Tom Hardy új karrierbe kezdett, de mi lesz a Gengszervilággal? − VIDEÓ

Tom Hardy a filmvászon után most a zeneipart szeretné meghódítani: mindenki hatalmas meglepetésére kiadott ugyanis egy rapalbumot.

Rapperként debütált Tom Hardy

Forrás: Northfoto

Rapperként debütált Tom Hardy

A hollywoodi filmek után a Venom megformálója egy teljesen új szerepben mutatkozott be. A 48 éves, Oscar-jelölt színész Frankie Pulitzer nevű alteregója mögé bújva nemrég kiadta az első, 15 számból álló raplemezét, a Czarface MeetsFrankie Pulitzert. Az albumon egyébként egyáltalán nem egy hirtelen jött ötlet : a színész már 2021-ben is készített dalokat más előadókkal és bár a rajongók egy ideje gyanakodtak, hogy ő állhat Frankie maszkja mögött, ezt egészen idáig nem erősítette meg.

Jön a Gengszervilág 3 is

Mindeközben a SkyShowtime bejelentette, hogy még a nagysikerű saját gyártású bűnügyi drámasorozat, a Gengsztervilág (MobLand) várva várt második évadának szeptember 21-i, hétfői premierje előtt berendelte a sorozat harmadik évadát. A rajongók is megnyugodhatnak, a harmadik évadban Tom Hardy ismét a család hűséges jobbkeze, Harry da Souza szerepében tér vissza, mellette pedig Pierce Brosnan és Helen Mirren is újra látható lesz Conrad és Maeve Harriganként, a bűnözőcsalád vezetőiként.

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