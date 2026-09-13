Fancsali képpel érkezett New Yorkba Brad Pitt és párja, Ines de Ramon − Lesifotójuk nem boldogságról árulkodik

Brad Pittre és Ines de Ramonra általában jó ránézni, de néhány nappal ezelőtt New Yorkban nem úgy tűntek, mit akik kicsattannak a boldogságtól. Azt persze nem tudni, hogy valami gond lenne közöttük, és lehet, hogy a kamerák kereszttüzéből akartak mielőbb elmenekülni, de a szemük mindenesetre szomorúságot tükrözött.
Brad Pittet sorra alázzák meg gyerekei
Ha jól meggondoljuk, Brad Pittnek van is oka a rosszkedvre, ugyanis exe, Angelina Jolie büszkén nézi, hogy a gyerekei megalázzák apjukat, mondván határozott egyéniségek. Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox és Vivienne ma már mind felnőttek, és egyáltalán nem tartják kapcsolatot apjukkal, Pax és Knox kivételével a nevét is eldobták.
Szinte már nem is emlékszünk, hogy valaha odavoltak egymásért. Az alábbi galériában Pitt és Jolie legszerelmesebb pillanatait nézheted meg.
A színész újra iszik
Brad Pitt nemrégiben az Esquire UK-nak adott interjújában árulta el, hogy hét éven át egyáltalán nem fogyasztott alkoholt. „Hét évig józan voltam. Aztán újra elkezdtem inni... Sokkal visszafogottabban. Néhányszor túlságosan magabiztos lettem, aztán azt mondtam: igen, nem, ez nem jó nekem. Nagy mennyiségben nem” − nyilatkozta és arról is beszámolt, már volt olyan alkalom, amikor saját megítélése szerint átlépte azt a határt, amely még megfelelő számára. Ezek a tapasztalatok azonban arra figyelmeztették, hogy az alkohollal továbbra is óvatosnak kell lennie. Ismerősei aggódnak, Angelina Jolie pedig kétekedik abban, hogy volt férje képes a mértéktartó fogyasztásra.
Brad Pitt és Ines de Ramon Instagram-hivatalossá tették kapcsolatukat
Bár a New York-i képeket látva azt hinnénk, gond van a pár tagjai között, ez nem valószínű. Brad Pittről és Ines de Ramonról ugyanis a Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjére készülődésekor négyéves kapcsolatuk alatt először került ki róluk közös kép Instagramra, igaz, nem ők posztolták, hanem a fodrász, de mindenképpen mérföldkőnek számít.
Az is lehet, hogy már házasok
Bár Brad Pitt sokáig azt hangoztatta, a soha többet nem akar megnősülni, olyan sebet ejtett rajta Angelina Jolie. A nyáreleji pletykák és az akkor Párizsban készült közös fotóik azonban rácáfoltak erre. A színészt és Inest egy igencsak jegygyűrűnek kinéző ékszerrel a gyűrűsujján kapták lencsevégre, amikor kézenfogva érkeztek a Red Hot Chili Peppers koncertjére.
Ines és Brad voltak már jobb hangulatban is, mint a friss lesifotókon. Galériánkban megnézheted, hogy szurkoltak a vb-n.
Ines de Ramón a tökéletes társ
Brad Pitt barátai szinte a kapcsolatuk 2022-es kezdetétől odavannak a 34 éves ékszertervezőért. „Nincs köztük feszültség, nincs rajtuk nyomás” – mondta egy forrás akkor a People-nak. „A nő teret ad neki, amikor arra van szüksége, de mindig ott van, amikor számít Ines békét hozott Brad életébe. A kapcsolatuk könnyed és természetes. Ines arra biztatta Bradet, hogy lépjen tovább, és inkább a jövőre koncentráljon. Higgadt, drámamentes, és egyszerűen nagyon jó Bradhez, és pontosan ez az, amire neki szüksége van élete ezen a szakaszban” – nyilatkozta korábban a bennfentes.
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