Ez az eszköz a háztartások legnagyobb áramzabálója: NEM a klíma és NEM IS a fagyasztó az, amitől az egekbe szökik a villanyszámlád

Ha azt gondolod, hogy a mosógép vagy a fagyasztó sokat fogyaszt, nem tévedsz hatalmasat, de ha úgy véled, kizárólag azok felelősek azért, hogy magas a villanyszámla, nincs igazad. Sok háztartásban van egy olyan eszköz, ami méltán megérdemli az áramzabáló nevet, főleg, ha nem gazdaságosan használjuk.

Nem a klíma és nem is a fagyasztó az, amitől az egekbe szökik a villanyszámla.

Forrás: 123.rf.com

A villanyszámla gazdaságos lépésekkel csökkenthető

Arról már írtunk, hogy valószínűleg semmit nem spórolsz azon, ha a klímádat a nyári forróságban ki- bekapcsolgatod, sőt, ha újra és újra le kell hűtenie a lakást, még költségesebb is lehet a használata. A konyhai háztartási gépek közül a fagyasztószekrény (170 és 350 kWh), a hűtőgép (éves szinten 100–250 kWh) és a mosogatógép (150–270 kWh) fogyasztja a legtöbb áramot, de ha okosan használod őket, rengeteget spórolhatsz. Minél hűvösebb helyen áll a hűtő, annál könnyebb dolga van, pláne akkor, ha rendszeresen jégteleníted, és nem teszel bele meleg vagy langyos hűtenivalót. A hőfokra is érdemes odafigyelni, hiszen egy hűtőben semmi szükség olyan hidegre, ami már megfagyasztja az élelmiszereket. A hűtőn kívül a mosógép (100 és 220 kWh) használatán is spórolhatsz: ne indítsd el félprogramon és már ezzel is ezreket takaríthatsz meg hosszú távon. Ezekre ma már a legtöbben odafigyelünk, így joggal lepődünk meg, hogy hónapról hónapra magas a villanyszámla. Nos, mutatjuk a főbűnöst.

Íme, a lakásod legnagyobb áramfogyasztója

A Blikk utánajárt, hogy melyik az az eszköz, ami különösen sok áramot vesz fel, és ez nem más, mint az elektromos vízmelegítő, vagy más néven bojler, aminek az energiahasználatát befolyásolja a mérete, a beállított hőfok, a szigetelés minősége és a felhasznált meleg víz mennyisége. Hogy mit tegyünk?



Az a legjobb, ha ha 55–60 °C-ra állítjuk a készüléket, így kevesebb energiát használ fel, de a víz már annyira meleg benne, hogy nehezebben alakul ki benne gyorsan vízkő.

Miért éppen a bojler?

Az elektromos vízmelegítő nemcsak felmelegíti a vizet, hanem folyamatosan a beállított hőmérsékleten is tartja azt, amihez azonban egy nap többször ki és be kell kapcsolnia.

Íme, a sokkoló adatok Egy átlagos villanybojler éves áramfogyasztása 1200 és 2200 kWh között mozog, ami a melegvízigénytől, a bojler méretétől és az elavult vagy korszerű szigeteléstől függ. Fogyasztási adatok háztartási méret szerint 50–80 literes bojler: Körülbelül 1200–1500 kWh évente (1-2 fő részére).

120–200 literes bojler: Körülbelül 1800–2500 kWh évente (3-5 főre).

Mi a megoldás, ha bojlered van?

Sem a túl nagy, sem a túl kicsi nem jó, így ha most állsz bojlervásárlás előtt vagy lecserélnéd, mérd fel, mennyi meleg vízre van szükségetek. A szakemberek szerint egy-két fő számára, akik főként zuhanyoznak (ez a spórololósabb megoldás) elég az 50-80 literes bojler, de nagyobb családokban, főleg ahol szeretnek kédban fürdeni, 120-150 literes vízmelegítő is szükséges lehet.