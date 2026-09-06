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Ne hívjatok, szakítási szabadságra mentem! – A szerelmi csalódásra sokan rápihennének

munka szerelmi csalódás szabadság szakítás
Kommunikáció- és médiatudomány diplomáját a Budapesti Metropolitan Egyetemen szerezte. 6 éve dolgozik újságíróként és szerkesztőként a Mediaworks lapjainál. Munkája során közéleti újságíróként és newsroomosként is dolgozott, később pedig a Life.hu női magazin címlapszerkesztőjeként tevékenykedett. Manapság főként érdekes, bizarr, vagy éppen kevésbé ismert témákat dolgoz fel videós-szerkesztőként.
Komáromi Bence
2026.09.06.
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Megdöbbentő adatok érkeztek! A felmérések szerint egyre gyakoribb, hogy az emberek kihagynak egy-egy munkanapot a szerelmi csalódásaik után. Sokan emiatt úgy tartják, hogy szükség lenne a szakítási szabadság bevezetésére.

Ha a lelkünk fáj, akkor a testünk is belebetegszik? A statisztikák szerint igen. A pszichológusok szerint egy szerelmi csalódás hatalmas hatással lehet az egészségünkre és a munkahelyi teljesítményünkre is. Éppen ezért egyre többen küzdenek azért, hogy a munkahelyeken bevezessék a szakítási szabadságot, amely lehetővé tenné, hogy a munkavállalók egy kis ideig feldolgozhassák magukban a párkapcsolatuk végét, és újra összeszedjék magukat. 

Szakítási szabadság: nem csak a munkavállalók, a munkáltatók is profitálnának belőle
Szakítási szabadság: nem csak a munkavállalók, a munkáltatók is profitálnának belőle
Forrás:  Getty Images

Világszerte egyre többen vesznek ki szakítási szabadságot

A munkahelyi adatokkal foglalkozó oldal, a Zety szerint minden harmadik munkavállaló vett már ki szabadnapot azért, hogy feldolgozzon egy friss szakítást. Ezzel pedig globális szinten is hatással voltak a cégek termelékenységére és produktivitására. Sőt, a weboldal felméréséből kiderült az is, hogy a szabadságot igénybe vevők jelentős része szerint legalább 3 napra van szükség ahhoz, hogy újra megfelelő motivációval és koncentrációval vághassanak bele a munkába.

De miért van szükség a szabadnapokra?

Bizonyított tény, hogy egy szakítás nemcsak érzelmileg, hanem fizikailag is hatással lehet az emberekre. Az agy ugyanis nem csak szomorúságot érez, hanem valódi veszteségként dolgozza fel a kapcsolat végét. Ugyanazok az idegi területek aktiválódnak ilyenkor, mint akkor, amikor fájdalom éri a testünket. Erről beszélt nemrég Sam DeMase karrierszakértő is.

„Hosszú távon mind az alkalmazottnak, mind a munkáltatónak az előnyére válna, ha bevezetnék a szakítási szabadságot. A munkavállalóknak időre van szükségük, hogy mentálisan és testileg is újra formába lendüljenek és koncentráltan térjenek vissza. Ugyanis, ha dolgoznak a nehéz időszakban, akkor gyenge minőségű munkát végeznek, és sokkal előbb fáradnak el, mint egyébként. Könnyebben hoznak rossz döntéseket és megromolhatnak a munkahelyi kapcsolataik is. Egy stratégiai pihenő azonban visszaállíthatja az alapvető dopaminértékeiket, amelyek ha visszaállnak, akkor újra a kezükbe kerülhet a kontroll az életük és a munkájuk felett"fejtette ki a szakértő. Sam szerint sok Z generációs munkavállaló már hivatalosan is kért magának szakítási szabadságot, amit a cégek általában home office lehetőségével vagy korlátozott keretek között voltak csak hajlandóak megadni. Emiatt arra buzdítja a nehéz időszakon keresztülmenő alkalmazottakat, hogy figyeljenek oda arra, hogy milyen módon jelzik a vezetőjüknek a problémájukat.

„Az e-mailedben mutass rá, hogy milyen projektekkel foglalkozol most, mennyi munkád van és milyen szinten befolyással téged a jelenlegi élethelyzeted. Ismerd el, hogy ez egy váratlan helyzet, mint egy betegségnél vagy halálesetnél, ezért tudtál csak most szólni. Próbáld meg bemutatni, hogy ez milyen hatással van a munkádra és a teljesítőképességedre, valamint legyél előrelátó és csapatjátékos, fejtsd ki, hogyan segítene neked néhány nap szünet. Ezután pedig mutass rá arra is, hogy a visszatérésed után hogyan rázódsz majd vissza, és fejezed be a félbehagyott munkáidat. Fogalmazd meg az e-mailt érthetően és világosan, hogy igényként és ne kérésként tekintsenek a leveledre" – tanácsolta a szakember.

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