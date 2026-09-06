Kiderült, hogy zajlik majd György herceg első napja az Etonben: GALÉRIA

Bár a walesi pár gyermeke nem kerül teljesen távol az otthonától, hiszen a család Windsorban található Forest Lodge-i otthona mindössze rövid autóútra van az iskolától, az Etonba költözés fontos mérföldkő György herceg számára. Vilmos herceg és Katalin hercegné állítólag arra törekszik, hogy az első nap minél kevésbé legyen megterhelő a fiuk számára, és ezért a média jelenlétét is korlátozhatják.

György herceg megkezdi tanulmányait az Eton College-ban.

Forrás: PA Wire

György herceg első etoni napja a lehető legnormálisabb lesz

György herceg néhány napon belül kezdi meg tanulmányait az Eton College-ban. Az első tanítási nap nemcsak az oktatás következő szakaszának kezdetét jelenti számára, hanem azt is, hogy hivatalosan elhagyja a családi otthont, és bentlakásos iskolába kerül. Noha az Eton és a Forest Lodge közötti távolság kicsi, a változás ettől még jelentős lehet a 13 éves fiú számára, ugyanis szigorú szabályoknak kell megfelelnie. Úgy tudni azonban, hogy szobatársat nem kap majd.

A brit királyi családdal foglalkozó újságíró, Natalie Oliveri elemzésében úgy véli, Vilmos és Katalin emiatt mindent megtehet annak érdekében, hogy György első napja a lehető legzökkenőmentesebben teljen. Ennek része lehet az is, hogy nem szerveznek olyan nagyszabású sajtóeseményt, amelyre Vilmosnak fiatalabb korában még számítania kellett − írja az Express.

Oliveri szerint ahelyett, hogy hatalmas sajtótájékoztatót tartanának az iskola első napján, a család inkább egy vagy két megbízható embert választhat arra, hogy megörökítse a fontos pillanatot. Vilmos és Katalin korábban már alkalmazta ezt a megoldást gyermekeik első iskolai napján. A királyi újságíró ezt a szülők tudatos döntésének tartja, amely illeszkedik ahhoz, ahogyan a walesi hercegi pár gyermekeit neveli.

A walesi herceg és hercegné régóta igyekszik a lehető legátlagosabb nevelést biztosítani gyermekeinek. Györgyöt, Saroltát és Lajost igyekeztek távol tartani a királyi családot övező állandó figyelemtől, a nagyobb nyilvános eseményeket leszámítva.

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