Hosszabb életre vágysz? Nem mindegy, mikor reggelizel

Van, aki már ébredés után alig várja a reggelit, más pedig órákig elvan a reggeli kávéval, mielőtt először enne. Egy friss kutatás szerint azonban lehet, hogy az sem teljesen mindegy, mikor kerül sor a nap első kalóriabevitelére. A kutatók egy bizonyos időpontot találtak a legkedvezőbbnek.

Összefüggést találtak a reggeli időpontja és a hosszú élet között

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Összefüggést találtak a reggeli időpontja és a hosszú élet között 31 ezer, 40 év feletti felnőtt adatait elemezték

A későbbi reggelihez magasabb halálozási kockázat társult

Nem csak a klasszikus reggeli számít.

A legjobb időpont reggelihez

A vizsgálatban 31 044, 40 év feletti felnőtt adatait elemezték. A résztvevők egy nagyszabású amerikai egészségügyi felmérés részeként arról is beszámoltak, hogy mikor és mit ettek, illetve ittak a nap folyamán. A kutatók ezután azt vizsgálták, hogy az étkezések időpontja és a halálozás között megfigyelhető-e kapcsolat. A résztvevőket átlagosan 8,6 éven keresztül követték, ezalatt 7129 halálesetet rögzítettek.

Az elemzés során több tényezőt is figyelembe vettek, többek között az életkort, a dohányzást, a testmozgást, az étrend minőségét, a testtömegindexet és a meglévő betegségeket.

Az eredmények alapján a reggel 7 és 8 óra között elfogyasztott első étkezés bizonyult a legkedvezőbb összehasonlítási pontnak.

Minél később evett valaki először, annál magasabb volt a kockázat

A 7–8 óra között elsőként étkezők adataihoz képest azoknál, akik csak 8 és 10 óra között fogyasztották el az első kalóriákat, 10 százalékkal magasabb halálozási kockázatot figyeltek meg. A 10 és 12 óra között először étkezők esetében ez az érték már 19 százalékkal volt magasabb, míg azoknál, akik csak dél után ettek először, 29 százalékkal magasabb kockázatot találtak.

Ez elsőre elég ijesztően hangzik, de van egy fontos részlet: a kutatás nem bizonyítja, hogy a késői reggeli miatt halnak meg korábban az emberek.

Nem kell erőltetni a nagy reggelit

A kutatásban ráadásul az „első étkezés” nem feltétlenül egy klasszikus reggelit jelentett. Nem az számított, hogy valaki müzlit, tojást vagy péksüteményt evett-e, hanem az, hogy mikor fogyasztott először kalóriát tartalmazó ételt vagy italt hajnali 4 óra után.