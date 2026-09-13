Fancsali képpel érkezett New Yorkba Brad Pitt és párja, Ines de Ramon − Lesifotójuk nem boldogságról árulkodik

Brad Pittre és Ines de Ramonra általában jó ránézni, de néhány nappal ezelőtt New Yorkban nem úgy tűntek, mit akik kicsattannak a boldogságtól. Azt persze nem tudni, hogy valami gond lenne közöttük, és lehet, hogy a kamerák kereszttüzéből akartak mielőbb elmenekülni, de a szemük mindenesetre szomorúságot tükrözött.

Brad Pitt és Ines de Ramon bár fogták egymás kezét szomorúnak tűntek.

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Brad Pittet sorra alázzák meg gyerekei

Ha jól meggondoljuk, Brad Pittnek van is oka a rosszkedvre, ugyanis exe, Angelina Jolie büszkén nézi, hogy a gyerekei megalázzák apjukat, mondván határozott egyéniségek. Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox és Vivienne ma már mind felnőttek, és egyáltalán nem tartják kapcsolatot apjukkal, Pax és Knox kivételével a nevét is eldobták.

Szinte már nem is emlékszünk, hogy valaha odavoltak egymásért. Az alábbi galériában Pitt és Jolie legszerelmesebb pillanatait nézheted meg.