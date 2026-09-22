Nyilvánosságra került a segélyhívás: új részletek Presley Gerber tragikus haláláról

Presley Gerber szeptember 20-án, vasárnap meghalt egy Santa Monica-i rehabilitációs intézményben. Presley Gerber halálának körülményeiről most új részletek derültek ki: nyilvánosságra került a 911-es segélyhívás hanganyaga. Cindy Crawford 27 éves fiának halálával kapcsolatban a hatóságok feltételezett túladagolás miatt nyomoznak, a hivatalos halálokot azonban egyelőre nem állapították meg.

Presley Gerber segélyhívásának részletei is nyilvánosságra kerültek.

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Presley Gerber halála: új részletekre derült fény a segélyhívásból

Presley Gerber meghalt, a tragédia után pedig egyre több információ lát napvilágot arról, mi történt a rehabilitációs intézményben. A Page Six birtokába jutott Presley Gerber segélyhívásának hanganyaga, amelyben a lap beszámolója szerint a „cardiac arrest”, vagyis szívmegállás, valamint az „overdose”, azaz túladagolás kifejezés is elhangzott.

A beszámoló szerint a hívás során egy automata hang ismertette Presley állapotát, majd megadta a Santa Monica-i rehabilitációs intézmény címét. Az operátor ezt követően magasabb sürgősségi szintbe sorolhatta a hívást. A mentők vasárnap helyi idő szerint 9:35-kor érkeztek a helyszínre. Ott egy eszméletlen felnőtt férfit találtak.

Feltételezett túladagolás miatt nyomoznak

A Santa Monica-i rendőrség közlése szerint a nyomozók feltételezett túladagolásként vizsgálják az esetet. A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy egyelőre nem állapították meg hivatalosan, pontosan mi okozta a 27 éves modell halálát.

„Jelenleg semmi nem utal idegenkezűségre” – közölték a hatóságok. Hozzátették, hogy a halál hivatalos okát és körülményeit a Los Angeles megyei igazságügyi orvosszakértői hivatal fogja meghatározni. A boncolást szeptember 21-én, hétfőn elvégezték, Presley Gerber holtteste pedig már kiadható. A halál okának megállapításához azonban további vizsgálatokra van szükség.

Cindy Crawford fia mindössze 27 éves volt

Cindy Crawford fia, Presley Gerber halálhíre után sokan fejezték ki gyászukat a közösségi oldalakon. Egykori barátnője, Charlotte D’Alessio az Instagramon búcsúzott tőle, és arról írt, hogy tiszta szeretet fűzte őket egymáshoz. „Ezért hálát adok, és tisztelem az életedet. Több időt érdemeltél volna. Több életet érdemeltél volna. Nagyon dühös vagyok emiatt” – írta. Presley Gerber halálának hivatalos oka tehát továbbra sem ismert. A hatóságok vizsgálata és a további tesztek eredménye adhat majd pontosabb választ arra, mi vezetett a 27 éves modell tragikus halálához.