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Heti szerelmi horoszkóp szeptember 7-13.: a Halak úgy érzi, mindennek vége, a Kos párja féltékeny lehet

változás szerelmi horoszkóp horoszkóp
Angyal Léna
2026.09.06.
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Fordulatokból és felfokozott érzelmi helyzetekből ezen a héten sem lesz hiány: míg egyes csillagjegyekre féltékenység vagy kisebb konfliktusok várhatnak, mások végre kimondhatják, mire vágynak a szerelemben. A bolygók jegyváltásai több kapcsolatban is változást hozhatnak szeptember 7. és 13. között, nézzük, neked mint ígér a heti szerelmi horoszkóp.

Nem minden alakul úgy, ahogy eltervezted, és éppen ettől válhat izgalmassá a hét a szerelemben. Lesz, akinek a párja figyelmeztető jelzéseit kell komolyabban vennie, míg másnak a kommunikáció segít tisztázni egy régóta húzódó helyzetet. Az egyedülállók számára is tartogat meglepetéseket ez az időszak: akár egy olyan ember is feltűnhet az életükben, aki nemcsak a szerelemben, hanem az élet más területein is valódi társsá válhat. A te heti szerelmi horoszkópod mit tartogat? 

Heti szerelmi horoszkóp szeptember 7-13.
Heti szerelmi horoszkóp szeptember 7-13.
Forrás: 123.rf.com

Heti szerelmi horoszkóp szeptember 7-13.

Féltékenység, őszinte beszélgetések, váratlan fordulatok és új lehetőségek – mutatjuk, mit ígér neked a heti szerelmi horoszkóp szeptember 7-13. között. 

KOS

A népszerűségnek ára van. Egyszerre és/vagy felváltva érdeklődnek irántad. Természetes, hogy ez büszkeséggel tölt el. Ám ha párkapcsolatban élsz, a párod féltékennyé válhat. Ha nem akarsz jeleneteket, akkor ne dicsekedj a sikereiddel!

BIKA

Bolygód, a Vénusz csütörtökig harmóniát szimbolizál. Földre szállt angyalként viseled, és kezeled az embereket, így a párodat is. Nem esik nehezedre megértőnek lenni. Csütörtökön Vénusz jegyet vált, ami óriási változást hoz neked. Innentől elvárod, hogy a másik is meghallgasson.

IKREK

A Merkúr jegyváltása erős kettősséget hoz a heti hangulatodba. Akár van párod, akár nincs, csütörtökig még kritikusan látod a másikat. Jó lenne, ha nem mondanád ki, vagy legalábbis nem mindet. Tuti, hogy nem leszel népszerű a megjegyzéseid miatt. Csütörtökön bolygód, a Merkúr átlép a diplomatikus Mérlegbe, ami tapintatosabbá tesz téged.

RÁK

Most nem a szerelem foglalkoztat a legintenzívebben, hanem a tanulás és/vagy utazás. Azt mondod, hogy valaki vagy veled tart, vagy lemarad. Kissé önzőnek érzed magadat emiatt. Pedig senki sem fog szemrehányást tenni azért, mert követed az álmaidat. Sőt jöhet valaki, aki valódi társad ebben.

OROSZLÁN

Lesznek diszharmonikus és harmonikus fényszögek egyaránt. Vagyis kapsz hideget és meleget is. Ha van párod, akkor vele hosszabban el kellene beszélgetned, és meg kellene értened, hogy miért kritizál. Valóban elégedetlen a kapcsolatotokkal, vagy több törődésre vágyik.

SZŰZ

Az év legfontosabb újholdja számodra pénteken hajnalban lesz. Előtte bolygód, a Merkúr kilép a Szűzből. Párkapcsolatban vagy párkeresés során is fejlődhetsz, ami változással jár. Ettől még nem kell lecserélned a párodat, ha van. És nem kell egy biztatóan induló ismerkedést megszakítanod. Tudtok együtt is változni.

MÉRLEG

Csütörtökön bolygód, a Vénusz kilép a Mérlegből, és még aznap Merkúr belép a Mérlegbe. Ez benned hatalmas minőségi váltást generál. Vénusz keményebbé, Merkúr beszédesebbé tesz téged. Ennek a következménye, hogy végre kinyitod a szádat, és kimondod, hogy mire vágysz.

SKORPIÓ

A hét első felében már-már unalmasan és túlságosan kiszámíthatóan viselkednek az emberek. Előre tudod, hogy mit fog mondani a párod – vagy ha nincs párod, akkor a másik fél. Lecsökken az érdeklődésed, ha ez így megy tovább. De szerencsére csütörtökön 2 bolygó jegyet, 1 bolygó irányt vált, és másnap újhold lesz. Ez inspiráló változást szimbolizál.

NYILAS

A héten elfelejtesz valamit, és a másik duzzogásából kellene kitalálnod, hogy mit ígértél. Mielőtt kinevetnéd az illetőt, kérdezd meg, hogy mi a baj! Az égi folyamatok szerint képes vagy gyorsan orvosolni a helyzetet. Akkor is, ha a párodról van szó, és akkor is, ha egy új ismerősről.

BAK

„Ember tervez, Isten végez” tartja a mondás. Erre emlékezz, ha a hét folyamán kiakadnál! Olyan konstellációk lesznek az égen, amelyek szerint nem te irányítasz. Hiába tervezed meg, dolgozod ki a részleteket, bármikor bármi közbejöhet. A párod ezt normálisnak veszi. Te kevésbé.

VÍZÖNTŐ

A bizalom mindig is kényes téma volt szerelmi téren. Ezen a héten felerősödhet benned a kétség a párod hűségével kapcsolatosan. Az égi folyamatok szerint nem vele van baj, hanem a te ragaszkodásod, ill. kontrollmániád ellen lázad ő.

HALAK

Megviselhet ezen héten, ha a párod nemet mond neked. Nem azért, mert ragaszkodsz az elképzeléseidhez, hanem azért, mert kikosarazva érzed magadat. Ez a visszautasítás nálad egyenlő a „mindennek vége” életérzéssel. Merkúr, a kommunikáció bolygója segít, hogy megbeszéld ezt az érintettel.

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