Hogyha az emberi szervezetben tápanyaghiány, esetleg betegség merül fel, azt körmünk gyakran zárványként foglalja magába. Amikor hosszanti barázdák szabdalják a körömlemezt, hiánybetegséget is jelezhet, ám nagyon nem mindegy, hogy és miként jelennek meg azok a mélyedések. Mutatjuk, milyen elváltozást kell figyelni a barázdás köröm felületén!

A barázdás köröm komoly betegséget is jelezhet.

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Barázdás köröm okai A körmökön lévő hosszanti vonalak gyakran ártalmatlanok.

A barázdás köröm általában vitamin- és tápanyaghiányt jelez.

Ennél is komolyabb a probléma, ha a vonalak keresztirányúak.

Körömbarázdák, mint egészségünk jelzőfáklyái

Mivel a köröm havonta átlagosan 3 mm-t nőnek, ha szervezetünkben bármilyen zavar támad, azonnal meglátszik a felületén. Amikor csíkozások – orvosi szakszóval onychorrhexis – jelenek meg a körömlemezen, sokan hajlamosak egyből a legrosszabbra gondolni, holott a hosszanti barázdás köröm legtöbbször genetikai hajlamra, öregedésre vezethető vissza.

Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert a legkisebb változás is azt jelzi, valami nincs rendben szervezetünkkel. Ha elmélyülnek a hosszanti vonalak, az általában C-, B12-vitamin, vas, cink, fehérje hiányát, esetleg túl gyakori kézáztatást jelezhet.

A kereszt barázdás köröm azonban ennél is aggasztóbb: az ún. Beau-vonalak akkor alakulnak ki, amikor a körömlemez növekedése egy időre leállt. Ezt tartós, nagy mennyiségű stressz, súlyos fertőzés, hormonzavar, pajzsmirigy-probléma vagy cukorbetegség okozhatja.

Nem csupán a barázdáknak, de az azok között megbúvó elszíneződéseknek is nagy figyelmet kell szentelni. Ugyan sötétebb bőrtónusú személyeknél előfordulhat spontán pigmentkicsapódás, bizonyos jeleket nem szabad félvárról venni.

Ha a hosszanti barázdás köröm mélyedései között hosszanti elszíneződés van, mintha csak tussal lenne kifestve, azonnal kérjünk időpontot a bőrgyógyászhoz, mivel a bőrrák egy igen ritka fajtáját jelzi.

Ezt hívják Hutchinson-jelnek. Vörösesbarna elszíneződések, melyek láz kíséretében tűnnek föl, általában szívbelhártya-gyulladást jeleznek, mely szintén azonnali orvosi beavatkozást igényel.

Hosszanti barázdás köröm kezelésekor az életmódváltás, étrendünk javítása lehet a megoldás, mivel az tápanyaghiányt jelez, ilyenkor nem minden esetben indokolt az orvost tárcsázni. Ha azonban kereszt barázdák, esetleg gyanús elszíneződések jelennek meg rajta, ne habozzunk szakemberhez fordulni, mert komolyabb a veszély, mint hittük.

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