbűnösre nem is gondoltál. Cikkünkből megtudhatod, hogy mitől lehet magas a villanyszámla.

Ha azt gondolod, hogy a mosógép vagy a fagyasztó sokat fogyaszt, nem tévedsz hatalmasat, de ha úgy véled, kizárólag azok felelősek azért, hogy magas a villanyszámla, nincs igazad. Sok háztartásban van egy olyan eszköz, ami méltán megérdemli az áramzabáló nevet, főleg, ha nem gazdaságosan használjuk. 

Nem a klíma és nem is a fagyasztó az, amitől az egekbe szökik a villanyszámla.
Nem a klíma és nem is a fagyasztó az, amitől az egekbe szökik a villanyszámla.
Forrás: 123.rf.com

A villanyszámla gazdaságos lépésekkel csökkenthető

Arról már írtunk, hogy valószínűleg semmit nem spórolsz azon, ha a klímádat a nyári forróságban ki- bekapcsolgatod, sőt, ha újra és újra le kell hűtenie a lakást, még költségesebb is lehet a használata. A konyhai háztartási gépek közül a fagyasztószekrény (170 és 350 kWh), a hűtőgép (éves szinten 100–250 kWh) és a mosogatógép (150–270 kWh) fogyasztja a legtöbb áramot, de ha okosan használod őket, rengeteget spórolhatsz.  Minél hűvösebb helyen áll a hűtő, annál könnyebb dolga van, pláne akkor, ha rendszeresen jégteleníted, és nem teszel bele meleg vagy langyos hűtenivalót. A hőfokra is érdemes odafigyelni, hiszen egy hűtőben semmi szükség olyan hidegre, ami már megfagyasztja az élelmiszereket. A hűtőn kívül a mosógép (100 és 220 kWh) használatán is spórolhatsz: ne indítsd el félprogramon és már ezzel is ezreket takaríthatsz meg hosszú távon. Ezekre ma már a legtöbben odafigyelünk, így joggal lepődünk meg, hogy hónapról hónapra magas a villanyszámla. Nos, mutatjuk a főbűnöst. 

Íme, a lakásod legnagyobb áramfogyasztója

A Blikk utánajárt, hogy melyik az az eszköz, ami különösen sok áramot vesz fel, és ez nem más, mint az  elektromos vízmelegítő, vagy más néven bojler, aminek az energiahasználatát befolyásolja a mérete, a beállított hőfok, a szigetelés minősége és a felhasznált meleg víz mennyisége. Hogy mit tegyünk? 
 

Az a legjobb, ha ha 55–60 °C-ra állítjuk a készüléket, így kevesebb energiát használ fel, de a víz már annyira meleg benne, hogy nehezebben alakul ki benne gyorsan vízkő.

Miért éppen a bojler? 

Az elektromos vízmelegítő nemcsak felmelegíti a vizet, hanem folyamatosan a beállított hőmérsékleten is tartja azt, amihez azonban egy nap többször ki és be kell kapcsolnia.

Íme, a sokkoló adatok

Egy átlagos villanybojler éves áramfogyasztása 1200 és 2200 kWh között mozog, ami a melegvízigénytől, a bojler méretétől és az elavult vagy korszerű szigeteléstől függ.

Fogyasztási adatok háztartási méret szerint

  • 50–80 literes bojler: Körülbelül 1200–1500 kWh évente (1-2 fő részére).
  • 120–200 literes bojler: Körülbelül 1800–2500 kWh évente (3-5 főre).

Mi a megoldás, ha bojlered van? 

Sem a túl nagy, sem a túl kicsi nem jó, így ha most állsz bojlervásárlás előtt vagy lecserélnéd, mérd fel, mennyi meleg vízre van szükségetek. A szakemberek szerint  egy-két fő számára, akik főként zuhanyoznak (ez a spórololósabb megoldás) elég az 50-80 literes bojler, de nagyobb családokban, főleg ahol szeretnek kédban fürdeni, 120-150 literes vízmelegítő is szükséges lehet. 

A fogyasztást növelő legfőbb tényezők

  • Vízkövesedés: A fűtőszálra rakódott vastag vízkő jelentősen rontja a hatásfokot.
  • Elavult szigetelés: Egy 10–20 éves készülék akár 20-30 százalékkal több energiát is elpazarolhat a környezet fűtésére, mint egy modernebb.

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