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Barátnő? Ugyan már! 3 csillagjegy, akiről előbb-utóbb kiderül, hogy áruló

A csajok háborúja – barátság csillagjegyek között
Northfoto -
horoszkóp asztrológia csillagjegy barátság
Angyal Léna
2026.09.06.
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Azt hitted, tűzbe tenné érted a kezét? Hogy a végsőkig elmenne érted? Hogy ő lesz az, akivel még öregkorotokban is ki tudjátok beszélni a legnagyobb pletykákat? Most sajnos nagyot fogsz koppanni – legalábbis, ha a te zodiákus jeled is a listán van. Mi lesz most: árulás vagy barátság csillagjegyek között?

Biztos te átélted már azt a gyomorszorító érzést, amikor rájössz, hogy az, akit eddig a legközelebbi barátodnak hittél, valójában a hátadba döfte a kést. Bárki tehet ilyet, de az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek képviselői között van a legtöbb áruló.

árulás és barátság csillagjegyek között
! 3 csillagjegy, akiről előbb-utóbb kiderül, hogy áruló
Forrás: Shutterstock

3 csillagjegy, akiről most lehull az álarc

Ikrek (05.21–06.20.)

Bár a legjobb barátnőd igen szórakoztató és karizmatikus személyiség, sőt, azt hiszed, hogy úgy ismered, mint a tenyered – valójában soha nem lehet tudni, hogy melyik arcát mutatja. És sajnos egyik arca sem túl megbízható, hiszen a titkaidat rendszerint kikotyogja. Ez most jó nagy bajt fog hozni a fejedre, ugyanis az egyik legnagyobb titkoddal fog téged elárulni.

Skorpió (10.23–11.21.)

A Skorpiók soha nem felejtenek, ha egyszer megbántottad őket. Lehet, hogy csak megviccelted őt egyszer, de azóta a bosszút tervezgeti, ami most fog lejönni. És ha eljön, akkor minden sarokból érni fog a támadás.

Mérleg (09.23–10.22.)

Azt hiszed, hogy ő a legmegbízhatóbb ember, akivel valaha találkoztál, de őt ez nem tartja vissza attól, hogy a kedveseddel összeszűrje a levet. Ezzel pedig a két legfontosabb kapcsolatodat egyszerre teszi tönkre: a párkapcsolatodat és a legjobb barátnői kapcsolatodat...vele.

Hiába ő évek óta a legjobb barátnőd – ha a fenti csillagjegyek valamelyikébe tartozik, nem biztos, hogy megbízhatsz benne. Az igaz barát nemcsak a jó időkben van melletted, hanem akkor is, amikor a legnagyobb szükséged van rá. Az árulás pedig még a szótárukban sem szerepel. Úgyhogy jobban tennéd, hogy figyelnél arra, hogy kiket tartasz közel magadhoz, lehet, hogy épp egy kígyót melengetsz a kebleden!

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