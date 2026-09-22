Ezt kell tudni a női ejakulációról: új szimuláció mutatja meg, mi történik a testben

A női ejakuláció olyan élettani jelenség, amelynek során egyes nők orgazmus közben vagy annak környékén folyadékot bocsátanak ki a húgycsövön keresztül. A jelenség nem mindenkinél fordul elő, és az egyes esetek között a távozó folyadék mennyisége és összetétele is eltérhet.

Nem minden szex végződik női ejakulációval.

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A folyamatban szerepet játszhatnak a Skene-mirigyek, amelyek a húgycsőnyílás közelében, annak két oldalán helyezkednek el.

Ezeket a mirigyeket gyakran a női prosztatának nevezik, mivel bizonyos szempontból hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek a férfi prosztatához.

A két szerv azonban anatómiailag és működésében sem azonos.

Hogyan zajlik a női ejakuláció?

A Skene-mirigyek több apró járaton keresztül kapcsolódnak a húgycsőhöz. Szexuális izgalom során a nemi szervekben fokozódik a véráramlás, ami hatással lehet a környező szövetekre és a mirigyek működésére. A mirigyek által termelt váladék a húgycsőbe kerül, majd onnan távozik.

A folyadék mennyisége általában nem nagy, jellemzően körülbelül 3–5 milliliterről, vagyis nagyjából egy teáskanálnyi mennyiségről lehet szó. A folyadék megjelenése a leírás szerint hígított tejhez hasonlíthat, és különböző vizsgálatok igazolják, hogy nem egyszerűen vizeletről van szó.

Az összetételében víz mellett többféle elektrolit, köztük nátrium, kálium és klorid is megtalálható. Emellett glükózt, fruktózt, nyákot és különböző fehérjéket is tartalmazhat.

Különösen fontos a prosztata-specifikus antigén, vagyis a PSA jelenléte. Ez az enzim a férfi prosztatában is termelődik, és az ondó egyik alkotóeleme. A PSA jelenléte az egyik oka annak, hogy a Skene-mirigyeket a szakirodalomban a női prosztatához hasonlítják.

A Skene-mirigyek pontos működését ugyanakkor még nem ismerik teljesen. Feltételezések szerint váladék, amelyet termelnek, a húgycső síkosításában és a húgyúti rendszer működésében is szerepet játszhat.

A női ejakuláció és az úgynevezett női „spriccelés” (squirting) közötti különbség szintén kutatások tárgya. A szakirodalomban a két jelenséget nem minden esetben kezelik azonosként, és a folyadék eredete, illetve összetétele alapján is többféle magyarázat létezik.