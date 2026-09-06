Heti szerelmi horoszkóp szeptember 7-13.: a Halak úgy érzi, mindennek vége, a Kos párja féltékeny lehet

Nem minden alakul úgy, ahogy eltervezted, és éppen ettől válhat izgalmassá a hét a szerelemben. Lesz, akinek a párja figyelmeztető jelzéseit kell komolyabban vennie, míg másnak a kommunikáció segít tisztázni egy régóta húzódó helyzetet. Az egyedülállók számára is tartogat meglepetéseket ez az időszak: akár egy olyan ember is feltűnhet az életükben, aki nemcsak a szerelemben, hanem az élet más területein is valódi társsá válhat. A te heti szerelmi horoszkópod mit tartogat?

Heti szerelmi horoszkóp szeptember 7-13.

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Heti szerelmi horoszkóp szeptember 7-13.

Féltékenység, őszinte beszélgetések, váratlan fordulatok és új lehetőségek – mutatjuk, mit ígér neked a heti szerelmi horoszkóp szeptember 7-13. között.

KOS

A népszerűségnek ára van. Egyszerre és/vagy felváltva érdeklődnek irántad. Természetes, hogy ez büszkeséggel tölt el. Ám ha párkapcsolatban élsz, a párod féltékennyé válhat. Ha nem akarsz jeleneteket, akkor ne dicsekedj a sikereiddel!

BIKA

Bolygód, a Vénusz csütörtökig harmóniát szimbolizál. Földre szállt angyalként viseled, és kezeled az embereket, így a párodat is. Nem esik nehezedre megértőnek lenni. Csütörtökön Vénusz jegyet vált, ami óriási változást hoz neked. Innentől elvárod, hogy a másik is meghallgasson.

IKREK

A Merkúr jegyváltása erős kettősséget hoz a heti hangulatodba. Akár van párod, akár nincs, csütörtökig még kritikusan látod a másikat. Jó lenne, ha nem mondanád ki, vagy legalábbis nem mindet. Tuti, hogy nem leszel népszerű a megjegyzéseid miatt. Csütörtökön bolygód, a Merkúr átlép a diplomatikus Mérlegbe, ami tapintatosabbá tesz téged.

RÁK

Most nem a szerelem foglalkoztat a legintenzívebben, hanem a tanulás és/vagy utazás. Azt mondod, hogy valaki vagy veled tart, vagy lemarad. Kissé önzőnek érzed magadat emiatt. Pedig senki sem fog szemrehányást tenni azért, mert követed az álmaidat. Sőt jöhet valaki, aki valódi társad ebben.

OROSZLÁN

Lesznek diszharmonikus és harmonikus fényszögek egyaránt. Vagyis kapsz hideget és meleget is. Ha van párod, akkor vele hosszabban el kellene beszélgetned, és meg kellene értened, hogy miért kritizál. Valóban elégedetlen a kapcsolatotokkal, vagy több törődésre vágyik.