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Fancsali képpel érkezett New Yorkba Brad Pitt és párja, Ines de Ramon − Lesifotójuk nem boldogságról árulkodik

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A New York-i JFK reptéren fényképezték le őket. Brad Pitt és Ines de Ramon bár fogták egymás kezét szomorúnak tűntek.

Brad Pittre és Ines de Ramonra általában jó ránézni, de néhány nappal ezelőtt New Yorkban nem úgy tűntek, mit akik kicsattannak a boldogságtól. Azt persze nem tudni, hogy valami gond lenne közöttük, és lehet, hogy a kamerák kereszttüzéből akartak mielőbb elmenekülni, de a szemük mindenesetre szomorúságot tükrözött. 

09/11/2026 EXCLUSIVE: Brad Pitt and Ines De Ramon hold hands while arriving at JFK airport in New York City. The 62 year old American actor was dressed casually in a yellow flannel under green jacket with matching trousers and yellow trainers. Ines wore a white top paired with matching white trousers. sales@theimagedirect.com Please byline:TheImageDirect.com *EXCLUSIVE PLEASE EMAIL sales@theimagedirect.com FOR FEES BEFORE USE
Brad Pitt és Ines de Ramon bár fogták egymás kezét szomorúnak tűntek.
Forrás: Northfoto

Brad Pittet sorra alázzák meg gyerekei

Ha jól meggondoljuk, Brad Pittnek van is oka a rosszkedvre, ugyanis exe, Angelina Jolie büszkén nézi, hogy a gyerekei megalázzák apjukat, mondván határozott egyéniségek. Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox és Vivienne ma már mind felnőttek, és egyáltalán nem tartják kapcsolatot apjukkal, Pax és Knox kivételével a nevét is eldobták. 

Szinte már nem is emlékszünk, hogy valaha odavoltak egymásért. Az alábbi galériában Pitt és Jolie legszerelmesebb pillanatait nézheted meg. 

Részlet a Mr. és Mrs. Smith c. filmből
2007-ben az Ocean's Thirteen premierjén
2007
2007
2008-ban egy koktélpartin
2008-ban Cannes-ban
2008-ban Cannes-ban
Oscar díjátadó, 2009
A Becstelen Brigantyk premierjén 2009-ben
2013
Z világháború premier, 2013
Demóna premier, 2014
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Részlet a Mr. és Mrs. Smith c. filmből
Forrás: AFP

A színész újra iszik

Brad Pitt nemrégiben az Esquire UK-nak adott interjújában árulta el, hogy hét éven át egyáltalán nem fogyasztott alkoholt.  „Hét évig józan voltam. Aztán újra elkezdtem inni... Sokkal visszafogottabban. Néhányszor túlságosan magabiztos lettem, aztán azt mondtam: igen, nem, ez nem jó nekem. Nagy mennyiségben nem” nyilatkozta és arról is beszámolt,  már volt olyan alkalom, amikor saját megítélése szerint átlépte azt a határt, amely még megfelelő számára. Ezek a tapasztalatok azonban arra figyelmeztették, hogy az alkohollal továbbra is óvatosnak kell lennie. Ismerősei aggódnak, Angelina Jolie pedig kétekedik abban, hogy volt férje képes a mértéktartó fogyasztásra.

Brad Pitt és Ines de Ramon Instagram-hivatalossá tették kapcsolatukat

Bár a New York-i képeket látva azt hinnénk, gond van a pár tagjai között, ez nem valószínű. Brad Pittről és Ines de Ramonról ugyanis a Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjére készülődésekor négyéves kapcsolatuk alatt először került ki róluk közös kép Instagramra, igaz, nem ők posztolták, hanem a fodrász, de mindenképpen mérföldkőnek számít. 

Az is lehet, hogy már házasok

Bár Brad Pitt sokáig azt hangoztatta, a soha többet nem akar megnősülni, olyan sebet ejtett rajta Angelina Jolie. A nyáreleji pletykák és az akkor Párizsban készült közös fotóik azonban rácáfoltak erre. A színészt és Inest egy igencsak jegygyűrűnek kinéző ékszerrel a gyűrűsujján kapták lencsevégre, amikor kézenfogva érkeztek a Red Hot Chili Peppers koncertjére. 

Ines és Brad voltak már jobb hangulatban is, mint a friss lesifotókon. Galériánkban megnézheted, hogy szurkoltak a vb-n. 

Brad Pitt, Ines de Ramon,
Brad Pitt, Ines de Ramon,
Penelope Cruz, Javier Bardem
Brad Pitt, Ines de Ramon,
Brad Pitt, Ines de Ramon,
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Brad Pitt, Ines de Ramon,

Ines de Ramón a tökéletes társ 

Brad Pitt barátai szinte a kapcsolatuk 2022-es kezdetétől odavannak a 34 éves ékszertervezőért. „Nincs köztük feszültség, nincs rajtuk nyomás” – mondta egy forrás akkor a People-nak. „A nő teret ad neki, amikor arra van szüksége, de mindig ott van, amikor számít Ines békét hozott Brad életébe. A kapcsolatuk könnyed és természetes. Ines arra biztatta Bradet, hogy lépjen tovább, és inkább a jövőre koncentráljon. Higgadt, drámamentes, és egyszerűen nagyon jó Bradhez, és pontosan ez az, amire neki szüksége van élete ezen a szakaszban” – nyilatkozta korábban a bennfentes. 

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