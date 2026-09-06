Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 6., vasárnap Zakariás

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
emberi szervezet betegség barázdás köröm
Life.hu
2026.09.06.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A barázdás köröm nem minden esetben jelez problémát, ám bizonyos változások azonnal jelzik, ha baj van.

Hogyha az emberi szervezetben tápanyaghiány, esetleg betegség merül fel, azt körmünk gyakran zárványként foglalja magába. Amikor hosszanti barázdák szabdalják a körömlemezt, hiánybetegséget is jelezhet, ám nagyon nem mindegy, hogy és miként jelennek meg azok a mélyedések. Mutatjuk, milyen elváltozást kell figyelni a barázdás köröm felületén!

Barázdás köröm jelzései
A barázdás köröm komoly betegséget is jelezhet.
Forrás:  Getty Images

Barázdás köröm okai

  • A körmökön lévő hosszanti vonalak gyakran ártalmatlanok.
  • A barázdás köröm általában vitamin- és tápanyaghiányt jelez.
  • Ennél is komolyabb a probléma, ha a vonalak keresztirányúak.

Körömbarázdák, mint egészségünk jelzőfáklyái

Mivel a köröm havonta átlagosan 3 mm-t nőnek, ha szervezetünkben bármilyen zavar támad, azonnal meglátszik a felületén. Amikor csíkozások – orvosi szakszóval onychorrhexis – jelenek meg a körömlemezen, sokan hajlamosak egyből a legrosszabbra gondolni, holott a hosszanti barázdás köröm legtöbbször genetikai hajlamra, öregedésre vezethető vissza.

Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert a legkisebb változás is azt jelzi, valami nincs rendben szervezetünkkel. Ha elmélyülnek a hosszanti vonalak, az általában C-, B12-vitamin, vas, cink, fehérje hiányát, esetleg túl gyakori kézáztatást jelezhet.

A kereszt barázdás köröm azonban ennél is aggasztóbb: az ún. Beau-vonalak akkor alakulnak ki, amikor a körömlemez növekedése egy időre leállt. Ezt tartós, nagy mennyiségű stressz, súlyos fertőzés, hormonzavar, pajzsmirigy-probléma vagy cukorbetegség okozhatja.

Nem csupán a barázdáknak, de az azok között megbúvó elszíneződéseknek is nagy figyelmet kell szentelni. Ugyan sötétebb bőrtónusú személyeknél előfordulhat spontán pigmentkicsapódás, bizonyos jeleket nem szabad félvárról venni.

Ha a hosszanti barázdás köröm mélyedései között hosszanti elszíneződés van, mintha csak tussal lenne kifestve, azonnal kérjünk időpontot a bőrgyógyászhoz, mivel a bőrrák egy igen ritka fajtáját jelzi.

 Ezt hívják Hutchinson-jelnek. Vörösesbarna elszíneződések, melyek láz kíséretében tűnnek föl, általában szívbelhártya-gyulladást jeleznek, mely szintén azonnali orvosi beavatkozást igényel.

Hosszanti barázdás köröm kezelésekor az életmódváltás, étrendünk javítása lehet a megoldás, mivel az tápanyaghiányt jelez, ilyenkor nem minden esetben indokolt az orvost tárcsázni. Ha azonban kereszt barázdák, esetleg gyanús elszíneződések jelennek meg rajta, ne habozzunk szakemberhez fordulni, mert komolyabb a veszély, mint hittük.

Szemezgess további cikkeinkből:

Kisimítják a ráncokat, lassítják az öregedést - A legerősebb anti-aging fényvédők

A bőröregedés egyik legnagyobb oka nem feltétlenül csak az idő, hanem a napfény is.

Egy kutatás szerint ilyen gyakran kellene szabadságra menni: meglepő eredmény született

Számtalan munkavállalót érint az idő előtti kiégés. Egy új kutatás szerint ennek megelőzésében kulcsfontosságú a megfelelő szabadság kivétele. Íme a részletek!

Furcsa vagy ijesztő tünetek vécézés közben: 3 jel, amikor már nem halogathatod az orvost

Sokszor csak legyintünk, ha valami szokatlan dolgot tapasztalunk a szervezetünk működésével kapcsolatban, pedig nem kellene. Egy orvos most arra hívta fel a figyelmet, hogy egyre több fiatal betegszik meg vastagbélrákban, és elárulta azt is, hogy mik azok a tünetek, amik gyanút kelthetnek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu