Nem SUV, nem hibrid, mégis megfordulnak utána – Kia K4-teszt

A kompakt személyautók piaca az SUV-k térnyerésével egyre szűkebb lett, ezért már önmagában érdekes, amikor egy gyártó vadonatúj modellel jelentkezik ebben a kategóriában. A dél-koreai márka ráadásul nem egy visszafogott, mindenkinek megfelelni akaró autót gurított ki az utakra: a Kia K4 látványosan szakít a klasszikus kompaktok megszokott formavilágával.

A Kia K4 mélyzöld fényezése a borongós időben is megmutatja különleges árnyalatait.

Forrás: Antalfi Krisztina

A Kia K4 látványos formájával üdítő kivétel a SUV-k és crossoverek uralta világban.

150 lóerős turbós benzinmotorja villanyos rásegítés nélkül mozgatja a formás ferdehátút.

Kényelmes és jól vezethető, de a hétfokozatú DCT-váltó működése nem minden helyzetben remekel.

Kia K4 teszt női szemmel: merész belépő a kompaktok világába

Éles vonalak, karakteres fények, hangsúlyos kerékjáratok és egy meglehetősen merész sziluett teszik azonnal felismerhetővé. Élőben talán még érdekesebb, mint fényképeken, és határozottan van benne valami futurisztikus. Nem feltétlenül az az autó, amely első pillantásra mindenkinek tetszeni akar – de legalább van saját arca. Ez pedig ma egyáltalán nem magától értetődő.

Külcsín: nagyobb, mint amilyennek látszik

A Kia K4-et kompaktként emlegetjük, de azért érdemes egy pillantást vetni a számokra. A karosszéria 4440 milliméter hosszú, 1850 milliméter széles és mindössze 1435 milliméter magas, tengelytávja pedig 2720 milliméter. Vagyis nem egy apró autóról beszélünk, és a méretek az utastérben is éreztetik hatásukat. Igaz, kevésbé jellegzetes, mint az elektromos Kiák, de még mindig elég egyedi ahhoz, hogy kitűnjön.

Az alacsony karosszéria rögtön meghatározza a vezetési pozíciót is. Az első beülésnél kifejezetten furcsa, hogy milyen mélyre huppanunk. Az elmúlt évek SUV-őrülete után annyira hozzászoktunk a magas üléspozícióhoz, hogy a K4-ben elsőre szinte úgy érezzük, mintha az aszfaltra ülnénk. Pedig valójában csak visszakapjuk azt a klasszikus személyautós vezetési pozíciót, amely nem is olyan régen még teljesen természetes volt a szüleinknek, nagyszüleinknek.

Az autó merész formavilágával alaposan kilóg kompakt társai megszokott sorából.

Forrás: Antalfi Krisztina

A kezdeti meglepetés azonban gyorsan elmúlik, mert az ülések kényelmesek, a vezetési pozíció jól beállítható, hosszabb távon pedig egyáltalán nem fárasztó az alacsonyabb elhelyezkedés. Sőt, néhány kilométer után már inkább élvezzük, hogy nem egy újabb magas építésű autó volánja mögött ülünk.

Belbecs: végre nem minden fekete és egérszürke

Az utastér hangulata nálunk egyértelműen a K4 egyik erőssége lett. Tesztautónk különleges sötétzöld–fekete belsőt kapott, ami meglepően sokat hozzátesz az autó karakteréhez. A mélyzöld árnyalat elegáns, de nem hivalkodó, a fekete részletekkel együtt pedig olyan kifinomult párost alkot, amely a divat világában is a visszafogott luxus egyik biztos receptje.