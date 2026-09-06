Ne hívjatok, szakítási szabadságra mentem! – A szerelmi csalódásra sokan rápihennének

Ha a lelkünk fáj, akkor a testünk is belebetegszik? A statisztikák szerint igen. A pszichológusok szerint egy szerelmi csalódás hatalmas hatással lehet az egészségünkre és a munkahelyi teljesítményünkre is. Éppen ezért egyre többen küzdenek azért, hogy a munkahelyeken bevezessék a szakítási szabadságot, amely lehetővé tenné, hogy a munkavállalók egy kis ideig feldolgozhassák magukban a párkapcsolatuk végét, és újra összeszedjék magukat.

Szakítási szabadság: nem csak a munkavállalók, a munkáltatók is profitálnának belőle

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Világszerte egyre többen vesznek ki szakítási szabadságot

A munkahelyi adatokkal foglalkozó oldal, a Zety szerint minden harmadik munkavállaló vett már ki szabadnapot azért, hogy feldolgozzon egy friss szakítást. Ezzel pedig globális szinten is hatással voltak a cégek termelékenységére és produktivitására. Sőt, a weboldal felméréséből kiderült az is, hogy a szabadságot igénybe vevők jelentős része szerint legalább 3 napra van szükség ahhoz, hogy újra megfelelő motivációval és koncentrációval vághassanak bele a munkába.

De miért van szükség a szabadnapokra?

Bizonyított tény, hogy egy szakítás nemcsak érzelmileg, hanem fizikailag is hatással lehet az emberekre. Az agy ugyanis nem csak szomorúságot érez, hanem valódi veszteségként dolgozza fel a kapcsolat végét. Ugyanazok az idegi területek aktiválódnak ilyenkor, mint akkor, amikor fájdalom éri a testünket. Erről beszélt nemrég Sam DeMase karrierszakértő is.

„Hosszú távon mind az alkalmazottnak, mind a munkáltatónak az előnyére válna, ha bevezetnék a szakítási szabadságot. A munkavállalóknak időre van szükségük, hogy mentálisan és testileg is újra formába lendüljenek és koncentráltan térjenek vissza. Ugyanis, ha dolgoznak a nehéz időszakban, akkor gyenge minőségű munkát végeznek, és sokkal előbb fáradnak el, mint egyébként. Könnyebben hoznak rossz döntéseket és megromolhatnak a munkahelyi kapcsolataik is. Egy stratégiai pihenő azonban visszaállíthatja az alapvető dopaminértékeiket, amelyek ha visszaállnak, akkor újra a kezükbe kerülhet a kontroll az életük és a munkájuk felett" – fejtette ki a szakértő. Sam szerint sok Z generációs munkavállaló már hivatalosan is kért magának szakítási szabadságot, amit a cégek általában home office lehetőségével vagy korlátozott keretek között voltak csak hajlandóak megadni. Emiatt arra buzdítja a nehéz időszakon keresztülmenő alkalmazottakat, hogy figyeljenek oda arra, hogy milyen módon jelzik a vezetőjüknek a problémájukat.