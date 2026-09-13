Zsírmentes és ragyogó lesz a ragacsos konyhabútor: meglepő, de zseniális házi trükk

A konyhában rendszeresen letöröljük a főzőlapot és az étkezőasztalt, a szekrényajtókról és a konyhabútorról azonban sokkal könnyebben megfeledkezünk. Pedig főzés közben nemcsak azokra a felületekre kerülhet zsír, amelyeket közvetlenül ér az olaj. A felmelegedő levegővel és gőzzel apró olajrészecskék is a magasabb felületekre juthatnak, majd ott megtapadhatnak. A konyhaszekrények tetején és az ajtókon ezért idővel egy vékony, ragacsos réteg alakulhat ki, amelyhez aztán por és egyéb szennyeződés is könnyen hozzátapad. A probléma az, hogy minél régebbi ez a lerakódás, annál nehezebb eltávolítani.

Egy egyszerű konyhai trükkel ragyogó és zsírmentes lesz a konyhabútor.

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Egy szokatlan takarítási trükk, amely elsőre teljesen ellentmondásosnak tűnhet.

A módszerrel a régebb óta lerakódott szennyeződéseket is könnyebb lehet eltávolítani.

Egy apró kiegészítéssel még fényesebb és tisztább lehet a végeredmény.

Zsírmentes lesz a konyhabútor: ez a házi szer kell hozzá

A megszilárdult zsír már nem feltétlenül oldódik le egy egyszerű nedves kendővel, ezért sokan ilyenkor erős zsíroldóval vagy hosszas súrolással próbálkoznak. Pedig létezik egy jóval szokatlanabb megoldás. Elsőre meglehetősen furcsán hangzik, hogy éppen növényi olajat használjunk egy zsíros konyhabútor megtisztítására. A trükk mögött azonban az az egyszerű elv áll, hogy az olaj segíthet fellazítani a régi, zsíros szennyeződést, így azt könnyebb lehet letörölni a felületről.

A módszert Tommy, a My Beautiful Kitchen szakértője ajánlja a makacs zsír- és szennyeződésréteg eltávolítására. Az általa javasolt megoldás szerint a növényi olaj önmagában is használható, de szódabikarbónával és egy kevés citromlével kombinálva még hatékonyabb tisztítókeverék készíthető. A javasolt recept szerint két rész szódabikarbónához egy rész növényi olajat érdemes keverni, majd egy kevés citromlével kiegészíteni. A keveréket puha, nedves kendővel kell felvinni a szennyezett felületre.

A régi zsír egyik legnagyobb problémája, hogy idővel megkeményedik, és ragacsos, nehezen eltávolítható réteget képez. A növényi olaj segíthet fellazítani ezt a lerakódást, így a szennyeződés könnyebben eltávolítható. A szódabikarbóna eközben enyhe abrazív tulajdonsága miatt segíthet a szennyeződés fellazításában, a citromlé pedig frissítheti a keveréket. A három összetevő együtt ezért érdekes alternatívát jelenthet a hagyományos tisztítószerekkel szemben. A módszernél azonban nem érdemes erősen dörzsölni a felületet. Egy puha, nedves kendővel, finom mozdulatokkal érdemes dolgozni, különösen akkor, ha fényes, festett vagy fóliázott bútorlapról van szó.