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Kiderült, hogy zajlik majd György herceg első napja az Etonben: GALÉRIA

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Napokon belül új fejezet kezdődik az életében: a 13 éves trónörökös megkezdi tanulmányait az Eton College-ban, és ezzel hivatalosan is bentlakásos iskolába költözik. A jelek szerint azonban György herceg első napja egészen másképp alakulhat, mint annak idején édesapjáé, Vilmos hercegé.

Bár a walesi  pár gyermeke nem kerül teljesen távol az otthonától, hiszen a család Windsorban található Forest Lodge-i otthona mindössze rövid autóútra van az iskolától, az Etonba költözés fontos mérföldkő György herceg számára. Vilmos herceg és Katalin hercegné állítólag arra törekszik, hogy az első nap minél kevésbé legyen megterhelő a fiuk számára, és ezért a média jelenlétét is korlátozhatják.

György herceg megkezdi tanulmányait az Eton College-ban.
György herceg megkezdi tanulmányait az Eton College-ban.
Forrás: PA Wire

György herceg első etoni napja a lehető legnormálisabb lesz

György herceg néhány napon belül kezdi meg tanulmányait az Eton College-ban. Az első tanítási nap nemcsak az oktatás következő szakaszának kezdetét jelenti számára, hanem azt is, hogy hivatalosan elhagyja a családi otthont, és bentlakásos iskolába kerül. Noha az Eton és a Forest Lodge közötti távolság kicsi, a változás ettől még jelentős lehet a 13 éves fiú számára, ugyanis szigorú szabályoknak kell megfelelnie. Úgy tudni azonban, hogy szobatársat nem kap majd

A brit királyi családdal foglalkozó újságíró, Natalie Oliveri elemzésében úgy véli, Vilmos és Katalin emiatt mindent megtehet annak érdekében, hogy György első napja a lehető legzökkenőmentesebben teljen. Ennek része lehet az is, hogy nem szerveznek olyan nagyszabású sajtóeseményt, amelyre Vilmosnak fiatalabb korában még számítania kellett − írja az Express

Oliveri szerint ahelyett, hogy hatalmas sajtótájékoztatót tartanának az iskola első napján, a család inkább egy vagy két megbízható embert választhat arra, hogy megörökítse a fontos pillanatot. Vilmos és Katalin korábban már alkalmazta ezt a megoldást gyermekeik első iskolai napján. A királyi újságíró ezt a szülők tudatos döntésének tartja, amely illeszkedik ahhoz, ahogyan a walesi hercegi pár gyermekeit neveli. 

A walesi herceg és hercegné régóta igyekszik a lehető legátlagosabb nevelést biztosítani gyermekeinek. Györgyöt, Saroltát és Lajost igyekeztek távol tartani a királyi családot övező állandó figyelemtől, a nagyobb nyilvános eseményeket leszámítva.

Kattints a képre a György herceg életét bemutató galériáért.

Vilmos herceg és Katalin hercegné 2013. július 23-án a londoni St Mary’s Kórház Lindo-szárnya előtt mutatták be újszülött kisfiukat a világsajtónak. György herceg 2013. júlis 22-én, hétfő délután született, súlya 3,8 kilogramm volt. A címe Cambridge-i herceg, Őkirályi Felsége.
Az újszülött György herceg láthatóan nem élvezte túlzottan az első útját a babülésben.
Vilmos herceg és Katalin hercegné 2013. október 23-án érkeznek fiukkal, György cambridge-i herceggel a londoni belvárosban található St James’s-palota királyi kápolnájába, a három hónapos herceg keresztelőjére.
Vilmos herceg, Katalin hercegné és György herceg 2014- április 7-én megérkeztek a wellingtoni nemzetközi repülőtérre. Ekkor indultak háromhetes látogatásukra Új-Zélandra és Ausztráliába.
A királynő hivatalos születésnapi ünnepségén, a Trooping the Colour elnevezésű rendezvényen tartja ölében Vilmos herceg a kis György herceget 2015. június 13-án a Buckingham-palota erkélyén.
Vilmos herceg, Katalin hercegné, György herceg és Sarolta hercegnő 2015. október végén a londoni Kensington-palotában.
A kis György herceg karácsonyi édességet majszol, miután részt vett az istentiszteleten 2016. december 25-én az englefieldi Szent Márk-templomban.
Vilmos herceg, Katalin hercegné, Sarolta hercegnő és György herceg 2017- július 19-én Varsóban, Lengyelországban.
Sarolta hercegnő, Savannah Philips és György herceg a Buckingham-palota erkélyén 2018. június 9-én. A kis herceget bizony fegyelmezni kellett.
A brit György herceg így reagált, amikor a koszorúslányokkal együtt megérkezett Eugénia hercegnő esküvőjére 2018. október 12-én a windsori kastély Szent György-kápolnájába.
Sarolta hercegnő, Katalin hercegné, György herceg és Vilmos herceg iskolába mennek 2019. szeptember 5-én.
Vilmos herceg, Katalin hercegné, Sarolta hercegnő, Lajos herceg és György herceg pantomim-előadásra mennek a London Palladiumba 2020. december 11-én.
Vilmos herceg, György herceg és Katalin hercegné együtt nézték meg az Anglia–Németország meccset a londoni Wembley Stadionban 2021. június 29-én.
Katalin, Vilmos, Sarolta és György herceg együtt érkeznek a londoni Westminster-apátságban megrendezett „Together at Christmas” karácsonyi énekes istentiszteletre 2022. december 15-én.
György herceg, Lajos herceg, Katalin hercegné, Vilmos herceg és Sarolta hercegnő a Buckingham-palota erkélyén, ahol a „Trooping the Colour” ünnepséget követő légi parádét nézik 2023. június 17-én.
Vilmos herceg és György herceg apa-fia programja: Berlinben nézik az Európa-bajnokság döntőjét, amelyben Spanyolország játszott Anglia ellen 2024. július 14-én.
Vilmos herceg Saroltával és György herceggel a wimbledoni bajnokság tizennegyedik napján, 2025. július 13-án, vasárnap. György nagyon komolyan szemléli a meccset.
György herceg 2026. július 12-én a londoni Wimbledon-i teniszbajnokság utolsó napján: György herceg azon nevet, hogy felpróbált egy kalapot.
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Vilmos herceg és Katalin hercegné 2013. július 23-án a londoni St Mary’s Kórház Lindo-szárnya előtt mutatták be újszülött kisfiukat a világsajtónak. György herceg 2013. júlis 22-én, hétfő délután született, súlya 3,8 kilogramm volt. A címe Cambridge-i herceg, Őkirályi Felsége.
Ben STANSALL / AFP

Vilmos is az Eton College diákja volt

Katalin és Vilmos más iskolákat is mérlegeltek, hogy hol tanuljon tovább György a Lambrook után. Úgy tűnik, azonban, a hagyomány győzött, Vilmos 1995 és 2000 között volt az Eton College diákja. A család ekkor szakított azzal a tradícióval, hogy a királyi sarjak a skóciai Gordonstounba járjanak, ahogy Fülöp herceg és Károly király is tették. Amíg Vilmos első napjét hatalmas médiafigyelem kísérte, az iskolás éveit tekintve külön megállapodás született a sajtóval. Ennek értelmében előre egyeztetett alkalmakkor lehetőség nyílt arra, hogy fotók készüljenek Vilmosról, cserébe azonban a mindennapokban békén hagyták. Vilmos korábban arról beszélt, mennyire fontos volt számára ez a szabadság: „Nagyon élveztem, hogy az Etonban egyszerűen csak egy lehettem a diákok közül.”

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